Мэрия назвала причину ремонта Красного проспекта в Новосибирске
Работы выполнили на нескольких участках
Покрытие на Красном проспекте в Новосибирске обновили для того, чтобы избавиться от колеи. Работы выполнили на нескольких участках.
Отремонтированное покрытие заметили утром 20 сентября рядом с часовней Николая Чудотворца. При этом капитальный ремонт покрытия провели с 2017 по 2019 год.
— Решение о ремонте покрытия проезжей части автомобильной дороги по Красному проспекту было принято в целях обеспечения безопасности дорожного движения и устранения дефектов в виде колеи, превышающей предельно допустимые величины по ГОСТ, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.
По данным сервиса «Контур.Фокус», компания зарегистрирована в 2007 году. Учредитель — Елена Заманова. В 2021 году выручка составила 156,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 3,2 миллиона рублей.
Подрядчик работ ООО СУ «Сибстрой». Компания выполнила ремонт на участках с наибольшей глубиной колеи: у остановки «ДК "Энергия"», между улицами Писарева и Достоевского, Крылова и Державина, от улицы Державина до остановки «Институт горного дела». Также подрядчик отремонтировал перекресток с улицей Державина и участок между улицами Максима Горького и Коммунистической.
Предварительная площадь участков составила
В этом году в Новосибирске начали ремонт дороги на проспекте Карла Маркса от площади Лыщинского до площади Маркса. Посмотрите, как проходят работы.