«Вектор» объяснил, почему «ЭпиВакКорона» должна защитить от «омикрона»

Новосибирский научный центр «Вектор» объяснил, почему антиковидная вакцина «ЭпиВакКорона» должна защитить от «омикрона».
В Новосибирскую область, в «Вектор», материал с «омикроном» привезли 8 декабря. Научный центр рассказывал НГС, что на полный курс исследований уйдет
10 декабря гендиректор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов на пленарном заседании II Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия коронавирусу и другим инфекционным заболеваниям сказал, что они ожидают, что вакцина будет эффективна против нового штамма и в ближайшее время это проверят на практике.
В «Векторе» журналисту НГС объяснили, почему это возможно:
— Основу вакцины составляют консервативные пептиды, представляющие те фрагменты спайк-белка нового коронавируса, которые мало подвержены изменениям в рамках эволюции вируса и появлению новых вариантов. Благодаря этому сохраняется высокая степень соответствия между пептидами и геномами циркулирующих вариантов.
У экспертов и участников клинических испытаний «ЭпиВакКороны» и раньше были вопрос к эффективности вакцины: они утверждали, что независимые эксперименты, проведенные с вирус-нейтрализацией, показали, что выработанные после прививки вакциной «ЭпиВакКорона» антитела неспособны нейтрализовать вирус
«Вектор» в ответ на претензии объяснял, что для оценки уровня сформировавшегося после введения вакцины иммунитета необходимо использовать специальные ИФА-тест-системы.
Ранее мы рассказывали, что «Вектор» сообщал, что почти у половины привитых «ЭпиВакКороной» не осталось иммунитета через 9 месяцев.