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Тема дняИндийский штамм дошел до Новосибирска

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У новосибирской больницы снова выстроилась очередь из скорых — прибывающим машинам не хватает места

Это далеко не первый случай за последнее время

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У входа в приемный покой скопились больше 10 машин

У входа в приемный покой скопились больше 10 машин

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Больницы в Новосибирске не успевают принимать ковидных больных

У Городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 2 на Тургенева в Октябрьском районе Новосибирска выстроилась вереница из машин скорой помощи, сообщают очевидцы. Некоторым машинам не хватает места, и они стоят за оградой.

Некоторым машинам не хватает места, и они стоят за оградой

Некоторым машинам не хватает места, и они стоят за оградой

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— Машин много, а они всё подъезжают и подъезжают. Я спросил у фельдшера, кого везут, он ответил, что с подозрением на пневмонию, — рассказал один из очевидцев.

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Эту информацию НГС подтвердили в приемном покое больницы.

— Поступают больные с подозрением на ковид, — кратко сообщили в приемном покое.

В последнее время заболеваемость коронавирусной инфекцией в Новосибирской области идет вверх. Сегодня правительство НСО приняло новые антикоронавирусные меры. Между тем в Новосибирской области выявили индийский штамм коронавируса — узнайте, чем он отличается от предшественников.

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