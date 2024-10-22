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Город Подрядчик четвертого моста обвинил новосибирский Минтранс в срыве стройсезона — компания требует 4 миллиарда

Подрядчик четвертого моста обвинил новосибирский Минтранс в срыве стройсезона — компания требует 4 миллиарда

Объект должны были сдать еще в конце 2023 года

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36 комментариев

В компании заявили, что финансовые обязательства по концессии со стороны «ВИС» выполнены в полном объеме в конце 2023 года

В группе «ВИС» высказались об оплате проекта по строительству четвертого моста в Новосибирске. В компании заявили, что действия Минтранса региона привели к срыву строительного сезона.

Ранее ТАСС публиковал сообщение Минтранса о том, что в 2024 году по соглашению с Росавтодором финансирование составило 737,32 млн рублей. Остаток — свыше 1,2 миллиарда, деньги предусмотрены на 2025 год.

— Соглашение с ФДА (Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), — прим.ред), на которое ссылается министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, не соответствует обязательствам министерства, принятым на себя по концессии, — заявили в ГК «ВИС» в ответ на запрос НГС.

Согласно концессии, региональный Минтранс должен был предоставить весь объем предусмотренного финансирования в 2022–2023 годах, сообщили в «ВИС».

Выделение в феврале и мае средств при наличии факта длящейся задолженности в 5,2 миллиарда рублей «не стимулировали темпы строительства». Они позволили осуществить заказ материалов, частично оплатить и авансировать некоторые работы, которые выполнили весной и летом.

— Вместе с тем, наращивание по проекту кредиторской задолженности, несение сверхрасходов, вложение собственных средств Группы «ВИС» в строительство продолжается по сей день. По существу, неразрешение Минтрансом НСО вопросов финансирования в 2024 году привело к срыву строительного сезона, — сказано в ответе «ВИС».

В пресс-службе добавили, что финансовые обязательства по концессии со стороны «ВИС» выполнены в полном объеме в конце 2023 года. Инвестиции составили 5,4 миллиарда рублей, еще на 2 миллиарда профинансирована операционная деятельность.

В сообщении сказано, что за этот строительный сезон на финансирование стройки группа дополнительно направила более миллиарда рублей собственных средств сверх обязательств. Их выделили для обеспечения оплаты работ субподрядчиков и своевременную выплату зарплаты людям, занятым на строительстве.

— На сегодняшний день недоступными для финансирования оставшихся работ остаются 4 млрд руб. Концессионер и концедент продолжают консультации и прилагают усилия для урегулирования сложившейся ситуации, — сообщили в «ВИС».

НГС отправил запрос в Минтранс по ситуации.

Как сообщалось ранее, четвертый мост через реку Обь в Новосибирске должны были достроить в декабре 2023 года, но работы не закончили. Весной выяснилось, что срок окончания работ перенесли на конец 2025 года.

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Четвертый мост ВИС Новосибирск
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Комментарии
36
281832002
42 минуты
Заносите ОСКАРА !!!!!!
265889986
47 минут
К 2030 г успеют? Шеф на новый срок пойдёт.
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