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В Новосибирске разрешили построить съезд с эстакады на площади Энергетиков рядом с четвертым мостом

Разрешение получила «Сибирская концессионная компания»

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Масштабное строительство четвертого моста планируют закончить к 2023 году

Масштабное строительство четвертого моста планируют закончить к 2023 году

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В Новосибирске разрешили построить съезд с эстакады четвертого моста

Мэрия Новосибирска выдала два разрешения на строительство съезда с эстакады четвертого моста на площади Энергетиков. Разрешение получила «Сибирская концессионная компания», которая входит в группу компаний «ВИС» и строит четвертый мост в Новосибирске. Информация об этом появилась на сайте мэрии 27 сентября.

Съезд с эстакады на площади Энергетиков включает в себя подпорную стену и путепровод, который пройдет в непосредственной близости от трех жилых домов на улице Станционной — под номерами 8, 10 и 12.

В разрешениях сказано, что протяженность подпорной стены составит 33 метра, длина путепровода — 143 метра, ширина проезжей части — 11 метров, на ней предусмотрено две полосы движения. Разрешение на строительство действует до 15 октября 2022 года.

Завершить строительство концессионер планирует в 2022 году, а сдать в эксплуатацию мост вместе со всеми прилегающими развязками, тоннелями, эстакадами и съездами — в 2023-м.

Группа «ВИС» — концессионер строительства в Новосибирске двух мусороперерабатывающих заводов, четвертого моста, семи поликлиник и складов для Минобороны ориентировочной стоимостью 30 миллиардов рублей. Выручка АО «Группа "ВИС"» по итогам 2020 года — 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона. Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться текущими акционерами. В конце 2017 года в «ВИС» заявляли, что Дмитрий Рябов продал свою долю в группе Игорю Снегурову, но эта информация не отражена в «Контур.Фокусе». Дмитрий Рябов является гендиректором АО «ТЭК Мосэнерго», которая принадлежала Игорю Ротенбергу (сыну российского миллиардера Аркадия Ротенберга, другу юности Владимира Путина, его спарринг-партнеру по дзюдо).

Корреспондент НГС направил запрос в ГК «ВИС» с просьбой предоставить информацию о стоимости строительства путепровода, и будут ли в связи со строительством ограничения движения.

В мае концессионер показал, как будет выглядеть четвертый мост в Новосибирске и прилегающие к нему развязки.

Съезд с эстакады на площади Энергетиков пройдет в непосредственной близости от трех жилых домов на улице Станционной — под номерами 8, 10 и 12

Съезд с эстакады на площади Энергетиков пройдет в непосредственной близости от трех жилых домов на улице Станционной — под номерами 8, 10 и 12

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В начале сентября строительный дивизион группы «ВИС» завершил 8-ю стадию надвижки пролетного строения моста через Обь в Новосибирске. Длина моста на тот момент составила 42,5% от общей длины пролета над руслом Оби — 330 погонных метров. Также в Новосибирске начали строить пункты оплаты проезда по четвертому мосту. Проезд по мосту будет платным.

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В апреле НГС выяснил, как изменилась стоимость строительства четвертого моста, и как дорожали другие крупные дорожные объекты в Новосибирске. Посмотрите на это в нашей инфографике.

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площадь Энергетиковпутепроводчетвертый мост
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