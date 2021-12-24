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На Новосибирск надвигаются морозы до -31 градуса: синоптики рассказали, когда нужно утепляться

Волна холода придет уже на следующей неделе

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Декабрьские морозы ударят в конце месяца

Декабрьские морозы ударят в конце месяца

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В Новосибирске ненадолго задержится теплая погода. Температура будет плавно снижаться, а уже во вторник и среду придут морозы.

— Будет умеренно морозная погода. Область у нас сейчас делится на три части — теплый юго-восток, где мы находимся, умеренная средняя часть и очень холодный северо-запад. Там ночные температуры будут до -30... -31 градус. И этот холод дойдет до города 28–29 декабря, и будет без осадков, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова. — В этот период в области ночью ожидается до -32 градусов.

25 декабря, в субботу, в городе будет без осадков. Ветер юго-западный силой 3–8 м/с. Температура ночью составит -10... -12 градусов, днем -6... -8 градусов.

В воскресенье, 26 декабря, возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3–8 м/с. Ночная температура будет до -9... -11 градусов, дневная — -7... -9 градусов.

В понедельник, 27 декабря, ночью местами, а днем повсеместно небольшой снег, ветер северный силой 3–8 м/с. Ночная температура составит -12... -14 градусов, дневная — -10... -12 градусов.

На прошлой неделе сервис «Яндекс.Погода» составил прогноз на новогоднюю ночь. Он отличается от того, что пообещали новосибирцам на прошлой неделе. Сейчас предполагается, что это будет теплая новогодняя ночь: температура может подняться до 0 градусов.

Какой будет зима в этом году? Когда в Новосибирск придут настоящие холода, будут ли теплыми новогодние праздники? Мы изучили вероятные прогнозы Гидрометцентра России и популярных сервисов погоды.

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