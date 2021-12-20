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На новогоднюю ночь составлен новый прогноз — в этот раз новосибирцам обещают оттепель вместо морозов

Ранее синоптики предупреждали, что конец декабря будет холодным

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В конце года ожидаются сильные перепады температуры

В конце года ожидаются сильные перепады температуры

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Сервис «Яндекс.Погода» составил прогноз на новогоднюю ночь. Он отличается от того, что пообещал новосибирцам теплую новогоднюю ночь: температура может подняться до 0 градусов. А затем в городе ждут морозы до -40 градусов.

— В преддверии Нового года в Новосибирске ожидается мороз и небольшой снег — 29–30 декабря ночью температура опустится до -30 градусов. Метеорологи «Яндекс.Погоды» прогнозируют, что в Новый год в город неожиданно придет оттепель. В пятницу, 31 декабря, днем будет около -5 градусов, а вот уже 1 января — около 0, возможна гололедица, — говорится в сообщении сервиса.

А затем ожидаются сильные морозы. Днем 2 января около -20 градусов, а ночью 3–4 января температура опустится до -40 градусов. И такая погода может продержаться до Рождества. А атмосферное давление будет резко меняться.

Начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова сообщила корреспонденту НГС, что точная информация о погоде на 31 декабря будет только 27 декабря. На прошлой неделе ведомство сообщало, что в третьей декаде будет понижение температуры. Ночью ожидается -20... -28 градусов, по области местами до -37 градусов.

На прошлой неделе сервис Gismeteo сообщал, что днем в Новосибирске будет -13 градусов, а ночью температура опустится до -21 градуса. Meteovesti обещали 31 декабря снегопады и достаточно низкую температуру — днем до -15 градусов, а ночью до -20 градусов.

Сегодня Gismeteo.ru также не радует цифрами на новогоднюю ночь. Днем 31 января будет -14 градусов, а ночью температура опустится до -17 градусов. В город придет еще и очень сильный ветер с порывами до 19 м/с, который превратит снегопад в метель.

В город придет еще и очень сильный ветер с порывами до 19 м/с

В город придет еще и очень сильный ветер с порывами до 19 м/с

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Какой будет зима в этом году? Когда в Новосибирск придут настоящие холода, будут ли теплыми новогодние праздники? Мы изучили вероятные прогнозы Гидрометцентра России и популярных сервисов погоды.

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