Топит печь и носит воду: сибирячка бросила карьеру и парня, чтобы переехать на Алтай. Зачем ей это и чем там лучше?

«Проживаю не свою жизнь»

— Я родилась в Забайкальском крае, до 17 лет жила в небольшом поселке в горах, недалеко от границы с Монголией, поэтому деревенский быт для меня дело привычное — не испугаешь. Пейзажи Алтая похожи на те, что окружали меня в детстве: горы, тайга, реки. Когда я впервые приехала на Алтай, будто бы почувствовала, что мне нужно остаться. В Новосибирске я прожила 10 лет. Цели, которые перед собой ставила, я достигла: получила образование, продвинулась по карьерной лестнице, вышла на хорошую зарплату. Получив всё это, я поняла, что деньги и карьера не столь важны для меня, как ощущение внутреннего комфорта и гармонии.

Постепенно дела сами начали складываться в пользу переезда: мне предложили работу на Алтае, и каждая командировка в горы оставляла за собой ощущение, будто я уже живу здесь. Город стал мне не интересен, природа, горы, реки, леса и озера мне гораздо ближе, чем торговые центры, бетонные улицы и высотки. Мне стало грустно находиться в месте, которое я даже не могу считать домом. Я тосковала по горам и понимала, что скоро перееду окончательно, так как очень устала от частых поездок, мне хотелось осесть на одном месте.

