Какие автомобили с пробегом чаще покупали новосибирцы в марте? Топ-10 популярных моделей

В марте на рынке автомобилей с пробегом новосибирцы чаще всего покупали Toyota Corolla. С 14 по 20 марта авто этой модели можно было приобрести в среднем за 485 тысяч рублей. Такие данные приводит сервис «Авито Авто». При этом аналитики отмечают, что количество объявлений о продаже снизилось, а спрос остается повышенным.
Далее в рейтинге следует Hyundai Solaris со средней ценой 829 тысяч рублей. Третье место у Toyota Camry — автомобили этой модели с пробегом стоят в городе в среднем 1,32 миллиона рублей.
Пятерку популярных моделей на рынке авто с пробегом в Новосибирске замыкают Toyota Land Cruiser Prado и Mercedes-Benz E-класс со средней ценой 2,747 миллиона и 1,45 миллиона рублей соответственно.
Среди отечественных авто в топ-10 вошел (и замкнул) только ВАЗ (LADA) Granta.
Самой дорогой позицией в рейтинге оказалась Toyota Land Cruiser со средней ценой 3,8 миллиона рублей.
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