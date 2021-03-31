Испытано на себе. Редактор НГС попытался пройти новый техосмотр по-честному и не смог — из-за двух мелочей

Водитель из Новосибирска протестировал техосмотр по новым правилам
Сегодня у нас для автомобилистов, которым нужно пройти техосмотр, две новости — хорошая и плохая (а может и тоже хорошая). Первая: прохождение ТО в Новосибирске стоит всего 435 рублей — это меньше, чем раньше мы платили за формальные диагностические карты «без заезда». Вторая: реально в Новосибирске уже не «купить» ТО, все пункты перешли на «техосмотр по-честному» — с проверкой всех систем, с видеофиксацией. В интернете, конечно, можно найти сомнительные предложения купить карту за 2000 рублей, но это на ваш страх и риск (мы не советуем). Авторедактор НГС Дмитрий Косенко отправился на своей вполне исправной машине на честный техосмотр и не прошел его — рассказываем почему.
Новый порядок техосмотра автомобилей должен был вступить в силу с
Перед осмотром я обзвонил несколько пунктов ТО и заранее узнал, на что обратить внимание в машине, чтобы пройти ТО (помимо технической исправности всех систем). Специалисты предупредили, что помимо наличия
Итак, выбираем себе один из пунктов ТО по справочнику 2ГИС и отправляемся на осмотр. Перед заездом в бокс вас попросят обязательно почистить номерные знаки (их фиксируют камеры наблюдения), протереть все фары, сбить с машины снег и лед.
Диагност уточняет, нет ли в машине чего-либо непредусмотренного конструкцией. Например, газобаллонного оборудования, кенгурятников и прочего. Затем интересуется, какого размера шины — они должны соответствовать параметрам завода-изготовителя (можно увидеть на табличке в проеме водительской двери) и не иметь трещин/грыж. У меня тут всё в норме. Далее — осмотр двигателя. Если есть автоодеяло, то его придется убрать. В двигателе не должно быть подтеков масла, топлива и прочих жидкостей. Проверяется работоспособность звукового сигнала.
Я посыпался практически сразу же при проверке банальных аптечки, огнетушителя и аварийного знака. Нет, конечно, я знал, что всё это нужно иметь при себе. Но не знал, что у меня устаревший знак не того цвета (и никто при обзвонах ТО ведь не предупредил про этот знак). Новые аптечка и двухлитровый огнетушитель проверку прошли, а вот аварийный знак красного цвета был забракован.
Оказывается, по новым нормам этот знак окаянный должен быть с оранжевой вставкой внутри из флуоресцентного материала. Это для улучшения видимости в дневное время.
Всё, ТО я уже не прошел. Но знак — не единственная причина. В подсветке заднего номера у меня стоят диодные лампочки, а это запрещено. Все лампы во внешних световых приборах должны быть того же типа, как идут с завода. Чего уж говорить об основных фарах. Если у вас там стоят не заводские диоды или, не дай бог, ксенон — осмотр не пройти.
Выдержка из технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств»: «Класс источника света, установленного в устройствах освещения и световой сигнализации транспортного средства, должен соответствовать указанному изготовителем в эксплуатационной документации с учетом заводской комплектации данного транспортного средства».
Запрещены дополнительные защитные пленки на фарах, в том числе и бесцветные. «Установка не предусмотренных конструкцией светового прибора оптических элементов (в том числе бесцветных или окрашенных оптических деталей и пленок) не допускается».
Туда же — дневные ходовые огни. Если вы купили модные диодные огни, то придется их снять — не предусмотрено заводом. И если у меня с собой имелись штатные лампочки фар и их еще можно было оперативно заменить, то галогеновых лампочек на номерной знак не было, как и нового аварийного знака.
В общем, фары и освещение — одно из самых больных мест при прохождении ТО. Но это еще не всё: к примеру, на месте должны быть все брызговики, если они предусмотрены заводом. Но как диагносты будут определять, что там предусмотрено заводом — лезть в каталог на «Дроме»?
Ну, и еще из мелочей, которые не дадут вам пройти ТО. На лобовом стекле изнутри не должно быть ничего, попадающего в зону обзора с водительского места: «Не допускается наличие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя». Придется откручивать вам свои радары, видеорегистраторы и держалки для телефонов.