28 декабря вторник
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 7/10
usd 73.23
eur 82.94
Тема дняЛДС будут строить в праздники
Все новости
Все новости

В центр Новосибирска привезли 20 новых красивых автобусов — разглядываем снимки

Машины передадут муниципальному перевозчику ПАТП-4

3 429
51Обсудить

Поделиться

Автобусы стоят на парковке для служебного транспорта

Автобусы стоят на парковке для служебного транспорта

Поделиться

В Новосибирск пришли 20 новых автобусов марок НЕФАЗ и ПАЗ. Сегодня, 28 декабря, их передадут ПАТП-4 Новосибирска и в ближайшее время запустят для пассажирских маршрутов. Это вторая партия из 150 новых автобусов. С утра машины расположили на парковке площади Ленина.

Это новая партия из закупленных осенью 150 автобусов

Это новая партия из закупленных осенью 150 автобусов

Поделиться

Первая партия из 50 автобусов пришла 13 декабря. Их собираются пустить по маршрутам с небольшим пассажиропотоком.

По информации мэрии, на 150 автобусов потратили 2,457 миллиарда рублей. Автобусы закупили в рамках программы обновления подвижного состава.

Автобусы 28 декабря передадут ПАТП-4

Автобусы 28 декабря передадут ПАТП-4

Поделиться

Аукцион на поставку 150 новых автобусов ПАТП-4 объявило в сентябре этого года. По данным сайта госзакупок, победителем стало АО «Сбербанк Лизинг».

Контракт на покупку автобусов заключили <nobr class="_">11 ноября</nobr>

Контракт на покупку автобусов заключили 11 ноября

Поделиться

В салонах будут установлены бескондукторная система оплаты, видеокамеры и система мониторинга пассажиров. Транспорт будет адаптирован под перевозку маломобильных граждан. Кроме того, новые автобусы планируют дополнительно утеплить для перевозки в зимних условиях, а для работы летом оснастить кондиционерами, рассказывал ранее начальник управления пассажирскими перевозками.

В июне ПАТП-4 получило 40 новых автобусов НЕФАЗ. Они могут вместить до 110 пассажиров. Их протестировал новосибирец Дмитрий Кречетов и рассказал о плюсах и минусах этого транспорта в авторской колонке.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК8
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

автобусыобщественный транспортгород
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter