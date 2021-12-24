На Новосибирск надвигаются морозы до -31 градуса: синоптики рассказали, когда нужно утепляться

В Новосибирске ненадолго задержится теплая погода. Температура будет плавно снижаться, а уже во вторник и среду придут морозы.
— Будет умеренно морозная погода. Область у нас сейчас делится на три части — теплый юго-восток, где мы находимся, умеренная средняя часть и очень холодный северо-запад. Там ночные температуры будут до
25 декабря, в субботу, в городе будет без осадков. Ветер юго-западный силой
В воскресенье, 26 декабря, возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный
В понедельник, 27 декабря, ночью местами, а днем повсеместно небольшой снег, ветер северный силой
На прошлой неделе сервис «Яндекс.Погода» составил прогноз на новогоднюю ночь. Он отличается от того, что пообещали новосибирцам на прошлой неделе. Сейчас предполагается, что это будет теплая новогодняя ночь: температура может подняться до
Какой будет зима в этом году? Когда в Новосибирск придут настоящие холода, будут ли теплыми новогодние праздники? Мы изучили вероятные прогнозы Гидрометцентра России и популярных сервисов погоды.