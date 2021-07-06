Сибиряк пожаловался Путину на пробки и развязал дискуссию на форуме (некоторые с ним не согласились)

Новосибирец рассказал Путину о тесных дорогах и постоянных пробках
Новосибирские пробки уже давно стали антидостопримечательностью нашего города. Один из участников форума НГС даже обратился к президенту с жалобой на загруженность местных магистралей. Под его постом на форуме развязалась большая дискуссия. Новосибирцы подхватили размышления и порассуждали, при каких условиях местные власти смогут ликвидировать постоянные пробки. Публикуем три интересных мнения на эту тему.
Дискуссия началась с того, что пользователь форума НГС под ником Урбанист опубликовал вопрос, который он отправил на недавнюю прямую линию с президентом:
— У нас тесный город, как и большинство крупных российских городов. Из-за роста автомобилизации перегружена улично-дорожная сеть. Самый эффективный выход из этого транспортного «ада» — развитие высокопроизводительного рельсового общественного транспорта с последующими мерами по сокращению пробега личных автомобилей. Когда федеральный центр начнет финансировать в крупных городах проекты скоростных рельсовых систем общественного транспорта?
Мнение
Позже автор объяснил форумчанам свою точку зрения:
— Наш город тесный, спланирован по советским стандартам из расчета 100–150 автомобилей на 1000 человек, то есть советские люди должны были ездить на общественном транспорте. Но времена поменялись, и сегодня у нас уже 300 авто на 1000 человек (даже по российским меркам эта цифра не впечатляющая) и нам еще есть куда расти, вот мы и растем.
За 7 лет парк легковых автомобилей в городе вырос на 33%, достигнув 467 тысяч легковых авто, плюс 25% коммерческого автотранспорта. На площади 13 миллионов квадратных метров автодорог мы получаем 23 квадратных метра на 1 авто. При такой норме в городе невозможно организовать автомобильное движение без системных заторов. Значит, нам придется возвращаться к практике преимущественного использования общественного транспорта при передвижении по городу, но для этого его нужно сделать привлекательным для жителей.
Почему именно рельсовый транспорт? Мы настроили густонаселенные спальники на окраинах, и они генерируют в часы пик пассажиропотоки, которые посильны только рельсовому пассажирскому транспорту. Если одна обычная автомобильная полоса везет от 500 до 1000 человек в час, выделенная полоса общественного транспорта — 5–6 тысяч, трамвайная линия — до 20 тысяч в обычном и до 30 тысяч в скоростном режиме. Строить метро (которое обходится в 5–10 раз дороже рельсового транспорта) до таких жилмассивов финансово-экономически неоправданно.
Мнение
На это сибирячка под ником Сарра отметила, что подобные проблемы нужно решать комплексно, и предложила свои варианты:
— Надо собирать в одном месте специалистов, которые занимаются дорожным строительством, транспортом. Изучить транспортную проблему досконально. Тогда можно понять, в каких районах и какой вид транспорта должен преобладать. Проблему с пробками этот новый вид транспорта в условиях Новосибирска не решит. Это будет очередной долгострой и недострой, как со всеми объездными дорогами и строительством метро.
В городе должна быть изменена концепция градостроительства. При застройке первичной должна стать проектировка коммуникаций. Дороги, дорожные развязки, выход на магистрали районов города нужно рассчитывать под будущие машинопотоки, сразу должны закладываться новые ветки метро и прокладываться маршруты городского транспорта.
Надо ускорить строительство метро. Город застроился, а метро не дотягивается до густонаселенных районов, которые расположены на отшибе. И вообще, при строительстве метро надо учитывать, что город застроен хаотично, клочками, очень разбросан. Районы плохо связаны городским транспортом.
Трамвай в условиях Новосибирска — это полная катастрофа. Я на
Мнение
Читатель под ником Vld считает трамвайную сеть востребованной и удобной по нескольким причинам:
— Маршрут трамвая
Трамваем
Понятно, что в лес по грибы или к корешу в гости я поеду на автомобиле, но для этого выберу максимально беспробочное время. Полагаю, что если будет маршрут трамвая, организованный аналогично
Мнение
На эти аргументы ответил читатель под ником GrishaDm — он в корне не согласен с предыдущим оратором:
— Когда-то жил в центре возле линии трамвая. Это сильно на любителя. Кому нравится шум, скрип, вонь — живите. Кому нравятся снежные заторы на путях, отключение электричества, ситуации — один вагон встал и встала вся ветка — пользуйтесь. Я не отрицаю трамвай как вид общественного транспорта. Просто неадекватные первоначальные затраты при его появлении или приведении к современным стандартам взять неоткуда. Другое дело — навести порядок в тех трамваях, что уже есть. Тут безусловно — за.
Допустим, действительно дали денег федералы на развитие рельсового транспорта. Мэрия закупит втридорога старые списанные трамваи из какой-нибудь Москвы («отмыв» на этом кучу денег), проложит в центре города небольшие куски маршрутов («отмыв» на расселении и на строительстве еще больше, чем даже на самих трамваях). И всё. Скажут, что «деньги кончились», а даже те «счастливцы», у кого трамваи будут скрипеть-визжать днем и ночью под окном (допустим даже те, у кого идеальная нервная система, и им это не мешает) — всё равно не будут довольны, так как эти линии не станут глобальными по всему городу, а будут, наоборот, дробить маршруты проезда с целью попилить деньги на проезде с населения, как сейчас именно и устроен весь общественный транспорт в агломерации.
Еще и время стояния на пересадочных остановках будет регулярно вороваться у населения, превращая скоростные трамваи в тормозные. Вы, извините, в другой реальности живете. Транспортная «мафия» всячески дробит и пилит маршруты, чтобы увеличить свой доход. Некоторые маршруты трамваев до сих пор существуют только потому, что там много пассажиров, и люди сразу начнут возмущаться, если их начнут убирать. А так бы давно их порезали-поубирали.
Думаю следующее насчет рельсового транспорта: нужно просить федеральных денег под уже имеющиеся пути трамваев и электричек с мотивацией — вот конкретный маршрут, тут или мало единиц, или они старые, или вот тут мы хотим новый со столькими единицами. Дайте денег вот на столько-то вагонов трамваев и электричек.
Мое мнение: те трамвайные пути, что уже есть, — пусть будут. Новые — не нужны. Метро и электричка — вопрос иной. Там, где интенсивность такая, что автотранспорт не вывозит, они нужны. Не нравится стоять в пробках — ищите работу в пригороде и переезжайте поближе к ней. При любом развитии событий пробки в ближайшее время не исчезнут.
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