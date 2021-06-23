У новосибирской больницы снова выстроилась очередь из скорых — прибывающим машинам не хватает места

Больницы в Новосибирске не успевают принимать ковидных больных
У Городской клинической больницы скорой медицинской
— Машин много, а они всё подъезжают и подъезжают. Я спросил у фельдшера, кого везут, он ответил, что с подозрением на пневмонию, — рассказал один из очевидцев.
Эту информацию НГС подтвердили в приемном покое больницы.
— Поступают больные с подозрением на ковид, — кратко сообщили в приемном покое.
В последнее время заболеваемость коронавирусной инфекцией в Новосибирской области идет вверх. Сегодня правительство НСО приняло новые антикоронавирусные меры. Между тем в Новосибирской области выявили индийский штамм коронавируса — узнайте, чем он отличается от предшественников.