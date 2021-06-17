Эксперимент. Как дилеры занижают цену вашей машины по трейд-ин и сколько потом накручивают при ее продаже

Трейд-ин — это система покупки, при которой покупатель отдает продавцу старый товар в зачет стоимости нового. На авторынке, по сути, это обмен старой машины на новую с доплатой.



— Преимущество — это скорость, с которой люди избавляются от своего старого автомобиля в обмен на новый. Стоимость самой машины всегда будет ниже, чем если бы человек самостоятельно продавал машину. Может так получиться, что человеку проще действительно уже приехать и смириться с некоторой потерей денег, больше не заморачиваться с ней, не отвечать на последующие звонки, если продал физлицу. Без исключения все организации, которые занимаются реализацией автомобилей, не благотворительные, работают с целью извлечь какую-то прибыль, — объясняет специалист компании «РДМ-Импорт» Михаил Крылов.



Сколько же вы потеряете при продаже автомобиля через трейд-ин? Как минимум столько, сколько дилер хочет потом заработать на вашем авто, это порядка 20%, чего автосалоны обычно не скрывают.

— Дилерские центры готовы приобрести подержанный автомобиль по цене на 20% ниже рыночной, а в случае, если транспортное средство нуждается в дополнительном ремонте, удержать еще часть суммы из итоговой стоимости. Владелец автомобиля должен понимать это уже на начальном этапе общения с менеджером дилерского центра, — информирует своих клиентов дилерская сеть «Автомир».

