«Сегодня народ запугали»: депутат Госдумы из Новосибирска выступил против принуждения населения к вакцинации

Депутат Госдумы от Новосибирской области Ренат Сулейманов (КПРФ) на пресс-конференции 27 декабря заявил, что в России провалили вакцинацию, хотя и запугали жителей:

— Считаю, что правительство и ответственные за реализацию, а именно вице-премьер Голикова, которая возглавляет штаб по борьбе с коронавирусом, плюс Роспотребнадзор, они провалили вакцинацию. Хотя на период начала внесения этого закона [о QR-кодах в общественных местах и транспорте] у нас коллективный иммунитет составлял 49%. Сегодня народ запугали. Когда президент выступал, он сказал, что у нас 59% вакцинированных. То есть у нас на 10% выросло. Но каким путем? — сказал Сулейманов на встрече с журналистами.