На новогоднюю ночь составлен новый прогноз — в этот раз новосибирцам обещают оттепель вместо морозов

Сервис «Яндекс.Погода» составил прогноз на новогоднюю ночь. Он отличается от того, что пообещал новосибирцам теплую новогоднюю ночь: температура может подняться до 0 градусов . А затем в городе ждут морозы до -40 градусов.

— В преддверии Нового года в Новосибирске ожидается мороз и небольшой снег — 29–30 декабря ночью температура опустится до -30 градусов. Метеорологи «Яндекс.Погоды» прогнозируют, что в Новый год в город неожиданно придет оттепель. В пятницу, 31 декабря , днем будет около -5 градусов, а вот уже 1 января — около 0, возможна гололедица, — говорится в сообщении сервиса.