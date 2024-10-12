Урок с последствиями: Lexus гнал маленький Nissan до самого двора, чтобы научить правильно ездить — видео с неожиданным финалом

Практический урок ПДД закончился столкновением Источник: «Автострасть», «АСТ-54» / «ВКонтакте»











Узнать, как развивался тот или иной дорожный конфликт, часто не представляется возможным: очевидец, в объектив регистратора которого попало то ли иное событие, чаще всего не имеет ни времени, ни желания дожидаться, пока его соседи по потоку наконец подерутся или мирно разъедутся по сторонам. Но сегодняшний случай — исключение. В том числе и потому, что один водитель так хотел поучить другого правилам дорожного движения, что преследовал его до самого дома.

Эта авария произошла еще в сентябре, но оба фрагмента автомобильной драмы сообщество АСТ-54 во «ВКонтакте» опубликовало лишь на этой неделе. На видео — типичная для новосибирских дорог ситуация. Автор записи мирно едет по Тещиному языку, когда сосед по потоку на не новом Lexus перестраивается вправо, обгоняя его.

Подрезал ли кроссовер малолитражку, или ее водитель просто отнесся к обычному маневру слишком уж нервно, — вопрос дискуссионный, но дальше ситуация точно вышла за рамки обыденности.

Водитель Lexus решил поучить соседа по потоку правилам дорожного движения. Загнав маленький Note во двор, он остановился рядом и уже пошел говорить с его хозяином по душам (а то и на языке кулаков), но забыл перевести коробку в режим парковки. Массивный кроссовер въехал малолитражке вбок, а его хозяин немедленно покинул место ДТП.

Источник: «Автострасть», «АСТ-54» / «ВКонтакте»

То, что покидать место аварии нельзя, понятно даже пешеходу, но у некоторых подписчиков автопаблика «АСТ-54» вопросы вызвало и поведение автора видео.

— Я правильно поняла, что рег (владелец видеорегистратора. — Прим. ред.) сначала держал расстояние в километр, куда и перестроился Lexus (не увидела я, как подрезали рега, там достаточно было место для перестроения, единственное, поворотник не включил). Ну а потом по классике: обиженный рег посигналил, Lexus притормозил, рег в окно прокричал, что думает, а дальше закрутилось. Друг друга стоят они, — заявила подписчица паблика Мария З.

— Додумать мы можем кучу вариантов. По факту, туповатый паренек на автомобиле, разменявшем второй десяток лет и владельцев, решил покинуть место ДТП, виновником коего он и являлся. Тупость и трусость в одном флаконе, — немедленно возразил ей пользователь под ником Вальтер Скотт.

— Lexus при продаже теперь вспоминать будут, как он обкакался, — радостно поделился результатами проверки по сервису Nomerogram еще один сибиряк, который подписался именем Альтаир Маахес.

Действительно кто-то (возможно, обиженный владелец Note) уже добавил фотографии, на которых владелец кроссовера выглядит, мягко говоря, не лучшим водителем.

— Раз такой нервный «лехусовод», пусть пешком теперь походит, полезно для здоровья, — резюмировала Марина Г.

Чтобы понять, кто из участников попавших на видео событий и сколько раз нарушил ПДД, НГС обратился к автоюристу, адвокату Марии Соловьевой. Заодно журналистка не могла не задать вопрос: можно ли перестраиваться так, как сделал это водитель кроссовера.

— Первый маневр «Лексуса», хоть и без включенного поворотника, не создавал помех участникам дорожного движения. Второе перестроение создало помеху автомобилю, поскольку водитель «Лексуса» не убедился в том, что его пропускают, и, опять же, поворотник не включил — такое выполнение маневра можно расценивать как создающее опасную дорожную ситуацию, — объяснила автоюрист. — Итоговое столкновение произошло в результате, вероятно, невнимательности водителя «Лексуса», что не снимает с него ответственности за столкновение.

Мария Соловьева также напомнила, что оставление места ДТП в соответствии с частью 2 статьи 12.27 коап РФ наказывают лишением прав на срок от года до полутора или административным арестом на срок до 15 суток.