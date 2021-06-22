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В Новосибирске отремонтируют дорогу на Ленина и Вокзальной магистрали

Ремонт должен закончиться в конце октября этого года

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Электронный аукцион состоится <nobr class="_">1 июля</nobr>

Электронный аукцион состоится 1 июля

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Улицу Ленина и Вокзальную магистраль отремонтируют в Новосибирске

В Новосибирске Управление дорожного строительства заказало ремонт участков дороги на Вокзальной магистрали и улице Ленина, который проведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщается в документации, размещенной на сайте госзакупок, начальная максимальная цена контракта на ремонт составляет 121 982 526 рублей. Средства выделят из федерального бюджета. Работы должны быть завершены к октябрю этого года.

— Все мероприятия направлены на восстановление дорожного покрытия проезжей части по ровности, устранение дефектов и сцепных характеристик для обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения, — говорится в тексте документа.

Общая протяженность дороги, которую хотят отремонтировать, составляет 1380 метров.

Работы пройдут на участках по Вокзальной магистрали от Орджоникидзе до Ленина и на Ленина от Вокзальной магистрали до Челюскинцев.

Ранее стало известно, что капитальный ремонт дороги пройдет на улицах Станиславского и Титова.

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Вокзальная магистральгосзакупкиремонт дорог
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