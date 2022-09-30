До 30 сентября не сделали тротуары на проспекте Карла Маркса — когда мэр пообещал закончить ремонт

— Есть там трудности, прежде всего связанные с большим количеством рекламных конструкций, ларьков. Вы видите, что там проводится работа по тому, чтобы освободить пространство. Есть определенное сопротивление. Это мешает проведению работ. Я вчера там был, наблюдал. Кто-то работает вокруг, рабочие готовят площадку под укладку плитки, а ларек продолжает свою деятельность, не моргнув глазом, загораживая вид на площадь Карла Маркса, — рассказал мэр Новосибирска.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на проспекте Карла Маркса и запечатлел, как выглядит тротуар, который уже должен быть готов.