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Можно встречать даже на улице: смотрим, какой будет погода в новогоднюю ночь на Алтае и в Шерегеше

НГС посмотрел прогнозы на популярных сервисах

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Холодов не стоит бояться даже в новогоднюю ночь, а 31 декабря и 1 января приятную погоду обещают все сервисы

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Популярные сервисы представили прогноз погоды на новогоднюю ночь — 2023. В Новосибирске, по данным ресурсов, будет не слишком холодно (особенно после аномальных ноябрьских прогнозов и перепадов температур в декабре). Синоптики рассчитали прогнозы и для популярных туристических направлений, в том числе для Алтая и Шерегеша.

Горная Шория: новогодняя сказка и ночные похолодания до -20

Любители покататься на горных лыжах или сноуборде могут быть спокойны: в Горной Шории синоптики не ждут ни морозов, ни аномального тепла, которое превращает зимние виды спорта в скольжение по полужидкой кашице.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в субботу, 31 декабря 2022 года, ночью столбики термометров опустятся до -9 градусов, правда из-за высокой влажности ощущаться мороз будет чуть более крепким. Зато в остальном погода обещает быть, как в рождественском кино: пойдет снежок, а ветра практически не будет. 1 января осадков, по информации сайта, не ожидается, а похолодает буквально на пару градусов: -11... -13 градусов.

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По данным сайта «Нуипогода», днем 31 декабря будет достаточно тепло: около -11 градусов, суббота выдастся пасмурной, но осадков не ожидается. А вот в новогоднюю ночь похолодает до -20 градусов, правда, наутро снова потеплеет до -8 градусов и пойдет снег.

Сервис «Нуипогода» менее оптимистичен: он обещает в новогоднюю ночь <nobr class="_">20-градусные</nobr> морозы, зато 1 января погода идеально подойдет как для катания, так и для прогулки

Сервис «Нуипогода» менее оптимистичен: он обещает в новогоднюю ночь 20-градусные морозы, зато 1 января погода идеально подойдет как для катания, так и для прогулки

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По информации, опубликованной на портале «Гисметео», новый, 2023 год отдыхающие в Горной Шории при желании могут встречать даже на улице: столбики термометров не опустятся ниже -13 градусов, к утру 1 января потеплеет до -8 градусов и пойдет снег.

«Гисметео» тоже обещает снег 1 января

«Гисметео» тоже обещает снег 1 января

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Алтай: снег и солнце

Если в Шерегеше конец старого года и начало нового популярные сервисы видят скорее пасмурными, в предгорьях Алтая к празднику некоторые сервисы ждут яркого солнца.

По данным «Яндекс.Погоды», 31 декабря 2022 года будет снежно и тепло для зимы в горах: -8 градусов. В новогоднюю ночь похолодает всего на пару градусов, а в воскресенье, 1 января, выглянет солнце. Термометры покажут -9 градусов.

Год, который начинается с солнечного воскресенья, обещает быть хорошим

Год, который начинается с солнечного воскресенья, обещает быть хорошим

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По информации портала nuipogoda.ru, суббота, 31 декабря, будет пасмурной и не слишком холодной: до -13 градусов. В новогоднюю ночь похолодает до -17, а к утру 1 января станет теплее: -12 градусов. Ни солнца, ни снегопада, по данным сервиса, ждать не стоит.

«Нуипогода» солнца не обещает. Зато уверяет, что 1 января пройдет небольшой снег

«Нуипогода» солнца не обещает. Зато уверяет, что 1 января пройдет небольшой снег

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Если верить «Гисметео», новогодняя ночь в Белокурихе окажется невероятно теплой: всего -11 градусов мороза. За день до этого, в субботу 31 декабря пройдет небольшой снег, а из-за облаков периодически будет выглядывать солнце. Термометры покажут -5 градусов.

«Гисметео» дает самый уютный алтайский прогноз в новогоднюю ночь

«Гисметео» дает самый уютный алтайский прогноз в новогоднюю ночь

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О том, каким будет декабрь в Новосибирске, мы рассказывали накануне.

Стоит заметить, что все популярные сервисы выводят долгосрочные прогнозы из многолетних наблюдений. Так в Новосибирске метеорологи ожидали теплый ноябрь, но область попала под действие мощнейшего антициклона, отклоняющего волны тепла и спровоцировавшего затяжные аномальные морозы.

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