Движение по четвертому мосту откроют в 2022 году — что сейчас происходит на грандиозной стройке. 12 кадров

В Новосибирске движение по четвертому мосту планируют открыть в 2022 году
В Новосибирске продолжается строительство платного четвертого моста через Обь, власти и строители уже называют сроки открытия движения. Ожидается, что это произойдет в следующем году.
Сегодня, 18 июня, на стройплощадке прошло совещание. Там же побывал наш фотокорреспондент Александр Ощепков — вот его 12 снимков о том, как формируется будущий мост.
— Наша задача — техническое движение запустить к концу 2022 года. Поэтому мы на большем числе площадок одновременно ведем работы, тем самым создаем определенные некомфортные условия жителям города. Но придется потерпеть, в конце 2022 года пробочная ситуация однозначно снизится, — отметил генеральный директор ООО «ПФ "ВИС"» Руслан Семенов.
В конце марта концессионер показал, как будет выглядеть платный мост через реку Обь. Смотрите подробности здесь. С 10 июня мэрия заявила о временном закрытии Ипподромской из-за строительства четвертого моста.