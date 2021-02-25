25 февраля четверг
СЕЙЧАС -20°С
Пробки 8/10
usd 73.75
eur 89.67
Тема дняЧто происходит с гостиницей «Турист»: фоторепортаж

Все новости

Все новости

Реформу техосмотра перенесли на октябрь 2021 года

Изменения должны были вступить в силу в марте

3 300
21Обсудить

Поделиться

Возврата к дотошному осмотру автомобилей <nobr class="_">1 марта</nobr> не будет

Возврата к дотошному осмотру автомобилей 1 марта не будет

Поделиться

Запланированная на начало марта 2021 года реформа техосмотра отсрочена на семь месяцев: обязательная фотофиксация автомобилей начнется лишь в октябре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Правительства РФ Михаила Мишустина.

— С 1 марта в нашей стране должен был вступить в силу новый порядок технического осмотра автомобилей, предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию, запустить другие процедуры, которые влияют на работу профильного бизнеса, — заявил премьер-министр. — В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября.

Что именно понимается под «сложившейся ситуацией» — пока неясно, но сами операторы пунктов техосмотра на днях рассказали нам, что в реформе остается много белых пятен. Например, совершенно неясно, какое оборудование использовать для фотофиксации и как именно передавать данные, включая геометки, в базу ЕАИС ТО.

С 1 марта 2021 года должны были заработать поправки в КоАП, которые усиливают ответственность за поддельный техосмотр. Их судьба пока неясна, но, судя по настрою правительства, если новая редакция статьи 14.4.1 КоАП и вступит в силу, до октября власти не намерены применять ее в полной мере.

А вот обзор других изменений, которые ждут автомобилистов в 2021 году.

В России продолжается отлов автомобилей с иностранными номерами, которые не прошли полноценное таможенное оформление.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ5
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

автозаконтехосмотрПравительство РФ
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (21)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...