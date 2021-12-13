«Вектор» объяснил, почему «ЭпиВакКорона» должна защитить от «омикрона»

Новосибирский научный центр «Вектор» объяснил, почему антиковидная вакцина «ЭпиВакКорона» должна защитить от «омикрона».



В Новосибирскую область, в «Вектор», материал с «омикроном» привезли 8 декабря. Научный центр рассказывал НГС, что на полный курс исследований уйдет 1,5–2 месяца: ученые определят, как «омикрон» ускользает от поствакцинальных антител.

10 декабря гендиректор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов на пленарном заседании II Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия коронавирусу и другим инфекционным заболеваниям сказал, что они ожидают, что вакцина будет эффективна против нового штамма и в ближайшее время это проверят на практике.