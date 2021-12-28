В центр Новосибирска привезли 20 новых красивых автобусов — разглядываем снимки

В Новосибирск пришли 20 новых автобусов марок НЕФАЗ и ПАЗ. Сегодня, 28 декабря, их передадут
Первая партия из 50 автобусов пришла 13 декабря. Их собираются пустить по маршрутам с небольшим пассажиропотоком.
По информации мэрии, на 150 автобусов потратили 2,457 миллиарда рублей. Автобусы закупили в рамках программы обновления подвижного состава.
Аукцион на поставку 150 новых автобусов ПАТП-4 объявило в сентябре этого года. По данным сайта госзакупок, победителем стало АО «Сбербанк Лизинг».
В салонах будут установлены бескондукторная система оплаты, видеокамеры и система мониторинга пассажиров. Транспорт будет адаптирован под перевозку маломобильных граждан. Кроме того, новые автобусы планируют дополнительно утеплить для перевозки в зимних условиях, а для работы летом оснастить кондиционерами, рассказывал ранее начальник управления пассажирскими перевозками.
В июне ПАТП-4 получило 40 новых автобусов НЕФАЗ. Они могут вместить до 110 пассажиров. Их протестировал новосибирец Дмитрий Кречетов и рассказал о плюсах и минусах этого транспорта в авторской колонке.