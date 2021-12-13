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«Вектор» объяснил, почему «ЭпиВакКорона» должна защитить от «омикрона»

В эффективности этой вакцины ранее сомневались, но в центре заявляют, что она работает

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«Вектор» утверждает, что для оценки эффективности их вакцины нужны специальные тест-системы

«Вектор» утверждает, что для оценки эффективности их вакцины нужны специальные тест-системы

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Новосибирский научный центр «Вектор» объяснил, почему антиковидная вакцина «ЭпиВакКорона» должна защитить от «омикрона».

В Новосибирскую область, в «Вектор», материал с «омикроном» привезли 8 декабря. Научный центр рассказывал НГС, что на полный курс исследований уйдет 1,5–2 месяца: ученые определят, как «омикрон» ускользает от поствакцинальных антител.

10 декабря гендиректор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов на пленарном заседании II Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия коронавирусу и другим инфекционным заболеваниям сказал, что они ожидают, что вакцина будет эффективна против нового штамма и в ближайшее время это проверят на практике.

В «Векторе» журналисту НГС объяснили, почему это возможно:

— Основу вакцины составляют консервативные пептиды, представляющие те фрагменты спайк-белка нового коронавируса, которые мало подвержены изменениям в рамках эволюции вируса и появлению новых вариантов. Благодаря этому сохраняется высокая степень соответствия между пептидами и геномами циркулирующих вариантов.

У экспертов и участников клинических испытаний «ЭпиВакКороны» и раньше были вопрос к эффективности вакцины: они утверждали, что независимые эксперименты, проведенные с вирус-нейтрализацией, показали, что выработанные после прививки вакциной «ЭпиВакКорона» антитела неспособны нейтрализовать вирус SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19. Участники испытаний просили ускорить публикацию данных по III фазе испытаний препарата.

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«Вектор» в ответ на претензии объяснял, что для оценки уровня сформировавшегося после введения вакцины иммунитета необходимо использовать специальные ИФА-тест-системы.

Ранее мы рассказывали, что «Вектор» сообщал, что почти у половины привитых «ЭпиВакКороной» не осталось иммунитета через 9 месяцев.

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