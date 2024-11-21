«Успели запечатлеть»: строители показали красивое видео четвертого моста на рассвете

Срок окончания работ на мосту перенесли на конец 2025 года. В начале ноября новосибирское министерство транспорта отчиталось о том, что четвертый мост готов на 80%. НГС показывал в инфографике , на сколько процентов выполнены работы на разных участках.

Четвертый мост должны были достроить в декабре 2023 года, но работы не закончили. В конце июня во время визита в Новосибирск председателя Правительства Михаила Мишустина было объявлено, что до конца 2024 года по четвертому мосту запустят рабочее движение. Это означало, что движение будет открыто лишь по тем съездам, которые уже готовы. Для этого объект должен соответствовать техническим требованиям. На дороге необходима разметка, ограждения, знаки и освещение. Однако в сентябре стало известно, что рабочее движение по мосту не запустят в этом году. Из-за того, что строительный сезон подходит к концу, а ситуация с финансированием так и не решена, концессионер не успел выполнить ранее заявленные планы.