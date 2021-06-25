В Новосибирске снова рейд: 15 фото из утреннего метро, где полиция заставляла пассажиров надевать маски

В Новосибирске в метро прошел рейд Минтранса и полиции, во время которого проверяли соблюдение масочного режима.

— Было проверено 68 поездов. Составлено 2 протокола об административном нарушении. Проведена 51 профилактическая беседа, — рассказали корреспонденту НГС об итогах рейда в Министерстве транспорта Новосибирской области.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на рейде в метро.