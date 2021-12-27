Когда придут морозы? Синоптики дали прогноз на предновогоднюю рабочую неделю

Новосибирцев к концу рабочей недели ждет усиление морозов. Температура начнет плавно снижаться со среды, 29 декабря.

Ранее синоптики прогнозировали морозы до -31 градуса, но погода решила пощадить сибиряков. Сейчас прогноз на ближайшее дни теплее — до -22 градусов.