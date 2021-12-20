На новогоднюю ночь составлен новый прогноз — в этот раз новосибирцам обещают оттепель вместо морозов

Сервис «Яндекс.Погода» составил прогноз на новогоднюю ночь. Он отличается от того, что пообещал новосибирцам теплую новогоднюю ночь: температура может подняться до
— В преддверии Нового года в Новосибирске ожидается мороз и небольшой снег —
А затем ожидаются сильные морозы. Днем
Начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова сообщила корреспонденту НГС, что точная информация о погоде на
На прошлой неделе сервис Gismeteo сообщал, что днем в Новосибирске будет
Сегодня Gismeteo.ru также не радует цифрами на новогоднюю ночь. Днем
Какой будет зима в этом году? Когда в Новосибирск придут настоящие холода, будут ли теплыми новогодние праздники? Мы изучили вероятные прогнозы Гидрометцентра России и популярных сервисов погоды.