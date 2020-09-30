«Некоторые пляжи выглядят как города-призраки». История русской семьи, которую бросили в Таиланде

Житель Новосибирска застрял в Таиланде из-за коронавируса
Алексей Григорьев с супругой и ребенком живут в Таиланде уже 6 лет, периодически возвращаясь на родину в Новосибирск. 2020 год порушил все планы — сначала бизнес на Пхукете начал загибаться из-за отсутствия туристов, а потом они из-за коронавируса не смогли выехать из страны, несмотря на вывозные рейсы. Сейчас сибиряк уверен, что граждане РФ безразличны своей стране. Он рассказал, как государственные органы пишут отписки, чтобы не брать на себя ответственность. Публикуем его авторскую колонку-мнение. Далее от первого лица.
Мы прилетели в Таиланд в сентябре 2019 года — у нас здесь работа, своя компания. Как и у многих россиян, работающих на Пхукете официально, у нашей семьи были действующие визы. И вот с 30 мая мы не можем продлить их, потому что для этого нужно выехать за границу и вернуться обратно.
Некоторые россияне не могут уехать вывозными рейсами. Например, один из последних рейсов в Москву вылетел 27 августа. Регистрация на него была открыта с 13 на 14 августа — все места были забронированы на госуслугах за четыре часа. Само бронирование открыли в 3 часа ночи, хотя до этого люди две недели не спали по ночам, ожидая информации, которая нигде не обновлялась. Мы с супругой об этом не знали: когда утром проснулись, то билеты уже были разобраны.
Почему ситуация критична?
Такой ажиотаж на рейс был обусловлен тем, что 26 сентября в Таиланде заканчивалась визовая амнистия — до этого иностранцам автоматически продлевали визы по причине коронавируса. Люди могли спокойно находиться на территории страны — кто-то учится сам, у кого-то дети здесь учатся в школах, у кого-то, несмотря на пандемию, хоть как-то работал бизнес. И люди пережидали, не торопились улетать, потому что они прожили здесь много лет, и им говорили, что скоро это кончится, что к сентябрю-октябрю работа наладится. Многие принимали решение улетать уже в конце июля — начале августа.
С июня до сентября было всего 5 вывозных рейсов, хотя Таиланд считается самым популярным направлением: туристическим, для зимовок, для тех, у кого здесь бизнес — можно представить, сколько здесь находилось россиян. Официально МИД заявляет, что было совершено 50 рейсов. Может, конечно, основные были в марте-мае, когда люди боялись летать и не летели?
Генеральное консульство в Бангкоке обвиняет нас в том, что мы не улетали, что самолеты в Россию летели полупустые. Но люди с чемоданами ночевали в аэропортах — их просто не пускали на рейсы. Говорили, мол, они с других регионов, с других городов — из-за этого им был закрыт доступ к вывозным рейсам до Москвы и Санкт-Петербурга. Была критическая ситуация, нужно было решать вопросы здесь и сейчас, открывать горячую линию. Ничего сделано не было.
Как сейчас живется на Пхукете
Мы решили покинуть насиженное место и вернуться в Россию, потому что границы не открываются, бизнес не налаживается, туристов нет. Некоторые пляжи Пхукета выглядят как города-призраки: всё закрыто, работают единичные рестораны и магазинчики, нет людей, нет автомобилей. Ты едешь по пустым улицам.
Многие люди не могут себе позволить по состоянию здоровья и финансовому положению лететь рейсами с пересадками (прямых рейсов нет). Возьмем рейс Пхукет — Бангкок — Саудовская аравия — Москва — Новосибирск. Авиакомпания Emirates пускает на борт при наличии теста ПЦР, который сделан не позднее, чем за 4 суток до вылета. Он стоит от 8 до 20 тысяч рублей на человека в разных клиниках. Кто здесь давно живет, то летают домой с животными — некоторые и не с одним. А теперь посчитайте цену билетов на семью из трех человек, летящих с тремя животными — рейс до Новосибирска на такую семью стоит порядка 200 тысяч рублей. Место для животного, которое не может лететь в кабине самолета, а значит летит в специальном отсеке, стоило 500 долларов — сейчас цены подняли до 1000 долларов.
После рейса 27 августа до Москвы и 3 сентября до Владивостока не было ни одного. Причем некоторые москвичи полетели третьего сентября через Владивосток, потому что выбора реально нет, людям нужно срочно улетать. Мы надеялись, что будут ещё рейсы до Москвы, чтобы уже оттуда улететь до Новосибирска. У одного россиянина был контакт человека из авиакомпании S7, который мог помочь с вывозным рейсом до Новосибирска. Я лично собрал список 140 граждан с номерами из госуслуг — мы подали эти списки за пять дней в S7, а те в свою очередь в Минкомсвязь и оперштаб. В заявке было отказано. Сибиряки остались без шансов, хотя все были готовы заплатить деньги. Я подчеркну, что вывозные рейсы не бесплатные, как многие думают.
Мы подавали списки в МИД, консульство, приемную президента, Росавиацию, губернаторам... И все присылали отписки — мол, мы за это не ответственны. Мы же находились тут в информационном вакууме — никто ничего не знал. 21 сентября мы получили постановление, что программа вывозных рейсов приостановлена. Все люди были в шоке. Оперштаб пообещал, что будут забирать ещё грузовыми рейсами. Ну вы понимаете — ответственных не найти! Никто ничего не знает!
Груз важнее граждан Российской Федерации
На днях мы узнали, что Аэрофлотом и консульством России был организован рейс Москва-Бангкок, который нигде не отображался, ни в одной поисковой системе. В новостях он был назван грузовым. Но в нем летели люди: русские студенты, учащиеся в Таиланде, а также граждане королевства Таиланд. У нас появилась надежда, что кому-то удастся этим рейсом улететь обратно в Москву. Нам официально ответили, что рейс забронирован под груз. То есть груз важнее, чем граждане Российской Федерации. Мы написали жалобы уже куда только можно, но ситуация пока не сдвинулась ни на йоту. Визы по амнистии нам продлили до 9 октября. Мне кажется, легче организовать самолет, чем продлить визы всем 5 тысячам людей, находящимся на данный момент в Таиланде.
Ситуации у людей абсолютно разные: кому-то из пожилых людей нужна операция, другой попал под катер и не мог улететь из страны раньше, поскольку у него была открытая рана после операции, у некоторых семей с детьми есть медицинские показания. Люди покупают билеты по два-три раза, теряют бешеные деньги. У нас был случай, когда люди купили билеты на рейс Гонконг-Амстердам-Минск и из Минска 8 часов собирались ехать домой в Москву на автобусе. И их не пустили на борт просто потому, что Амстердам отказал в транзите.
За каждым человеком стоит история. Нам просто нужно соучастие, а не стандартные отписки. Реальной помощи и сострадания нет ни в одной государственной структуре. Главная проблема — отсутствие человеческого отношения к гражданам своей страны.
От редакции
Ранее мы уже освещали проблемы людей, застрявших в это нелегкое время за границей. Почитайте историю студентов-сибиряков, которые оказались в Таиланде и теперь их не пускают на рейсы через Европу.
Ещё одной жительнице Новосибирска все-таки удалось улететь из Таиланда в Сибирь, но после приезде девушка честно призналась, что лучше бы она не возвращалась. Почему — читайте в её авторской колонке.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции