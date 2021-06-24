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10 кадров с утреннего масочного рейда на Затулинке: один человек задержан

По словам работников Минтранса, штрафы за отсутствие маски выписывают всё чаще

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Мужчина не смог доехать до своей остановки, а отправился в отделение полиции из-за отсутствия маски

Мужчина не смог доехать до своей остановки, а отправился в отделение полиции из-за отсутствия маски

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В общественном транспорте Новосибирска ищут людей без масок

Сегодня в семь утра в Новосибирске на популярной остановке «Кировский универмаг» с 7 до 8 утра прошел рейд, во время которого проверяли соблюдение масочного режима. Такие рейды в разных частях города проходят ежедневно. Во время рейда 24 июня задержали одного антимасочника.

— Сегодняшний рейд показал интересные результаты. Один человек, не имевший маски, вел очень агрессивно себя, его сотрудники полиции увезли в участок. Есть люди, которые просто игнорируют ношение масок, — рассказывает Евгений Тюрин, начальник управления организации пассажирских перевозок Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Другого новосибирца без маски вывели из маршрутки № 29 и составили административный протокол. Помимо физического лица, протокол составляется на юридические: водитель маршрутки или кондуктор также должны следить за соблюдением масочного режима.

— Сейчас увеличивается количество выписанных протоколов в неделю. За неделю более 20 протоколов на физические лица. Мы наблюдаем ужесточения, — поделился Евгений Тюрин.

Сотрудники полиции и Минтранса ожидали общественный транспорт на популярной остановке

Сотрудники полиции и Минтранса ожидали общественный транспорт на популярной остановке

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Помимо штрафов проводятся беседы

Помимо штрафов проводятся беседы

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За соблюдение масочного режима отвечает также перевозчик

За соблюдение масочного режима отвечает также перевозчик

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В последнее время протоколы составляют всё чаще

В последнее время протоколы составляют всё чаще

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Вакцинированные также должны соблюдать масочный режим — они могут быть переносчиками заболевания

Вакцинированные также должны соблюдать масочный режим — они могут быть переносчиками заболевания

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Новосибирцы жалуются, что летом носить маски бывает тяжело из-за жаркой погоды

Новосибирцы жалуются, что летом носить маски бывает тяжело из-за жаркой погоды

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Просто прикрыть чем-нибудь рот не получится — проверяющие также зачтут это за нарушение

Просто прикрыть чем-нибудь рот не получится — проверяющие также зачтут это за нарушение

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Рейд проходил с 7 до 8 утра на <nobr class="_">Петухова, 71</nobr>

Рейд проходил с 7 до 8 утра на Петухова, 71

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В последнее время ситуация с коронавирусом в Новосибирске ухудшается. В Новосибирске впервые с января за сутки коронавирус нашли у 154 человек. Три тысячи человек находятся в стационарах. Возле больниц выстраиваются скорые с пациентами, у которых подозрение на коронавирус.

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