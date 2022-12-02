Можно встречать даже на улице: смотрим, какой будет погода в новогоднюю ночь на Алтае и в Шерегеше

Популярные сервисы представили прогноз погоды на новогоднюю ночь — 2023. В Новосибирске, по данным ресурсов, будет не слишком холодно (особенно после аномальных ноябрьских прогнозов и перепадов температур в декабре). Синоптики рассчитали прогнозы и для популярных туристических направлений, в том числе для Алтая и Шерегеша.
Горная Шория: новогодняя сказка и ночные похолодания до -20
Любители покататься на горных лыжах или сноуборде могут быть спокойны: в Горной Шории синоптики не ждут ни морозов, ни аномального тепла, которое превращает зимние виды спорта в скольжение по полужидкой кашице.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», в субботу, 31 декабря 2022 года, ночью столбики термометров опустятся до -9 градусов, правда из-за высокой влажности ощущаться мороз будет чуть более крепким. Зато в остальном погода обещает быть, как в рождественском кино: пойдет снежок, а ветра практически не будет. 1 января осадков, по информации сайта, не ожидается, а похолодает буквально на пару градусов:
По данным сайта «Нуипогода», днем 31 декабря будет достаточно тепло: около
По информации, опубликованной на портале «Гисметео», новый, 2023 год отдыхающие в Горной Шории при желании могут встречать даже на улице: столбики термометров не опустятся ниже
Алтай: снег и солнце
Если в Шерегеше конец старого года и начало нового популярные сервисы видят скорее пасмурными, в предгорьях Алтая к празднику некоторые сервисы ждут яркого солнца.
По данным «Яндекс.Погоды», 31 декабря 2022 года будет снежно и тепло для зимы в горах:
По информации портала nuipogoda.ru, суббота, 31 декабря, будет пасмурной и не слишком холодной: до -13 градусов. В новогоднюю ночь похолодает до -17, а к утру 1 января станет теплее: -12 градусов. Ни солнца, ни снегопада, по данным сервиса, ждать не стоит.
Если верить «Гисметео», новогодняя ночь в Белокурихе окажется невероятно теплой: всего -11 градусов мороза. За день до этого, в субботу 31 декабря пройдет небольшой снег, а из-за облаков периодически будет выглядывать солнце. Термометры покажут -5 градусов.
О том, каким будет декабрь в Новосибирске, мы рассказывали накануне.
Стоит заметить, что все популярные сервисы выводят долгосрочные прогнозы из многолетних наблюдений. Так в Новосибирске метеорологи ожидали теплый ноябрь, но область попала под действие мощнейшего антициклона, отклоняющего волны тепла и спровоцировавшего затяжные аномальные морозы.