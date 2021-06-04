Плати или уматывай. Сколько новосибирцы отдают за платные парковки на Красном и как там стоять бесплатно

Начало Красного проспекта, правительство Новосибирской области. Парковка здесь заполнена почти полностью, но несколько свободных мест всегда найдешь. Парковка работает с 07:00 до 22:00 часов , в остальное время стоять здесь нельзя.

— А как мне за час заплатить, ничего понять могу, — спрашивает меня припарковавшийся водитель. Действительно, вопросы у людей до сих пор возникают, вот что пишут нам читатели: