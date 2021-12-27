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«Сегодня народ запугали»: депутат Госдумы из Новосибирска выступил против принуждения населения к вакцинации

По мнению Рената Сулейманова, подобные законы — сегрегация

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Обязательная вакцинация для части населения действует в регионе с 12 октября

Обязательная вакцинация для части населения действует в регионе с 12 октября

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Депутат Госдумы от Новосибирской области Ренат Сулейманов (КПРФ) на пресс-конференции 27 декабря заявил, что в России провалили вакцинацию, хотя и запугали жителей:

— Считаю, что правительство и ответственные за реализацию, а именно вице-премьер Голикова, которая возглавляет штаб по борьбе с коронавирусом, плюс Роспотребнадзор, они провалили вакцинацию. Хотя на период начала внесения этого законаQR-кодах в общественных местах и транспорте] у нас коллективный иммунитет составлял 49%. Сегодня народ запугали. Когда президент выступал, он сказал, что у нас 59% вакцинированных. То есть у нас на 10% выросло. Но каким путем? — сказал Сулейманов на встрече с журналистами.

По словам депутата, введение QR-кодов в транспорте стало бы сегрегацией:

— Самая существенная часть законопроекта касалась транспорта. Приобретение билетов на поезд и самолет. Понятно, что, если вы не сходите в театр или ресторан, ничего с вами не произойдет. А если вы не сможете купить билет на самолет?.. Это самое жесткое в этом пакете было. То есть без QR-кода ты никуда, ты гражданин второго сорта. Ты можешь идти только с клюкой в лаптях по России, если тебе надо куда-то переместиться. Сегрегация населения по принципу привит ты или нет, — высказал свою позицию Ренат Сулейманов.

При этом он подчеркнул, что КПРФ не против вакцинации, но считает, что она должна быть добровольной.

О планах ввести QR-коды в транспорте заговорили в середине ноября 2021 года. Тогда предлагалось проверять коды у людей, которые планируют перемещения на поездах дальнего следования и самолетах.

— При покупке билетов и при посадке как в самолет, так и в вагон железной дороги будет предъявляться специальная, утвержденная законом медицинская документация, — заявил тогда министр транспорта Виталий Савельев. — Время начала будет определено правительством, если такие законы будут приняты.

Позже в Минтрансе скорректировали предложение: QR-коды будут проверять только перед регистрацией на рейс.

Ночью на 13 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что закон о введении QR-кодов в транспорте будет снят с рассмотрения. Это, по его словам, результат диалога власти с гражданами.

В Новосибирске против законопроекта прошло несколько массовых акций. Некоторых участников задержали. Вместе с тем новосибирское отделение КПРФ собирало подписи против QR-кодовинициативу поддержали тысячи человек.

СЮЖЕТ

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Вместе с тем международный опыт показывает, что в странах с высоким уровнем вакцинации заболеваемость коронавирусом ниже, а само заболевание проходит легче. Например, в Великобритании, где привились более 70% жителей, зафиксирована небольшая волна, вызванная штаммом «дельта», но смертность остается низкой. При этом умирают в основном невакцинированные люди.

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