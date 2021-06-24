10 кадров с утреннего масочного рейда на Затулинке: один человек задержан

Сегодня в семь утра в Новосибирске на популярной остановке «Кировский универмаг» с 7 до 8 утра прошел рейд, во время которого проверяли соблюдение масочного режима. Такие рейды в разных частях города проходят ежедневно. Во время рейда 24 июня задержали одного антимасочника.



— Сегодняшний рейд показал интересные результаты. Один человек, не имевший маски, вел очень агрессивно себя, его сотрудники полиции увезли в участок. Есть люди, которые просто игнорируют ношение масок, — рассказывает Евгений Тюрин, начальник управления организации пассажирских перевозок Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.