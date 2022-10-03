Мэрия назвала причину ремонта Красного проспекта в Новосибирске

Покрытие на Красном проспекте в Новосибирске обновили для того, чтобы избавиться от колеи. Работы выполнили на нескольких участках.



Отремонтированное покрытие заметили утром 20 сентября рядом с часовней Николая Чудотворца. При этом капитальный ремонт покрытия провели с 2017 по 2019 год.



— Решение о ремонте покрытия проезжей части автомобильной дороги по Красному проспекту было принято в целях обеспечения безопасности дорожного движения и устранения дефектов в виде колеи, превышающей предельно допустимые величины по ГОСТ, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.