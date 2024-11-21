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Дороги и транспорт «Успели запечатлеть»: строители показали красивое видео четвертого моста на рассвете

«Успели запечатлеть»: строители показали красивое видео четвертого моста на рассвете

Сдачу моста перенесли на конец 2025 года

2 679
64 комментария

Обь немного заледенела

Строители четвертого моста показали, как выглядит недостроенный мост на рассвете. Красивое видео группа «ВИС» опубликовали у себя в телеграм-канале.

— Рассвет над пилоном моста через реку Обь в Новосибирске. Успели запечатлеть красивые кадры, — написали в телеграм-канале группы «ВИС».

Мост должны были сдать в 2023 году

Срок окончания работ на мосту перенесли на конец 2025 года. В начале ноября новосибирское министерство транспорта отчиталось о том, что четвертый мост готов на 80%. НГС показывал в инфографике, на сколько процентов выполнены работы на разных участках.

Четвертый мост должны были достроить в декабре 2023 года, но работы не закончили. В конце июня во время визита в Новосибирск председателя Правительства Михаила Мишустина было объявлено, что до конца 2024 года по четвертому мосту запустят рабочее движение. Это означало, что движение будет открыто лишь по тем съездам, которые уже готовы. Для этого объект должен соответствовать техническим требованиям. На дороге необходима разметка, ограждения, знаки и освещение. Однако в сентябре стало известно, что рабочее движение по мосту не запустят в этом году. Из-за того, что строительный сезон подходит к концу, а ситуация с финансированием так и не решена, концессионер не успел выполнить ранее заявленные планы.

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Комментарии
66
ральф
55 минут
Вы мост строите? - нет, только показываем...
Андррон
55 минут
А когда его уже капитально ремонтировать начнут? Пора, однако.
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