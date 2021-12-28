В центр Новосибирска привезли 20 новых красивых автобусов — разглядываем снимки

В Новосибирск пришли 20 новых автобусов марок НЕФАЗ и ПАЗ. Сегодня, 28 декабря, их передадут ПАТП-4 Новосибирска и в ближайшее время запустят для пассажирских маршрутов. Это вторая партия из 150 новых автобусов. С утра машины расположили на парковке площади Ленина.