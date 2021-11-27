Здание мэрии в Новосибирске начали украшать гирляндами

Вечером в субботу, 27 ноября, около мэрии Новосибирска очевидцы заметили рабочих, которые уже начали закреплять на здании гирлянды.
— Я видела две машины, в каждой по два рабочих. Они прикрепляли вертикальные гирлянды. Я проходила примерно в 19 часов, они успели сделать одну. Выглядит красиво! — сообщила в редакцию НГС читательница.
На фото видно, что пока украшена центральная часть здания, работы продолжаются.
В начале недели в центре Новосибирска вместе с основным освещением зажглись новогодние гирлянды — их запустили в тестовом режиме. Также в мэрии рассказали, что в разных районах города планируется поставить три новые новогодние елки. А вчера днем возле Оперного театра на площадку около знаменитого катка привезли модули для раздевалок и проката. При этом власти предупредили жителей о том, что новогодних гуляний на площади Ленина в этом году не будет.