«Мы больше не можем терпеть этот кошмар». Как жители двух микрорайонов страдают из-за разрушенной дороги

Каждый год новосибирцы отмечают, что дороги после зимы, как будто после бомбежки. Дороги микрорайонов Затон и Лесоперевалка не исключение. Сибирячка Екатерина Зубкова рассказала о состоянии дороги, которая разбивает автомобили и собирает пробки, а также о плохо работающем ямочном ремонте. Далее от лица автора.

Хочется обратить внимание властей на состояние дороги по улице Моторной в районе микрорайона Лесоперевалка. Мы живем здесь уже 1,5 года. И если в прошлом году состояние дороги оставляло желать лучшего, то в этом всё стало просто ужасно. Про новые выезды или дорогу не слышали ничего. Выезжать из ЖК «Венеция» в принципе плохо — постоянно проваливается асфальт на въезде, а УК просто подсыпает гравий и проблему не решает.