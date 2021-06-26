Чертовы кольца. Автоподстава на круге площади Маркса — праворулька таранит RAV4 справа

Всё больше и больше на улицах Новосибирска происходит непонятных аварий, очень похожих на намеренные подставы. Только-только мы писали о подозрительном столкновении тонированного Mitsubishi Diamante с маленьким Toyota Vitz в Академгородке и вот опять. На этот раз произошло столкновение на кольце по классической схеме — тот, кто справа, врезается в того, кто слева, и по всем правилам является вроде как невиновным. Подробнее — в рубрике «Куда ты рулишь?».
Площадь Маркса, кольцо возле ГУМа, направление движения автомобилей — от Титова в сторону Ватутина. Кроссовер Toyota RAV4 движется по дуге в средней полосе с включенным указателем левого поворота. Минивэн Toyota Alphard настигает кроссовер справа, объезжает и таранит его, смотрите видео.
Намерения водителя Toyota RAV4 не совсем ясны, может быть он хотел съехать с кольца направо на Ватутина, а может быть, учитывая сигнал поворота, и уйти налево. Судя по записи, траекторию движения он не менял, ехал по своей дуге и не перестраивался. А вот микроавтобус заметно изменил траекторию, перестроившись перед кроссовером — непонятно, намеренно или нет. И опять в столкновении фигурирует старая японская праворулька с дорогой кузовщиной — это минивэн Toyota Alphard первого поколения середины 2000-х годов.
Судя по положению автомобилей на проезжей части после ДТП, разговор может зайти о взаимном перестроении. А в таких случаях, как показывает практика, всегда оказывается прав тот, кто справа.
Пункт 8.4 ПДД. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.
— Да, похоже на подставу. Микроавтобус все видел, обзору ничего не мешало. [Бьет] сзади и справа, как помеха справа — микроавтобус ехал по крайней правой полосе, джип в средней, для него помеха справа. Тут самое главное — место столкновение, на чьей полосе, — говорит руководитель компании «Автоюрист» Денис Алмазов.
Ситуацию осложняет отсутствие разметки, почему-то у нас городские власти не торопятся размечать места с круговым движением — такая разметка есть на ул. Калинина и еще в паре мест. Поэтому водителям стоит быть бдительными на новосибирских кольцах, старайтесь двигаться правее, съезжайте только с крайнего правого положения. Или хотя бы, если вы, например, в средней полосе, крутите головой вокруг, чтобы никто к вам сзади справа не подкрался неожиданно.