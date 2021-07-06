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«Невозможно протолкнуться»: поезда в новосибирском метрополитене стали ходить реже

Самый большой интервал движения составил 5,5 минуты

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Поезда ходят с интервалом в 3,5–4 минуты

Поезда ходят с интервалом в 3,5–4 минуты

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Новосибирский метрополитен перешел на летнее расписание

Новосибирский метрополитен перешел на летнее расписание работы. График будет действовать до 30 июля.

Ранее читатели сообщали в редакцию, что из-за нового расписания в метро стало сложнее попасть в вагон в час пик.

— Невозможно протолкнуться в метро. В часы пик — в 08:30, 18:10 — уехать на первом подошедшем поезде нереально. Метрополитен перешел на летнее расписание, увеличив интервал между поездами до 3–4 минут, видимо, в целях профилактики коронавирусной инфекции, — возмутился один из читателей.

Как сообщает сайт «Новосибирского метрополитена», днем интервал движения составляет 5,5 минуты, а в часы пик — 3,5–4 минуты. График движения в выходные не меняется. Первый поезд со станции метро «Площадь Маркса» отправляется в 06:02, с «Заельцовской» — в 06:03, последний — в 00:02. На Дзержинской линии первые поезда отправляются в 06:02, а последние также в 00:02.

На прошлой неделе корреспонденты НГС побывали на стройке станции метро «Спортивная». Она готова на 80%. Посмотрите на снимках, как идет строительство и почитайте о том, что в эскизах не понравилось мэру Анатолию Локтю.

В конце июня новосибирские полицейские проверили, как горожане соблюдают масочный режим в метро. Тогда составили два протокола об административных правонарушениях. Посмотрите, как это было.

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