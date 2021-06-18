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Движение по четвертому мосту откроют в 2022 году — что сейчас происходит на грандиозной стройке. 12 кадров

Сейчас строители сооружают фундамент пилона

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Масштабное строительство четвертого моста планируют закончить к 2023 году

Масштабное строительство четвертого моста планируют закончить к 2023 году

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В Новосибирске движение по четвертому мосту планируют открыть в 2022 году

В Новосибирске продолжается строительство платного четвертого моста через Обь, власти и строители уже называют сроки открытия движения. Ожидается, что это произойдет в следующем году.

Сегодня, 18 июня, на стройплощадке прошло совещание. Там же побывал наш фотокорреспондент Александр Ощепков — вот его 12 снимков о том, как формируется будущий мост.

— Сдача моста будет в 2023 году, как у нас прописано в концессионном соглашении. Мы постараемся, чтобы к концу 2022 года открыли движение по прямому направлению, — отметил министр транспорта НСО Анатолий Костылевский

— Сдача моста будет в 2023 году, как у нас прописано в концессионном соглашении. Мы постараемся, чтобы к концу 2022 года открыли движение по прямому направлению, — отметил министр транспорта НСО Анатолий Костылевский

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— Наша задача — техническое движение запустить к концу 2022 года. Поэтому мы на большем числе площадок одновременно ведем работы, тем самым создаем определенные некомфортные условия жителям города. Но придется потерпеть, в конце 2022 года пробочная ситуация однозначно снизится, — отметил генеральный директор ООО «ПФ "ВИС"» Руслан Семенов.

Сейчас строители сооружают фундамент пилона моста. Это самое масштабное сооружение мостовой переправы высотой 114 метров

Сейчас строители сооружают фундамент пилона моста. Это самое масштабное сооружение мостовой переправы высотой 114 метров

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Пилон в виде буквы «Н» с помощью вантовых конструкций будет удерживать неразрезное металлическое пролетное строение моста

Пилон в виде буквы «Н» с помощью вантовых конструкций будет удерживать неразрезное металлическое пролетное строение моста

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Пилон позволит сохранить парк, который примыкает к Михайловской набережной

Пилон позволит сохранить парк, который примыкает к Михайловской набережной

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Надвижка пролетных строений осуществляется поэтапно с левого берега в сторону русла Оби. Общая длина составит 776 метров, вес — 9600 тонн

Надвижка пролетных строений осуществляется поэтапно с левого берега в сторону русла Оби. Общая длина составит 776 метров, вес — 9600 тонн

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За три месяца строители надвинули уже 159 метров металлоконструкций — около 20% от общей длины пролетного строения

За три месяца строители надвинули уже 159 метров металлоконструкций — около 20% от общей длины пролетного строения

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После завершения строительства все элементы благоустройства будут восстановлены и парк «Городское начало» снова станет доступен для горожан и гостей Новосибирска

После завершения строительства все элементы благоустройства будут восстановлены и парк «Городское начало» снова станет доступен для горожан и гостей Новосибирска

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Протяженность автодорожного полотна моста составит <nobr>1,5 км</nobr>

Протяженность автодорожного полотна моста составит 1,5 км

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По словам Анатолия Костылевского, пилон позволит сделать два больших пролетных строения. На правом берегу он позволит сохранить памятники Александру III и мосту

По словам Анатолия Костылевского, пилон позволит сделать два больших пролетных строения. На правом берегу он позволит сохранить памятники Александру III и мосту

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На возведение пилона потребуется около 9 месяцев

На возведение пилона потребуется около 9 месяцев

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После завершения строительства все элементы благоустройства будут восстановлены и парк «Городское начало» снова станет доступен для горожан

После завершения строительства все элементы благоустройства будут восстановлены и парк «Городское начало» снова станет доступен для горожан

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В конце марта концессионер показал, как будет выглядеть платный мост через реку Обь. Смотрите подробности здесь. С 10 июня мэрия заявила о временном закрытии Ипподромской из-за строительства четвертого моста.

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концессиямостчетвертый мост
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