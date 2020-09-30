«Некоторые пляжи выглядят как города-призраки». История русской семьи, которую бросили в Таиланде

Мы прилетели в Таиланд в сентябре 2019 года — у нас здесь работа, своя компания. Как и у многих россиян, работающих на Пхукете официально, у нашей семьи были действующие визы. И вот с 30 мая мы не можем продлить их, потому что для этого нужно выехать за границу и вернуться обратно.



Некоторые россияне не могут уехать вывозными рейсами. Например, один из последних рейсов в Москву вылетел 27 августа. Регистрация на него была открыта с 13 на 14 августа — все места были забронированы на госуслугах за четыре часа. Само бронирование открыли в 3 часа ночи, хотя до этого люди две недели не спали по ночам, ожидая информации, которая нигде не обновлялась. Мы с супругой об этом не знали: когда утром проснулись, то билеты уже были разобраны.



Почему ситуация критична?

Такой ажиотаж на рейс был обусловлен тем, что 26 сентября в Таиланде заканчивалась визовая амнистия — до этого иностранцам автоматически продлевали визы по причине коронавируса. Люди могли спокойно находиться на территории страны — кто-то учится сам, у кого-то дети здесь учатся в школах, у кого-то, несмотря на пандемию, хоть как-то работал бизнес. И люди пережидали, не торопились улетать, потому что они прожили здесь много лет, и им говорили, что скоро это кончится, что к сентябрю-октябрю работа наладится. Многие принимали решение улетать уже в конце июля — начале августа.

