В Новосибирске отремонтируют дорогу на Ленина и Вокзальной магистрали

Улицу Ленина и Вокзальную магистраль отремонтируют в Новосибирске
В Новосибирске Управление дорожного строительства заказало ремонт участков дороги на Вокзальной магистрали и улице Ленина, который проведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Как сообщается в документации, размещенной на сайте госзакупок, начальная максимальная цена контракта на ремонт составляет
— Все мероприятия направлены на восстановление дорожного покрытия проезжей части по ровности, устранение дефектов и сцепных характеристик для обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения, — говорится в тексте документа.
Общая протяженность дороги, которую хотят отремонтировать, составляет
Работы пройдут на участках по Вокзальной магистрали от Орджоникидзе до Ленина и на Ленина от Вокзальной магистрали до Челюскинцев.
Ранее стало известно, что капитальный ремонт дороги пройдет на улицах Станиславского и Титова.