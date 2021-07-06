Сибиряк пожаловался Путину на пробки и развязал дискуссию на форуме (некоторые с ним не согласились)

— У нас тесный город, как и большинство крупных российских городов. Из-за роста автомобилизации перегружена улично-дорожная сеть. Самый эффективный выход из этого транспортного «ада» — развитие высокопроизводительного рельсового общественного транспорта с последующими мерами по сокращению пробега личных автомобилей. Когда федеральный центр начнет финансировать в крупных городах проекты скоростных рельсовых систем общественного транспорта?



Мнение № 1 . Необходим скоростной рельсовый транспорт

Позже автор объяснил форумчанам свою точку зрения:

— Наш город тесный, спланирован по советским стандартам из расчета 100–150 автомобилей на 1000 человек, то есть советские люди должны были ездить на общественном транспорте. Но времена поменялись, и сегодня у нас уже 300 авто на 1000 человек (даже по российским меркам эта цифра не впечатляющая) и нам еще есть куда расти, вот мы и растем.

За 7 лет парк легковых автомобилей в городе вырос на 33%, достигнув 467 тысяч легковых авто, плюс 25% коммерческого автотранспорта. На площади 13 миллионов квадратных метров автодорог мы получаем 23 квадратных метра на 1 авто. При такой норме в городе невозможно организовать автомобильное движение без системных заторов. Значит, нам придется возвращаться к практике преимущественного использования общественного транспорта при передвижении по городу, но для этого его нужно сделать привлекательным для жителей.