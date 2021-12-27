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Когда придут морозы? Синоптики дали прогноз на предновогоднюю рабочую неделю

При ясной погоде в городе будет холодно

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Погода будет зависеть от облачности. Мороз будет крепче, если не будет облаков

Погода будет зависеть от облачности. Мороз будет крепче, если не будет облаков

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Новосибирцев к концу рабочей недели ждет усиление морозов. Температура начнет плавно снижаться со среды, 29 декабря.

Ранее синоптики прогнозировали морозы до -31 градуса, но погода решила пощадить сибиряков. Сейчас прогноз на ближайшее дни теплее — до -22 градусов.

— 30 и 31 декабря ночи будут холодны. Морозы будут, но не катастрофические. В пределах -20... -22 градусов. Если облачность будет, то погода станет более теплой, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова. — Если будет ясно, то нас ждет более морозная погода.

28 декабря, во вторник, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный силой 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью составит -11... -13 градусов, в пригороде — до -16 градусов, днем — -5... -7 градусов.

В среду, 29 декабря, возможен небольшой снег. Небольшой снег ночью, днем местами умеренный снег. Ветер юго-западный и западный, ночью силой 6–11 м/с, местами порывами до 16 м/с, днем 4–9 м/с. Ночная температура будет до -7... -9 градусов, дневная — -6... -8 градусов.

В четверг, 30 декабря, ночью небольшой, местами умеренный снег. Ветер северо-западный и западный силой 4–9 м/с. Ночная температура составит -13... -15 градусов, дневная — -18... -20 градусов.

На прошлой неделе сервис «Яндекс.Погода» составил прогноз на новогоднюю ночь. Он отличается от того, что пообещали новосибирцам на прошлой неделе. Сейчас предполагается, что это будет теплая новогодняя ночь: температура может подняться до 0 градусов.

Какой будет зима в этом году? Когда в Новосибирск придут настоящие холода, будут ли теплыми новогодние праздники? Мы изучили вероятные прогнозы Гидрометцентра России и популярных сервисов погоды.

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