Эксперимент. Как дилеры занижают цену вашей машины по трейд-ин и сколько потом накручивают при ее продаже

В Новосибирске дилеры занижают цену машин при покупке через трейд-ин
На прошлой неделе мы рассказали вам, можно ли купить новое авто без дилерских накруток. Оказалось, практически все автосалоны продают сейчас машины только с допоборудованием. Теперь разберемся, как выгодно в сегодняшних условиях продавать автомобиль — самостоятельно или через трейд-ин. Все зависит от ваших целей, наличия свободного времени и желания получить максимальную выгоду — подробнее в обзоре НГС.
Итак, вы продаете машину, и самое важное — сколько денег вы за нее выручите. Впрочем, помимо стоимости, есть и другие факторы, важность которых может возрастать от ваших конкретных условий: скорость и безопасность сделки, намерение купить другое авто, возможные последующие скидки и так далее. Поэтому многие задумываются о трейд-ин, который сейчас набирает популярность. Но сразу скажем — вашу машину однозначно оценят ниже рыночной стоимости.
Трейд-ин — это система покупки, при которой покупатель отдает продавцу старый товар в зачет стоимости нового. На авторынке, по сути, это обмен старой машины на новую с доплатой.
— Преимущество — это скорость, с которой люди избавляются от своего старого автомобиля в обмен на новый. Стоимость самой машины всегда будет ниже, чем если бы человек самостоятельно продавал машину. Может так получиться, что человеку проще действительно уже приехать и смириться с некоторой потерей денег, больше не заморачиваться с ней, не отвечать на последующие звонки, если продал физлицу. Без исключения все организации, которые занимаются реализацией автомобилей, не благотворительные, работают с целью извлечь какую-то прибыль, — объясняет специалист компании «РДМ-Импорт» Михаил Крылов.
Сколько же вы потеряете при продаже автомобиля через трейд-ин? Как минимум столько, сколько дилер хочет потом заработать на вашем авто, это порядка 20%, чего автосалоны обычно не скрывают.
— Дилерские центры готовы приобрести подержанный автомобиль по цене на 20% ниже рыночной, а в случае, если транспортное средство нуждается в дополнительном ремонте, удержать еще часть суммы из итоговой стоимости. Владелец автомобиля должен понимать это уже на начальном этапе общения с менеджером дилерского центра, — информирует своих клиентов дилерская сеть «Автомир».
К примеру, у вас «Тойота-Камри» 2012 года выпуска стоимостью 1 миллион рублей — дилер вам даст 800 тысяч. Но тут надо смотреть на ваши конечные цели: если берете новую «Камри», тогда «то на то» и выйдет. Во-первых, вам предоставят выгоду (сейчас по «Камри» за трейд-ин дают 100 тысяч рублей). Во-вторых, дилеры более лояльно относятся к установке допоборудования при такой схеме — могут не навязывать вам ничего или навязывать по минимуму. Плюс, опять же, скорость, оформление сделки, гарантии хоть какой-то безопасности.
Окончательную стоимость вашей машины дилер назовет только после осмотра, но уже сейчас развиваются онлайн-калькуляторы оценки авто по трейд-ин. Цены, которые выдают эти калькуляторы, заметно отличаются. К примеру, рыночная стоимость полноприводного кроссовера Mitsubishi Outlander 2,4 литра в хорошей комплектации 2011 года выпуска составляет 920–940 тысяч рублей. Дилерская сеть Mercedes-Benz готова выкупить его за 803 800 рублей.
Сервис «Авто.ру» насчитал 817 000 рублей, а компания Hyundai дает уже приличные 861 966 рублей. В магазине «Рено-Фастар» кроссовер оценили в 830 000 рублей.
В некоторых случаях цена, которую дает автосалон, может быть всего на 10% ниже рыночной, но только для ходовых, ликвидных моделей. Если у вас машина не востребована рынком, то вам не дадут и 50% от ее стоимости: куда ж ее потом девать?
Если вам просто нужны деньги или вы собираетесь покупать другую подержанную машину, тогда продавайте сами через объявления. Тут уж и подождать придется неизвестно сколько, и поездить на показы, и привести машину в порядок.
— Если брать человека, который машину эксплуатировал просто в обычном дежурном режиме, элементарно там будет с какими-то дефектами, может быть, внешними. Что-то надо делать по технике, химчистку — это затраты, в том числе денежные, — отмечает Михаил Крылов.
А еще — затраты при оформлении сделки, определенные риски при встречах с потенциальными покупателями (а вдруг бандиты), риски в случае, если покупатель не перерегистрирует машину на себя (вам придут все его штрафы). Так что каждый сам выбирает для себя удобный вариант, а читателям предлагаем поделиться секретами быстрой и выгодной продажи авто в комментариях.