Движение по четвертому мосту откроют в 2022 году — что сейчас происходит на грандиозной стройке. 12 кадров

В Новосибирске продолжается строительство платного четвертого моста через Обь, власти и строители уже называют сроки открытия движения. Ожидается, что это произойдет в следующем году.

Сегодня, 18 июня, на стройплощадке прошло совещание. Там же побывал наш фотокорреспондент Александр Ощепков — вот его 12 снимков о том, как формируется будущий мост.