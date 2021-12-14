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В конце 2021 года до -37 градусов. А какая погода будет 31 декабря 2021 года?

Синоптики уже составили прогноз на третью декаду

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Новогодняя ночь может быть очень холодной

Новогодняя ночь может быть очень холодной

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В Новосибирске многие уже задумываются, как будут праздновать Новый год, и от погоды очень многое зависит. Новосибирский Гидрометцентр пока не составил точный прогноз, но третья декада декабря будет морозной.

— В третьей декаде будет понижение температуры в Новосибирске. Ночью ожидается -20... -28 градусов, по области местами до -37 градусов, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Яндекс.Погода» сейчас показывает среднюю температуру на 31 декабря, которая была за последние 10 лет. Днем, согласно этим данным, ожидается температура в -11 градусов, которая будет ощущаться как -19 градусов. Ночью будет до -12 градусов.

По данным сервиса Gismeteo, днем в Новосибирске будет -13 градусов, а ночью температура опустится до -21 градуса. Meteovesti обещают 31 декабря снегопады и достаточно низкую температуру — днем до -15 градусов, а ночью до -20 градусов.

В Новосибирске ночью 15 декабря ожидается похолодание до -30 градусов, сообщили синоптики. Когда в город вернется теплая погода, вы можете узнать здесь.

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31 декабряпогода
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