Реформу техосмотра перенесли на октябрь 2021 года

Запланированная на начало марта
— С 1 марта в нашей стране должен был вступить в силу новый порядок технического осмотра автомобилей, предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию, запустить другие процедуры, которые влияют на работу профильного бизнеса, — заявил премьер-министр. — В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до
Что именно понимается под «сложившейся ситуацией» — пока неясно, но сами операторы пунктов техосмотра на днях рассказали нам, что в реформе остается много белых пятен. Например, совершенно неясно, какое оборудование использовать для фотофиксации и как именно передавать данные, включая геометки, в базу ЕАИС ТО.
С 1 марта 2021 года должны были заработать поправки в КоАП, которые усиливают ответственность за поддельный техосмотр. Их судьба пока неясна, но, судя по настрою правительства, если новая редакция
А вот обзор других изменений, которые ждут автомобилистов в
В России продолжается отлов автомобилей с иностранными номерами, которые не прошли полноценное таможенное оформление.