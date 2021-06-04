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Плати или уматывай. Сколько новосибирцы отдают за платные парковки на Красном и как там стоять бесплатно

Какой доход принесли платные парковки на Красном проспекте и какова их заполняемость

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На Красном проспекте <nobr class="_">453 платных</nobr> места

На Красном проспекте 453 платных места

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Платные парковки на Красном проспекте собрали за год 13 млн рублей

Ровно год прошел с начала работы платных парковок на главной магистрали Новосибирска — Красном проспекте. Процесс оплаты до сих пор вызывает вопросы у горожан, также люди интересуются, кто и как выписывает штрафы за неоплату. Какие сейчас есть нюансы оплаты, сколько денег принесли в казну эти парковки, сколько «безбилетников» стоят бесплатно — подробнее в материале Дмитрия Косенко.

Доход с платных стоянок за год — <nobr class="_">13 миллионов рублей</nobr> в муниципальный бюджет

Доход с платных стоянок за год — 13 миллионов рублей в муниципальный бюджет

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Итак, ровно за год платные парковки на Красном проспекте, по данным мэрии Новосибирска, заработали 13 миллионов рублей для муниципального бюджета, а вообще все городские парковки принесли 21 миллион рублей (с учетом штрафов за неоплаченную стоянку). Много это или мало? Ну вообще, по меркам города не слишком. Одна из причин — низкая загруженность, в среднем всего 30%. Ну не хочет народ платить или не может. 80% водителей паркуются только на час или меньше, 14% — от одного до двух часов, оставшиеся 6% стоят дольше. На момент написания этого материала в середине рабочего дня из 453 платных мест на Красном заняты были только 172.

Нехитрая арифметика показывает нам, сколько денег приносят эти парковки в месяц (только по Красному проспекту): 1,08 миллиона рублей со всех мест и 2,4 тысячи рублей с одного места — вот такая доходность. Кстати, при полной заполняемости общий доход составлял бы не 13, а почти 40 миллионов рублей, это уже серьезный разговор. Но далеко не все готовы платить такие деньги — 100 или 50 рублей в час в зависимости от зоны. Ну да ладно, посмотрим, что творится на наших парковках, где какая заполняемость, какие вопросы интересуют людей.

Стоянка перед правительством региона

Стоянка перед правительством региона

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Начало Красного проспекта, правительство Новосибирской области. Парковка здесь заполнена почти полностью, но несколько свободных мест всегда найдешь. Парковка работает с 07:00 до 22:00 часов, в остальное время стоять здесь нельзя.

— А как мне за час заплатить, ничего понять могу, — спрашивает меня припарковавшийся водитель. Действительно, вопросы у людей до сих пор возникают, вот что пишут нам читатели:

— Платить вроде нужно сразу, а если я не знаю, уложусь в бесплатные полчаса или в очереди буду минут 40, как быть?

— Кто время отслеживает и как?

— Как штрафы выставляют?

— Если час оплатил, а выехал через 1,2 часа?

Тариф <nobr class="_">100 рублей</nobr> в час

Тариф 100 рублей в час

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Объясняю водителю, что можно оплатить картой/смартфоном через терминал — но вот незадача, он сломался. Тогда, говорю, можно послать СМС — например, р54*201*Н001НН154*1, где 201 — это номер зоны (центральная часть проспекта до Гоголя, тариф 100 рублей в час), Н001НН154 — госномер машины, 1 — количество часов. Способ с СМС водителя не вдохновляет, он пытается скачать приложение «Горпарковки».

Стоянка на площади Ленина забита

Стоянка на площади Ленина забита

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Тем временем мы перемещаемся на стоянку на площади Ленина возле магазина «Л’Этуаль». Вот тут действительно всё битком, ни одного свободного места, стоят вторым рядом. Но здесь есть одна хитрость: если считать от магазина «Л’Этуаль», то 1-й ряд бесплатный, 2 и 3-й ряды платные (с синей разметкой), 4 и 5-й ряды бесплатные.

Интервал оплаты — <nobr class="_">15 минут</nobr>

Интервал оплаты — 15 минут

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Стоимость тоже 100 рублей в час, интервал оплаты — 15 минут, то есть можно заплатить за 15, 30, 45 минут и так далее. Первые 30 минут бесплатно, в этот период вы должны либо заплатить, либо уехать. Таким образом, можно стоять, например, 1,5 часа за стоимость часа. А теоретически, если перепарковывать машину каждые полчаса, — вообще бесплатно.

Напротив Архитектурной академии пусто

Напротив Архитектурной академии пусто

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Переезжаем на участок напротив Архитектурной академии — тут совсем другая картина. Стоянка пустует, из 87 мест заняты только 33. Может быть, властям провести расчеты? Снизить стоимость парковки, увеличить заполняемость и тем самым поднять общий доход. Хорошо хоть в выходные и ночные часы с 22:00 до 07:00 бесплатно.

В выходные и ночные часы (с 22:00 до <nobr>07:00) </nobr>стоянка на Красном проспекте возле Архитектурной академии бесплатна

В выходные и ночные часы (с 22:00 до 07:00) стоянка на Красном проспекте возле Архитектурной академии бесплатна

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Вот и напротив Дома офицеров как шаром покати — из 39 мест заняты лишь 7. Аналогично — на соседнем участке через улицу Гоголя.

Дешевая зона по <nobr class="_">50 рублей в час</nobr> перед улицей Писарева

Дешевая зона по 50 рублей в час перед улицей Писарева

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А вот уже пошла дешевая зона по 50 рублей в час, номер зоны — 202. Это стоянка перед улицей Писарева, из 21 места заняты 8. Если водитель не знает, сколько его машина простоит, или пришел позже оплаченного срока, он может воспользоваться функцией постоплаты и доплатить. Сделать это нужно в те же сутки до 23:59 и только на сайте Parking-54.ru или в приложении.

Штраф за неоплаченную парковку — от 1000 до <nobr class="_">3000 рублей</nobr>

Штраф за неоплаченную парковку — от 1000 до 3000 рублей

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Далее места по обе стороны Красного проспекта, у магазина «Океан», заняты наполовину. По статистике мэрии, 27% пользователей парковок не платят в тех или иных объемах. За это предусмотрен штраф по статье 8.18.1 закона «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» — от 1000 до 3000 рублей, решает это городская административная комиссия.

Нарушителей выявляют автоматически

Нарушителей выявляют автоматически

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Последняя платная парковка — площадь Калинина. Из 31 места заняты 7. «Время нахождения транспортных средств на платных парковках контролируется в автоматическом режиме с помощью камер фотовидеофиксации. Камеры расположены на опорах вдоль тротуаров», — уточняют в городском центре организации дорожного движения. Это значит, что «безбилетников» фиксируют в непрерывном режиме, а не выборочными объездами на спецмашинах с прибором «Паркон».

Между тем, рядом с Красным проспектом всё равно остаются улочки и стоянки, где можно поставить машину бесплатно. Некоторые из этих мест малознакомы, поэтому НГС подсказывал водителям 10 локаций, где всегда можно найти свободное место с высокой долей вероятности.

Почитайте еще, как авторедактор НГС проходил техосмотр по новым правилам и с какими проблемами столкнулся.

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Красный проспектпарковкапаркоматыплатная парковка
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