Разрешат ли поворот налево у ЖК «Панорама»? Отвечает мэрия Новосибирска

В Новосибирске проследят за дорожной ситуацией на выезде из ЖК «Панорама», чтобы решить, возвращать ли разрешающую поворот стрелку светофора. Об этом сообщили в мэрии на запрос НГС.

— Решение о режиме работы светофорного объекта будет приниматься по результатам проведения мониторинга дорожной ситуации на этом участке, — объяснили в мэрии.