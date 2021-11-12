Топит печь и носит воду: сибирячка бросила карьеру и парня, чтобы переехать на Алтай. Зачем ей это и чем там лучше?

Мечта переехать жить в горы, подальше от городской суеты, уверенно стоит наряду с мечтой переехать жить в тропики. Можно сказать, что люди делятся на два лагеря. Сегодня мы поговорим про горы. Алтай так и манит, пейзажи рисуют в воображении картину размеренной жизни в деревенском домике, а после путешествий в места силы желание обычно удваивается. Так случилось и у Ярославы — сначала она ездила на Алтай по работе. С каждой поездкой мысль о переезде крепла... и вот уже 7 лет, как девушка живет среди гор. Наш корреспондент Алена Золотухина поговорила с алтайской путешественницей и попросила рассказать, оправдались ли ее ожидания от переезда.
«Проживаю не свою жизнь»
— Я родилась в Забайкальском крае, до 17 лет жила в небольшом поселке в горах, недалеко от границы с Монголией, поэтому деревенский быт для меня дело привычное — не испугаешь. Пейзажи Алтая похожи на те, что окружали меня в детстве: горы, тайга, реки. Когда я впервые приехала на Алтай, будто бы почувствовала, что мне нужно остаться. В Новосибирске я прожила 10 лет. Цели, которые перед собой ставила, я достигла: получила образование, продвинулась по карьерной лестнице, вышла на хорошую зарплату. Получив всё это, я поняла, что деньги и карьера не столь важны для меня, как ощущение внутреннего комфорта и гармонии.
Постепенно дела сами начали складываться в пользу переезда: мне предложили работу на Алтае, и каждая командировка в горы оставляла за собой ощущение, будто я уже живу здесь. Город стал мне не интересен, природа, горы, реки, леса и озера мне гораздо ближе, чем торговые центры, бетонные улицы и высотки. Мне стало грустно находиться в месте, которое я даже не могу считать домом. Я тосковала по горам и понимала, что скоро перееду окончательно, так как очень устала от частых поездок, мне хотелось осесть на одном месте.
— Я осознавала, что всё меняется, чувствовала волнение и страх. У меня была стабильная жизнь, хорошая работа, сложившийся круг друзей, серьезные отношения, всё было хорошо, но ощущение, будто я проживаю не свою жизнь — не покидало, с каждым днем мне всё сложнее было адаптироваться к текущей ситуации. Я понимала, что так продолжать нельзя, нужно кардинально всё менять. Жажда перемен перевесила страх, зов сердца оказался сильнее, и я пошла за мечтой.
Друзья не понимали меня, не все поддержали. Не поддержал меня и мой молодой человек, перспектива переехать в горы не вдохновляла его, как меня, и, к сожалению, нам пришлось расстаться. Мы были вместе 7 лет, это решение далось нам нелегко, но мы пришли к выводу, что хотим от жизни разных вещей, и каждый пошел своей дорогой. Поначалу я слабо понимала, что и как будет, по сути, я поехала в никуда. Да, на Алтае у меня было какое-то количество друзей, они предложили мне помощь на первое время. Было волнительно, но также было ощущение, что всё обязательно сложится хорошо. Я была вдохновлена переменами.
«Знаю, как добыть воду в проруби»
— Нам кажется, что как только мы переедем на Алтай, поселимся в домике в горах, то, наконец, начнется та самая спокойная беззаботная и размеренная жизнь, к которой мы так стремились. Это не совсем так, это скорее иллюзия. Приезжать на Алтай туристом и переехать по-настоящему — две разные истории. Мне было проще адаптироваться, так как сказался опыт деревенской жизни в детстве: я знаю, как топить печь, знаю, как носить воду с колонки, с реки, как добыть воду в проруби, знаю, что такое по-настоящему холодная зима, отсутствие комфортных условий в доме, когда туалет на улице, а вместо душа — баня два раза в неделю. Тем, кто не приспособлен к таким условиям, с непривычки будет сложно. На то, чтобы наколоть дрова и растопить печь, уходит много времени, некоторые для этих целей нанимают специального человека. Сейчас стало проще, на Алтае под сдачу в аренду появляются благоустроенные дома, но большой процент населения живет именно так, как я рассказала.
— Темп жизни очень спокойный, иногда настолько, что некоторые не выдерживают и уезжают обратно в город. Мне же, напротив, такой жизненный ритм помогает расслабиться и быть в моменте, наслаждаться красотой природы. Совсем другая жизнь. Нужно понимать, что рядом может не быть привычной инфраструктуры — театров, кинотеатров, торговых центров, ресторанов. Придется или отказаться от них совсем, или приспосабливаться, искать место жительства неподалеку от Горно-Алтайска. Алтай огромный, я как-то жила в 7 часах езды от города — к примеру, на маникюр так просто не попадешь. Хотя алтайцы тоже стали приспосабливаться к запросам туристов, того же мастера маникюра можно найти среди местных, главное — общаться, заводить знакомства, расширять круг общения.
