«Невозможно протолкнуться»: поезда в новосибирском метрополитене стали ходить реже

Новосибирский метрополитен перешел на летнее расписание работы. График будет действовать до 30 июля.

Ранее читатели сообщали в редакцию, что из-за нового расписания в метро стало сложнее попасть в вагон в час пик.

— Невозможно протолкнуться в метро. В часы пик — в 08:30, 18:10 — уехать на первом подошедшем поезде нереально. Метрополитен перешел на летнее расписание, увеличив интервал между поездами до 3–4 минут, видимо, в целях профилактики коронавирусной инфекции, — возмутился один из читателей.

