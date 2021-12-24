На Новосибирск надвигаются морозы до -31 градуса: синоптики рассказали, когда нужно утепляться

В Новосибирске ненадолго задержится теплая погода. Температура будет плавно снижаться, а уже во вторник и среду придут морозы.

— Будет умеренно морозная погода. Область у нас сейчас делится на три части — теплый юго-восток, где мы находимся, умеренная средняя часть и очень холодный северо-запад. Там ночные температуры будут до -30... -31 градус. И этот холод дойдет до города 28–29 декабря, и будет без осадков, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова. — В этот период в области ночью ожидается до -32 градусов.