Плати или уматывай. Сколько новосибирцы отдают за платные парковки на Красном и как там стоять бесплатно

Платные парковки на Красном проспекте собрали за год 13 млн рублей
Ровно год прошел с начала работы платных парковок на главной магистрали Новосибирска — Красном проспекте. Процесс оплаты до сих пор вызывает вопросы у горожан, также люди интересуются, кто и как выписывает штрафы за неоплату. Какие сейчас есть нюансы оплаты, сколько денег принесли в казну эти парковки, сколько «безбилетников» стоят бесплатно — подробнее в материале Дмитрия Косенко.
Итак, ровно за год платные парковки на Красном проспекте, по данным мэрии Новосибирска, заработали
Нехитрая арифметика показывает нам, сколько денег приносят эти парковки в месяц (только по Красному проспекту):
Начало Красного проспекта, правительство Новосибирской области. Парковка здесь заполнена почти полностью, но несколько свободных мест всегда найдешь. Парковка работает с 07:00 до
— А как мне за час заплатить, ничего понять могу, — спрашивает меня припарковавшийся водитель. Действительно, вопросы у людей до сих пор возникают, вот что пишут нам читатели:
— Платить вроде нужно сразу, а если я не знаю, уложусь в бесплатные полчаса или в очереди буду
— Кто время отслеживает и как?
— Как штрафы выставляют?
— Если час оплатил, а выехал через
Объясняю водителю, что можно оплатить картой/смартфоном через терминал — но вот незадача, он сломался. Тогда, говорю, можно послать СМС — например, р54*201*Н001НН154*1, где 201 — это номер зоны (центральная часть проспекта до Гоголя, тариф
Тем временем мы перемещаемся на стоянку на площади Ленина возле магазина «Л’Этуаль». Вот тут действительно всё битком, ни одного свободного места, стоят вторым рядом. Но здесь есть одна хитрость: если считать от магазина «Л’Этуаль», то
Стоимость тоже
Переезжаем на участок напротив Архитектурной академии — тут совсем другая картина. Стоянка пустует, из
Вот и напротив Дома офицеров как шаром покати — из
А вот уже пошла дешевая зона по
Далее места по обе стороны Красного проспекта, у магазина «Океан», заняты наполовину. По статистике мэрии, 27% пользователей парковок не платят в тех или иных объемах. За это предусмотрен штраф по
Последняя платная парковка — площадь Калинина. Из
Между тем, рядом с Красным проспектом всё равно остаются улочки и стоянки, где можно поставить машину бесплатно. Некоторые из этих мест малознакомы, поэтому НГС подсказывал водителям
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