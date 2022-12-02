Можно встречать даже на улице: смотрим, какой будет погода в новогоднюю ночь на Алтае и в Шерегеше

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в субботу, 31 декабря 2022 года, ночью столбики термометров опустятся до -9 градусов, правда из-за высокой влажности ощущаться мороз будет чуть более крепким. Зато в остальном погода обещает быть, как в рождественском кино: пойдет снежок, а ветра практически не будет. 1 января осадков, по информации сайта, не ожидается, а похолодает буквально на пару градусов: -11... -13 градусов.

