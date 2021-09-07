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Строительство четвертого моста в Новосибирске завершили почти наполовину

Сейчас его длина составляет 330 погонных метров — это 42,5% от общей длины

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Компания завершила строительство 8 из 16 пролетов моста

Компания завершила строительство 8 из 16 пролетов моста

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Строительный дивизион группы «ВИС» завершил 8-ю стадию надвижки пролетного строения моста через Обь в Новосибирске. Сейчас длина моста составляет 42,5% от общей длины пролета над руслом Оби — 330 погонных метров. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Группа «ВИС» — концессионер строительства в Новосибирске четвертого моста, двух мусороперерабатывающих заводов, семи поликлиник и складов для Минобороны ориентировочной стоимостью 30 миллиардов рублей. Выручка АО «Группа "ВИС"» по итогам 2020 года — 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона. Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться текущими акционерами. В конце 2017 года в «ВИС» заявляли, что Дмитрий Рябов продал свою долю в группе Игорю Снегурову, но эта информация не отражена в «Контур.Фокусе». Дмитрий Рябов является гендиректором АО «ТЭК "Мосэнерго"», которая принадлежала Игорю Ротенбергу (сыну российского миллиардера Аркадия Ротенберга, другу юности Владимира Путина, его спарринг-партнеру по дзюдо).

Так сейчас выглядит часть построенного полотна моста

Так сейчас выглядит часть построенного полотна моста

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— Сегодня мостостроители начали укрупнение металлоконструкций следующей стадии надвижки. Длина сборки составит еще 48 погонных метров, масса монтируемых металлоконструкций — 676 тонн. Работы ведутся в круглосуточном режиме с соблюдением всех контрольных точек графика строительства, — рассказали в группе «ВИС».

Мост и прилегающая транспортная инфраструктура, включающая развязки, эстакады и туннели, инженерные коммуникации создается в рамках концессии

Мост и прилегающая транспортная инфраструктура, включающая развязки, эстакады и туннели, инженерные коммуникации создается в рамках концессии

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Протяженность автодорожного полотна на одном пролете составит 1,5 км, а общая протяженность новой скоростной автодороги превысит 5 километров.

На прошлой неделе компания «ВИС», которая занимается строительством четвертого моста в Новосибирске, уточнила сроки перекрытия улицы Ипподромской. Ограничения вступят в силу уже 15 сентября.

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ВИСмостстроительство
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