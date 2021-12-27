«Сегодня народ запугали»: депутат Госдумы из Новосибирска выступил против принуждения населения к вакцинации

Депутат Госдумы от Новосибирской области Ренат Сулейманов (КПРФ) на пресс-конференции 27 декабря заявил, что в России провалили вакцинацию, хотя и запугали жителей:
— Считаю, что правительство и ответственные за реализацию, а именно вице-премьер Голикова, которая возглавляет штаб по борьбе с коронавирусом, плюс Роспотребнадзор, они провалили вакцинацию. Хотя на период начала внесения этого закона [о
По словам депутата, введение
— Самая существенная часть законопроекта касалась транспорта. Приобретение билетов на поезд и самолет. Понятно, что, если вы не сходите в театр или ресторан, ничего с вами не произойдет. А если вы не сможете купить билет на самолет?.. Это самое жесткое в этом пакете было. То есть без
При этом он подчеркнул, что КПРФ не против вакцинации, но считает, что она должна быть добровольной.
О планах ввести
— При покупке билетов и при посадке как в самолет, так и в вагон железной дороги будет предъявляться специальная, утвержденная законом медицинская документация, — заявил тогда министр транспорта Виталий Савельев. — Время начала будет определено правительством, если такие законы будут приняты.
Позже в Минтрансе скорректировали предложение:
Ночью на 13 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что закон о введении
В Новосибирске против законопроекта прошло несколько массовых акций. Некоторых участников задержали. Вместе с тем новосибирское отделение КПРФ собирало подписи против
Вместе с тем международный опыт показывает, что в странах с высоким уровнем вакцинации заболеваемость коронавирусом ниже, а само заболевание проходит легче. Например, в Великобритании, где привились более 70% жителей, зафиксирована небольшая волна, вызванная штаммом «дельта», но смертность остается низкой. При этом умирают в основном невакцинированные люди.