«Невозможно протолкнуться»: поезда в новосибирском метрополитене стали ходить реже

Новосибирский метрополитен перешел на летнее расписание
Новосибирский метрополитен перешел на летнее расписание работы. График будет действовать до 30 июля.
Ранее читатели сообщали в редакцию, что из-за нового расписания в метро стало сложнее попасть в вагон в час пик.
— Невозможно протолкнуться в метро. В часы пик — в 08:30, 18:10 — уехать на первом подошедшем поезде нереально. Метрополитен перешел на летнее расписание, увеличив интервал между поездами до 3–4 минут, видимо, в целях профилактики коронавирусной инфекции, — возмутился один из читателей.
Как сообщает сайт «Новосибирского метрополитена», днем интервал движения составляет 5,5 минуты, а в часы пик — 3,5–4 минуты. График движения в выходные не меняется. Первый поезд со станции метро «Площадь Маркса» отправляется в 06:02, с «Заельцовской» — в 06:03, последний — в 00:02. На Дзержинской линии первые поезда отправляются в 06:02, а последние также в 00:02.
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