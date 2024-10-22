Подрядчик четвертого моста обвинил новосибирский Минтранс в срыве стройсезона — компания требует 4 миллиарда

В компании заявили, что финансовые обязательства по концессии со стороны «ВИС» выполнены в полном объеме в конце 2023 года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В группе «ВИС» высказались об оплате проекта по строительству четвертого моста в Новосибирске. В компании заявили, что действия Минтранса региона привели к срыву строительного сезона.

Ранее ТАСС публиковал сообщение Минтранса о том, что в 2024 году по соглашению с Росавтодором финансирование составило 737,32 млн рублей. Остаток — свыше 1,2 миллиарда, деньги предусмотрены на 2025 год.

— Соглашение с ФДА (Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), — прим.ред), на которое ссылается министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, не соответствует обязательствам министерства, принятым на себя по концессии, — заявили в ГК «ВИС» в ответ на запрос НГС.

Согласно концессии, региональный Минтранс должен был предоставить весь объем предусмотренного финансирования в 2022–2023 годах, сообщили в «ВИС».

Выделение в феврале и мае средств при наличии факта длящейся задолженности в 5,2 миллиарда рублей «не стимулировали темпы строительства». Они позволили осуществить заказ материалов, частично оплатить и авансировать некоторые работы, которые выполнили весной и летом.

— Вместе с тем, наращивание по проекту кредиторской задолженности, несение сверхрасходов, вложение собственных средств Группы «ВИС» в строительство продолжается по сей день. По существу, неразрешение Минтрансом НСО вопросов финансирования в 2024 году привело к срыву строительного сезона, — сказано в ответе «ВИС».

В пресс-службе добавили, что финансовые обязательства по концессии со стороны «ВИС» выполнены в полном объеме в конце 2023 года. Инвестиции составили 5,4 миллиарда рублей, еще на 2 миллиарда профинансирована операционная деятельность.

В сообщении сказано, что за этот строительный сезон на финансирование стройки группа дополнительно направила более миллиарда рублей собственных средств сверх обязательств. Их выделили для обеспечения оплаты работ субподрядчиков и своевременную выплату зарплаты людям, занятым на строительстве.

— На сегодняшний день недоступными для финансирования оставшихся работ остаются 4 млрд руб. Концессионер и концедент продолжают консультации и прилагают усилия для урегулирования сложившейся ситуации, — сообщили в «ВИС».

НГС отправил запрос в Минтранс по ситуации.