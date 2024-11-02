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Город Стройка четвертого моста Новосибирский минтранс назвал готовность участков четвертого моста — показываем в одной картинке

Новосибирский минтранс назвал готовность участков четвертого моста — показываем в одной картинке

Цифры расходятся с информацией от концессионера

786
4 комментария

Мост готов примерно на 80% по подсчетам властей

Строительная готовность четвёртого моста в Новосибирске в начале ноября 2024 года составляет 80%. Об этом НГС рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

По информации минтранса, готовность мостового перехода — 95%, правобережной транспортной развязки — 95%, левобережной транспортной развязки — 60%.

При этом в сентябре концессионер строительства, группа ВИС, называл другие цифры. Компания оценивала готовность мостового перехода в 96%, эстакады основного хода — в 92%, правобережной транспортной развязки — 89%, левобережной развязки — около 80%.

— В стоимостном выражении коэффициент технической готовности по итогам предоставленной отчетности составляет 72,58%, разница со строительной готовностью объекта вызвана вносимыми концессионером изменениями, которые в настоящее время проходят процедуру экспертного сопровождения в ФАУ «Главгосэкспертиза России», — объяснили НГС в министерстве.

Примечательно, что в декабре 2023 года власти называли такой же уровень общей строительной готовности объекта — 80%.

Если говорить о стоимости объекта, то, как утверждают в Минтрансе, она остается неизменной и составляет 38,9 миллиарда рублей. Из этой суммы 31,4 миллиарда приходятся на выполнение строительно-монтажных работ с учётом частных инвестиций концессионера, а 7,5 миллиардов относятся к удорожанию в соответствии с федеральными распорядительными документами.

В том же декабре прошлого года генеральный директор группы «ВИС» Сергей Юдин заявлял, что строительство подорожало больше, чем на 9 миллиардов рублей. При этом в областном Минтрансе еще раз отметили, что завершить строительство моста планируется в декабре 2025 года.

Ранее НГС сообщал, что подрядчик четвертого моста обвинил новосибирский Минтранс в срыве стройсезона.

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Новосибирск Четвертый мост Строительная готовность Строительство моста
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Комментарии
9
mirror
5 минут
Летишь эдак с правобережной 95% готовности и влетаешь в левобережную 62%. Да этот мост никому не сдался, кроме концессионеров.
Гость ᠌
6 минут
"Станция" Спортивная тоже была 95...
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