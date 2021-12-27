Когда придут морозы? Синоптики дали прогноз на предновогоднюю рабочую неделю

Новосибирцев к концу рабочей недели ждет усиление морозов. Температура начнет плавно снижаться со среды, 29 декабря.
Ранее синоптики прогнозировали морозы до
— 30 и 31 декабря ночи будут холодны. Морозы будут, но не катастрофические. В пределах
28 декабря, во вторник, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный силой
В среду, 29 декабря, возможен небольшой снег. Небольшой снег ночью, днем местами умеренный снег. Ветер юго-западный и западный, ночью силой
В четверг, 30 декабря, ночью небольшой, местами умеренный снег. Ветер северо-западный и западный силой
На прошлой неделе сервис «Яндекс.Погода» составил прогноз на новогоднюю ночь. Он отличается от того, что пообещали новосибирцам на прошлой неделе. Сейчас предполагается, что это будет теплая новогодняя ночь: температура может подняться до 0 градусов.
Какой будет зима в этом году? Когда в Новосибирск придут настоящие холода, будут ли теплыми новогодние праздники? Мы изучили вероятные прогнозы Гидрометцентра России и популярных сервисов погоды.