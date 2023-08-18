Разрешат ли поворот налево у ЖК «Панорама»? Отвечает мэрия Новосибирска

В Новосибирске проследят за дорожной ситуацией на выезде из ЖК «Панорама», чтобы решить, возвращать ли разрешающую поворот стрелку светофора. Об этом сообщили в мэрии на запрос НГС.
— Решение о режиме работы светофорного объекта будет приниматься по результатам проведения мониторинга дорожной ситуации на этом участке, — объяснили в мэрии.
Как отметили в пресс-службе городской администрации, из-за разворота возле ЖК «Панорама», «Расцветай» и «Комета» образуются пробки. Кроме того, на участке из-за этого часто случаются аварии. Например, с января 2020 года произошло 154 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили травмы различной степени тяжести.
Улица Немировича–Данченко, по данным мэрии, обеспечивает основные транзитные связи между районами, а ее загрузка составляет 90%.
Решение убрать разворот, отметили в администрации, компенсируют тем, что можно будет развернуться рядом с ЛДС. Автомобили, которые едут с улицы Новогодней, смогут проехать по Октябрьскому мосту либо вблизи ЛДС с дальнейшим проездом по улице Блюхера. Машины, которые едут со стороны площади Лыщинского, смогут развернуться на пересечении с улицей Новогодней, где в этом году установят секцию для поворота налево и разворота.
Сейчас, чтобы увеличить пропускную способность съезда к территории ЛДС, установили знаки, которые запрещают парковаться на дороге. Скоро установят информационные щиты с указанием маршрута движения для разворота.
Выезд жителям комплексов около площади Лыщинского заблокировали 11 августа. На участке демонтировали стрелку светофора и поставили бетонные блоки, тем самым транспортную доступность усложнили нескольким жилым комплексам и вызвали недовольство жильцов.
На следующий день жители левого берега частично ограничили движение по спуску с Немировича-Данченко к новому ЛДС. Но в мэрии сообщили, что изменение схемы движения обусловлено «необходимостью повышения пропускной способности». При этом регулируемый светофором выезд с жилого комплекса не учитывал интересы жителей всего левобережья, а опасения новосибирцев назвали необоснованными.
13 августа стало известно о том, что делом заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин. В этот день блоки убрали, но разворот на участке не разрешили.