— Мне везло. Не скажу, что были бытовые проблемы, хотя были периоды, когда я думала, как раздобыть воду, и топила печь, чтобы согреться. Сначала я жила в Чемальском районе на территории базы отдыха, где работала. Раньше она называлась «Солнечная долина», а ныне это популярный отель Clever. Потом я сменила место работы и переехала в Уймонскую долину, прожила там два года, в центр выезжала редко. Сейчас я снимаю жилье — благоустроенный уютный дом. Работаю рядом, селю неподалеку от себя своих туристов. В будущем планирую приобрести собственное жилье, но пока не могу выбрать, где конкретно хочу остановиться. Везде хорошо, но также везде есть свои нюансы. Думаю, это будет деревня Аскат — там живут интересные люди, красивая природа, рядом Катунь, горы и вся инфраструктура, аэропорт в 40 минутах езды.
— Если вы планируете открыть на Алтае бизнес, к примеру, построить гостевой дом, то важно учитывать, что здесь сложная логистическая составляющая. Сложно что-то найти, купить. Нужно заказывать доставку из города, решение вопроса обычно затягивается. В городе есть «Леруа Мерлен», куда мы можем поехать и купить необходимое для ремонта и стройки, а здесь требуется больше времени, чтобы найти что-то и оформить заказ. Хотя в последнее время в районных центрах стали появляться нормальные магазины, заработали пункты выдачи заказов с Ozon и Wildberries.
«Отпадает желание тратить деньги»
— В городе больше соблазнов и больше возможностей тратить деньги. Мы привыкли соответствовать неким стандартам, всеобщим трендам, мы проводим много времени в ТЦ, покупаем одежду, едим в кафе и ресторанах, заказываем еду на дом, ходим в парки, развлекаемся, чему-то обучаемся. На Алтае большая часть этих потребностей отпадает вместе с желанием тратить деньги. Основные траты — жилье, продукты, одежда — такие же, но ты обходишься минимумом. Аренда жилья — дороже, например, в городе снять обустроенную квартиру с ремонтом стоит около 20–25 тысяч рублей, здесь в курортной зоне жилье будет стоить 50–60 тысяч рублей, выше расходы на транспорт, дороже такси, неудобно, когда нет своей машины.
— В городе есть конкуренция, соперничество: кто красивее и дороже одет, у кого лучше гаджет, происходит постоянное сравнение себя с кем-то и желание превосходить. На Алтае — проще, здесь ощущение равенства. Даже если кто-то богаче или беднее, никто не занимается сравнением. На Алтае люди меньше заморачиваются о внешних вещах, здесь другие ценности, здесь живут простые душевные люди, которым не важно, как ты выглядишь и какой фирмы твоя сумка, приоритеты другие. Я хожу в джинсах и толстовке и никто мне ничего не скажет, не будут критиковать, здесь происходит принятие человека как есть, без масок, внешних прикрас, фокус на внутреннюю составляющую.
«Есть здесь, среди гор, что-то волшебное»
— Алтай привлекает людей своей необычностью, его не зря называют местом силы. Люди стремятся на Алтай, когда не могут найти ответы на глубинные вопросы, как и я когда-то, приезжают сюда в поиске — есть здесь, среди гор, что-то такое, что помогает сделать жизнь лучше, магия, что-то волшебное. К горе Белухе стекаются паломники со всего мира, я тоже побывала там, ощутила на себе энергетику этого места. На Алтае быстрее происходит процесс саморазвития, не нужны никакие тренинги, всё происходит само, изнутри. Это чистое пространство, где желания имеют свойство исполнятся, как хорошие, так и плохие, поэтому нужно быть аккуратным со своими мыслями. Могу сказать, что на Алтае ты понимаешь, как управлять своей жизнью более осознанно и гармонично.
«Совсем не скучаю по городу»
— Я живу на Алтае уже 7 лет и не скажу, что скучаю по городу. Всё, что мне нужно, — рядом. Культурную жизнь я организовываю сама. Я вожу туристов на экскурсии, организовываю мастер-классы, занимаюсь творчеством, флористикой, изучаю гончарное дело. Участвую в музыкальных мероприятиях — здесь мне гораздо интереснее, чем в городе. Мне не бывает скучно, вокруг меня много разных событий, а если их нет — то я создам их сама. На Алтае всегда есть что посмотреть, куда поехать. Последние несколько лет на базе современных отелей открываются заведения, спа-салоны ничуть не хуже, чем в городе, даже есть аквапарк. Я скучаю по друзьям, но они сами часто приезжают ко мне, поэтому не вижу смысла ездить в город. Мне хватает поездок в Горно-Алтайск.
Что еще интересно почитать
Американская мечта: сибирячка переехала в США без денег и знания языка и стала космическим архитектором.
Сибирячка переехала в город одиночек — там уборщики получают по 2000 евро, а в очереди на аренду жилья можно стоять 10 лет.
«Не показалось, что там так уж хорошо»: сибиряк пожил во Франции, но решил вернуться — почему здесь лучше.