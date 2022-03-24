Какие автомобили с пробегом чаще покупали новосибирцы в марте? Топ-10 популярных моделей

В марте на рынке автомобилей с пробегом новосибирцы чаще всего покупали Toyota Corolla. С 14 по 20 марта авто этой модели можно было приобрести в среднем за 485 тысяч рублей. Такие данные приводит сервис «Авито Авто». При этом аналитики отмечают, что количество объявлений о продаже снизилось, а спрос остается повышенным.

Далее в рейтинге следует Hyundai Solaris со средней ценой 829 тысяч рублей. Третье место у Toyota Camry — автомобили этой модели с пробегом стоят в городе в среднем 1,32 миллиона рублей.

