Чертовы кольца. Автоподстава на круге площади Маркса — праворулька таранит RAV4 справа

Всё больше и больше на улицах Новосибирска происходит непонятных аварий, очень похожих на намеренные подставы. Только-только мы писали о подозрительном столкновении тонированного Mitsubishi Diamante с маленьким Toyota Vitz в Академгородке и вот опять. На этот раз произошло столкновение на кольце по классической схеме — тот, кто справа, врезается в того, кто слева, и по всем правилам является вроде как невиновным. Подробнее — в рубрике «Куда ты рулишь?».



Площадь Маркса, кольцо возле ГУМа, направление движения автомобилей — от Титова в сторону Ватутина. Кроссовер Toyota RAV4 движется по дуге в средней полосе с включенным указателем левого поворота. Минивэн Toyota Alphard настигает кроссовер справа, объезжает и таранит его, смотрите видео.