Испытано на себе. Редактор НГС попытался пройти новый техосмотр по-честному и не смог — из-за двух мелочей

Новый порядок техосмотра автомобилей должен был вступить в силу с 1 марта , но сроки перенесли на семь месяцев из-за «сложившейся ситуации». Подробности читайте тут.



Перед осмотром я обзвонил несколько пунктов ТО и заранее узнал, на что обратить внимание в машине, чтобы пройти ТО (помимо технической исправности всех систем). Специалисты предупредили, что помимо наличия аптечки / огнетушителя / аварийного знака, не должно быть трещин на лобовом стекле и нештатных диодных ламп в фарах, при этом обязательно должен быть отрегулирован световой пучок, должны стоять брызговики, если они предусмотрены автопроизводителем.