Безответственные: 10 народных жалоб, которые чиновники игнорируют (а где-то даже врут, что всё починили)

Новосибирцы оставили в 2021 году тысячу жалоб на разрушенные дороги
Некоторые проблемы в Новосибирске перетекают из года в год — разбитые дороги, нечищеные тротуары, открытые колодцы. Раньше неравнодушные горожане писали обращения во все инстанции подряд. Но теперь можно обратиться к властям через портал «Мой Новосибирск», а заодно посмотреть жалобы от других людей по разным проблемам на интерактивной карте. Мы изучили, какие жалобы встречаются на карте, и нашли те, которые не решились даже после оповещения ответственных чиновников.
Обращение на портале может оставить любой новосибирец — нужно всего лишь описать суть проблемы и при необходимости приложить фотографии. Сейчас на сайте почти 800 принятых заявок, более 4,5 тысячи заявок — в плане работ, а еще 7 тысяч жалоб уже решены. Согласно статистике, которая приводится тут же на сайте, самые популярные категории обращений — «уборка внутриквартальных дорог», «разрушения дороги» и «уборка проезжей части». Но с решением проблем явно есть проблемы: 62% пользователей ответили, что их проблемы решены плохо.
Мы решили проверить, часто ли горожане оставляют повторные заявки и чем именно они недовольны. Для того чтобы вы могли проверить информацию сами, мы приложим номера заявок (их затем можно посмотреть по карте на портале «Мой Новосибирск»).
Муниципальная информационная система «Мой Новосибирск» — информационная система, интегрированная с картографическим модулем, содержащая информацию об объектах городской инфраструктуры, отключениях систем жизнеобеспечения города и сообщения пользователей о проблемах городского хозяйства.
Кажется, что обращение от 2015 года — это какая-то шутка. Но, вбив номер обращения, мы действительно находим заявку, датированную этим годом. Плановый срок исполнения и фактический срок исполнения отличаются на год (2019 и 2020 год соответственно). Самая последняя отметка та, где заявку по плану обещали выполнить 26 апреля.
Жалобы на перегоревшие лампочки можно найти в разных местах Новосибирска — на площади Ленина, на Коммунальном мосту, в отдаленных районах. Но это не самая распространенная жалоба.
Больше всего можно найти заявок, где жалуются на уборку тротуаров или дорог. Чаще всего такие жалобы оставляют на портале повторно, так как горожане недовольны полученным результатом.
Кстати, на эту заявку, как и на многие другие, был получен ответ, что тот или иной объект не находится в зоне компетенции данного исполнителя. В таком случае пользователи остаются в категории «Проинформирован за последние 365 дней» — таких заявок на сайте почти 5 тысяч.
Мы направили запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, сколько заявок было принято за всё время и сколько из них решено, как происходит информирование ответственных за проблему чиновников, а также почему иногда заявка отмечена как «выполненная», но при этом никаких мер для решения проблемы не предпринималось. Публикуем ответ:
«Сообщения в МИС "Мой Новосибирск" обрабатываются с 2012 года. За это время поступило порядка 76,8 тысячи сообщений. Решено более 71,4 тысячи проблем. Порядок обработки сообщений, ответственность структур и их контроль определены Положением о муниципальной информационной системе "Мой Новосибирск", утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска "О создании муниципальной информационной системы "Мой Новосибирск"» от 16.09.2014
На вопрос о нерешенных заявках ответ не поступил. Как искать лиц, ответственных за ту или иную недоработку, также неизвестно. На своем сайте мэрия предоставила список ответственных за разные области проблем.
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