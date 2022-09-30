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До 30 сентября не сделали тротуары на проспекте Карла Маркса — когда мэр пообещал закончить ремонт

Летом мэр говорил, что тротуар починят к 1 сентября

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Как рассказал Анатолий Локоть, мэрия договорилась с предпринимателями убрать часть ларьков

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал новую дату окончания ремонтных работ на проспекте Карла Маркса. Тротуары на одной из основных улиц начали ремонтировать в конце июля.

Изначально мэр в телеграм-канале обещал, что ремонт закончат к 1 сентября. Как позже пояснили НГС в пресс-службе мэрии, Анатолий Локоть имел в виду участки возле университетов, а дата окончания — 30 сентября. Как сегодня на пресс-конференции пояснил глава города, дата окончания всех ремонтных работ в городе — 30 октября.

— Есть там трудности, прежде всего связанные с большим количеством рекламных конструкций, ларьков. Вы видите, что там проводится работа по тому, чтобы освободить пространство. Есть определенное сопротивление. Это мешает проведению работ. Я вчера там был, наблюдал. Кто-то работает вокруг, рабочие готовят площадку под укладку плитки, а ларек продолжает свою деятельность, не моргнув глазом, загораживая вид на площадь Карла Маркса, — рассказал мэр Новосибирска.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на проспекте Карла Маркса и запечатлел, как выглядит тротуар, который уже должен быть готов.

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Строителям тротуаров на проспекте Карла Маркса выписали штрафы <a href="https://ngs.ru/text/transport/2022/09/02/71623115/" class="_" target="_blank">из-за отсутствия безопасных проходов</a>

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