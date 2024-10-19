Вот такая выделенка: малолитражка лихо объехала пробку в Новосибирске по тротуару — как накажут водителя

Как оказалось, у маленьких, компактных автомобильчиков есть преимущества, кроме малого расхода бензина и возможности припарковаться где угодно Источник: «АСТ-54» / vk.com











Глухие мертвые пробки, кажется, давно стали таким же символом Новосибирска, как пыль, грязь и недостроенный четвертый мост. Жители Затулинки по два часа добираются от дома до работы, Димитровский и Коммунальный мосты соревнуются в плотности заторов. Большевичка на пару с Бердским шоссе, кажется, может встать от Речного вокзала до самого Бердска, причем в обоих направлениях. На их фоне улица Большая выглядит даже скромно. Зато способы объезжать пробки на ней — особо оригинально. Один из таких в конце минувшей недели попал в объектив подписчика автопаблика «АСТ-54», а НГС изучил его с автоэкспертом.

Обычно утренние часы жители Новомарусино, Дивногорского и других домов, расположенных на улице Большой, проводят в глухой пробке по дороге к Димитровскому мосту. Утро четверга 16 октября исключением не стало. Большая часть автолюбителей воспринимает ситуацию стоически, но только не водитель компактной малолитражки Suzuki Wagon R.

Воспользовавшись скромными размерами собственного авто, он легко взобрался на отремонтированный в прошлом году пешеходный тротуар и тут же начал обгонять законопослушных попутчиков. Понять в итоге, вернулся ли предприимчивый водитель в лоно пробки или проследовал дальше прежним порядком, сложно: машина уходит из кадра.

Источник: «АСТ-54» / vk.com

Подписчики паблика «АСТ-54», которые стали невольными очевидцами перфоманса, в большинстве немедленно ощутили благородную ярость законопослушных водителей/

— Лежачих шипов на таких ездунов не хватает, — возмутился Дима П.

— Таких только дурка исправит, — поддержал его пользователь под ником Максим Владимирович.

Часть комментаторов, напротив, удивилась: вообще-то в пробке стоять не хотелось никому, а пешеходы на Большой опасности, кажется, не чувствуют. Зачем же тогда плеваться ядом?

— Ну и молодец, — лаконично одобрил действия водитель кей-кара Евгений А.

— Преступление века! — иронично оценил чужое благородное негодование Сергей П.

Некоторые подписчики пришли к выводу, что размеры и проходимость кей-кара — повод блеснуть чувством юмора.

— А я думал, кей-кары для этого и придумали, а парковаться можно на месте мусорного ящика, — удивился Александр Г.

— Найти его нужно, прикрутить ему грейдер на капот и устроить работать в дорожную службу, чистить зимой тротуары, разряд сразу 5, — внес оригинальное предположение Максим Ш.

Руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков отметил, что в действиях бойкого торопыги совершенно точно есть нарушения.

— Это статья 12.15 КоАП РФ, часть вторая (Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДДД. — Прим.ред.), штраф — 2 тысячи рублей, — прокомментировал видео он.

На вопрос, стоило ли пускать хитреца обратно в пробку, однозначного ответа эксперт не нашел.

— Это каждый решает самостоятельно. Понятно, если он уже там движется с нарушением правил дорожного движения, чисто по-человечески люди рассуждают, что можно и пустить — вернуться с тротуара ему как-то надо. Кто его пустит — второй вопрос, — заметил Вячеслав Ашурков.