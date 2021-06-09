«Мы больше не можем терпеть этот кошмар». Как жители двух микрорайонов страдают из-за разрушенной дороги

Разрушенная дорога повреждает автомобили на Затоне и Лесоперевалке
Каждый год новосибирцы отмечают, что дороги после зимы, как будто после бомбежки. Дороги микрорайонов Затон и Лесоперевалка не исключение. Сибирячка Екатерина Зубкова рассказала о состоянии дороги, которая разбивает автомобили и собирает пробки, а также о плохо работающем ямочном ремонте. Далее от лица автора.
Хочется обратить внимание властей на состояние дороги по улице Моторной в районе микрорайона Лесоперевалка. Мы живем здесь уже 1,5 года. И если в прошлом году состояние дороги оставляло желать лучшего, то в этом всё стало просто ужасно. Про новые выезды или дорогу не слышали ничего. Выезжать из ЖК «Венеция» в принципе плохо — постоянно проваливается асфальт на въезде, а УК просто подсыпает гравий и проблему не решает.
В этом году после зимы вся дорога осталась в огромных глубоких ямах. Это единственная дорога, чтобы попасть с правого берега к огромным жилым комплексам «Ясный берег», «Венеция» и к аквапарку. Это единственная дорога, по которой едет общественный транспорт в микрорайон Затон и из него.
Мы вынуждены объезжать ямы по встречной полосе, из-за чего возрастает вероятность аварий, создаются пробки, так как ехать приходится очень и очень медленно. Как легче выезжать из ЖК — на авто или общественном транспорте? Никак не легче. На авто едешь — вся дорога в ямах, а чтобы пройти к автобусной остановке, нужно подняться на мост, с которого сыпется обшивка на голову, а также разбиты ступени. В дождь приходится прыгать и искать ровное место.
Вообще, если вдруг прошел дождь, то на нашей дороге образовывается море и остается только молиться, чтобы проехать эту дорогу и остаться с колесами. Мой автомобиль по этим ямам задевает днищем (можно представить глубину), конкретно сейчас он нуждается в замене передних стоек амортизаторов от езды по нашим новосибирским дорогам. Стараюсь реже ездить на машине, жалко ее.
Недавно ямы засыпали, но это помогло лишь на сутки — всё размыло и осталось как прежде. Ремонтом отсыпку ям сложно назвать, мне неизвестно, кто это делал — администрация или кто-то с соседней улицы. Через день от этого «ремонта» ничего не осталось.
Мы вынуждены ездить по такой дороге каждый день, нашим автомобилям наносится колоссальный вред, кто будет оплачивать счета за их ремонт? Мы больше не можем терпеть этот кошмар. Пока ничего не предпринимается, а нужно произвести замену асфальтного покрытия как можно скорее.
Что еще почитать про проблемы Новосибирска?
Как общаться с властями так, чтобы вас слышали: инструкция от сибиряка, подавшего 150 жалоб на городские проблемы.
«Люди не влезают в автобус уже в 06:20»: как переезд и недоделанная дорога портят жизнь огромному жилмассиву.
Безответственные: 10 народных жалоб, которые чиновники игнорируют (а где-то даже врут, что всё починили).
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции