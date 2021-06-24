10 кадров с утреннего масочного рейда на Затулинке: один человек задержан

В общественном транспорте Новосибирска ищут людей без масок
Сегодня в семь утра в Новосибирске на популярной остановке «Кировский универмаг» с 7 до 8 утра прошел рейд, во время которого проверяли соблюдение масочного режима. Такие рейды в разных частях города проходят ежедневно. Во время рейда
— Сегодняшний рейд показал интересные результаты. Один человек, не имевший маски, вел очень агрессивно себя, его сотрудники полиции увезли в участок. Есть люди, которые просто игнорируют ношение масок, — рассказывает Евгений Тюрин, начальник управления организации пассажирских перевозок Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.
Другого новосибирца без маски вывели из маршрутки
— Сейчас увеличивается количество выписанных протоколов в неделю. За неделю более 20 протоколов на физические лица. Мы наблюдаем ужесточения, — поделился Евгений Тюрин.
В последнее время ситуация с коронавирусом в Новосибирске ухудшается. В Новосибирске впервые с января за сутки коронавирус нашли у 154 человек. Три тысячи человек находятся в стационарах. Возле больниц выстраиваются скорые с пациентами, у которых подозрение на коронавирус.