25 июня пятница
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 4/10
usd 72.33
eur 86.33
Тема дняОпрос. Кто из 100 прохожих поставил прививку?

Все новости

Все новости

В Новосибирске снова рейд: 15 фото из утреннего метро, где полиция заставляла пассажиров надевать маски

Минтранс и полиция проверили 68 поездов

4 792
119Обсудить

Поделиться

Сотрудники провели 51 профилактическую беседу

Сотрудники провели 51 профилактическую беседу

Поделиться

Рейд полиции закончился протоколами для пассажиров новосибирского метро

В Новосибирске в метро прошел рейд Минтранса и полиции, во время которого проверяли соблюдение масочного режима.

— Было проверено 68 поездов. Составлено 2 протокола об административном нарушении. Проведена 51 профилактическая беседа, — рассказали корреспонденту НГС об итогах рейда в Министерстве транспорта Новосибирской области.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на рейде в метро.

Пассажиров без масок выводили из вагонов

Пассажиров без масок выводили из вагонов

Поделиться

Со всеми проводили беседы и объясняли, что в регионе действует масочный режим

Со всеми проводили беседы и объясняли, что в регионе действует масочный режим

Поделиться

Многие пассажиры после беседы маски надевали

Многие пассажиры после беседы маски надевали

Поделиться

В большинстве случаев у людей были с собой маски. Почему они их сразу не надевали? Хороший вопрос

В большинстве случаев у людей были с собой маски. Почему они их сразу не надевали? Хороший вопрос

Поделиться

Рейд проходил сегодня утром

Рейд проходил сегодня утром

Поделиться

На тех, кто отказывался надевать маски, составляли протоколы

На тех, кто отказывался надевать маски, составляли протоколы

Поделиться

Через турникеты работники метро пассажиров без масок не должны пускать

Через турникеты работники метро пассажиров без масок не должны пускать

Поделиться

Некоторые пассажиры были очень эмоциональны

Некоторые пассажиры были очень эмоциональны

Поделиться

Маска должна полностью закрывать и нос, и рот

Маска должна полностью закрывать и нос, и рот

Поделиться

В рейде участвовали полицейские и сотрудники метро и правительства региона

В рейде участвовали полицейские и сотрудники метро и правительства региона

Поделиться

Полицейские вправе задержать пассажира без маски

Полицейские вправе задержать пассажира без маски

Поделиться

Большинство новосибирцев соблюдают масочный режим

Большинство новосибирцев соблюдают масочный режим

Поделиться

Режим повышенной готовности в регионе продлен до сентября, а вместе с ним и обязанность носить маски

Режим повышенной готовности в регионе продлен до сентября, а вместе с ним и обязанность носить маски

Поделиться

По словам работников Минтранса, штрафы за отсутствие маски выписывают всё чаще

По словам работников Минтранса, штрафы за отсутствие маски выписывают всё чаще

Поделиться

Вчера в семь утра в Новосибирске на популярной остановке «Кировский универмаг» с 7 до 8 утра прошел рейд, во время которого проверяли соблюдение масочного режима, — задержали одного антимасочника.

В последнее время ситуация с коронавирусом в Новосибирске ухудшается, поэтому горожан призывают активно вакцинироваться. В нашей стране одобрены пока только четыре отечественные вакцины против коронавирусной инфекции: «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник V» и его упрощенная версия «Спутник Лайт». Чем они отличаются друг от друга и насколько они безопасны, вы можете узнать здесь.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

коронавирускоронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (119)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...