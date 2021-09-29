В Новосибирске разрешили построить съезд с эстакады на площади Энергетиков рядом с четвертым мостом

В разрешениях сказано, что протяженность подпорной стены составит 33 метра, длина путепровода — 143 метра, ширина проезжей части — 11 метров, на ней предусмотрено две полосы движения. Разрешение на строительство действует до 15 октября 2022 года.



Завершить строительство концессионер планирует в 2022 году, а сдать в эксплуатацию мост вместе со всеми прилегающими развязками, тоннелями, эстакадами и съездами — в 2023-м .

Группа «ВИС» — концессионер строительства в Новосибирске двух мусороперерабатывающих заводов, четвертого моста, семи поликлиник и складов для Минобороны ориентировочной стоимостью 30 миллиардов рублей. Выручка АО «Группа "ВИС"» по итогам 2020 года — 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона. Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться текущими акционерами. В конце 2017 года в «ВИС» заявляли, что Дмитрий Рябов продал свою долю в группе Игорю Снегурову, но эта информация не отражена в «Контур.Фокусе». Дмитрий Рябов является гендиректором АО «ТЭК Мосэнерго», которая принадлежала Игорю Ротенбергу (сыну российского миллиардера Аркадия Ротенберга, другу юности Владимира Путина, его спарринг-партнеру по дзюдо).

