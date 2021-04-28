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Тема дняОткуда дым в Новосибирске? Несколько версий

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Безответственные: 10 народных жалоб, которые чиновники игнорируют (а где-то даже врут, что всё починили)

Обзор проблем в Новосибирске, которые не решаются годами. Не помогает даже обращение к властям

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Новосибирцы часто жалуются на разрушенные и убитые дороги. Только за 2021 год поступило около тысячи таких заявок

Новосибирцы часто жалуются на разрушенные и убитые дороги. Только за 2021 год поступило около тысячи таких заявок

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Новосибирцы оставили в 2021 году тысячу жалоб на разрушенные дороги

Некоторые проблемы в Новосибирске перетекают из года в год — разбитые дороги, нечищеные тротуары, открытые колодцы. Раньше неравнодушные горожане писали обращения во все инстанции подряд. Но теперь можно обратиться к властям через портал «Мой Новосибирск», а заодно посмотреть жалобы от других людей по разным проблемам на интерактивной карте. Мы изучили, какие жалобы встречаются на карте, и нашли те, которые не решились даже после оповещения ответственных чиновников.

Обращение на портале может оставить любой новосибирец — нужно всего лишь описать суть проблемы и при необходимости приложить фотографии. Сейчас на сайте почти 800 принятых заявок, более 4,5 тысячи заявок — в плане работ, а еще 7 тысяч жалоб уже решены. Согласно статистике, которая приводится тут же на сайте, самые популярные категории обращений — «уборка внутриквартальных дорог», «разрушения дороги» и «уборка проезжей части». Но с решением проблем явно есть проблемы: 62% пользователей ответили, что их проблемы решены плохо.

Вот так выглядит разноцветная карта жалоб. Сейчас включены фильтры «Принято» и «В плане работ»

Вот так выглядит разноцветная карта жалоб. Сейчас включены фильтры «Принято» и «В плане работ»

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Мы решили проверить, часто ли горожане оставляют повторные заявки и чем именно они недовольны. Для того чтобы вы могли проверить информацию сами, мы приложим номера заявок (их затем можно посмотреть по карте на портале «Мой Новосибирск»).

Муниципальная информационная система «Мой Новосибирск» — информационная система, интегрированная с картографическим модулем, содержащая информацию об объектах городской инфраструктуры, отключениях систем жизнеобеспечения города и сообщения пользователей о проблемах городского хозяйства.

«Предыдущая "выполненная" от 13.01.2021 года заявка была под номером <nobr class="_">№ 82142</nobr>. Жаловались на отсутствие знака 4.2.2 на островке безопасности. Гусинобродское шоссе, 11а», — пишет автор заявки <nobr class="_">№ 90626</nobr>. Сейчас на новой заявке стоит отметка «В плане работ»

«Предыдущая "выполненная" от 13.01.2021 года заявка была под номером № 82142. Жаловались на отсутствие знака 4.2.2 на островке безопасности. Гусинобродское шоссе, 11а», — пишет автор заявки № 90626. Сейчас на новой заявке стоит отметка «В плане работ»

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«Предыдущие две заявки отметили как "решенные", но, увы, снег как лежал, так и лежит. Только сугроб чуть подтаял. Но он всё еще на месте, никто его не убирал, он всё так же занимает одну полосу. Отметить эту заявку в мае из-за окончательного таяния этого снега будет предсказуемо.&nbsp;Зыряновская, 119», — такая жалоба <nobr class="_">№ 93284</nobr> висит на сайте. Решить проблему обещали 19 апреля. Последняя отметка — «В плане работ»

«Предыдущие две заявки отметили как "решенные", но, увы, снег как лежал, так и лежит. Только сугроб чуть подтаял. Но он всё еще на месте, никто его не убирал, он всё так же занимает одну полосу. Отметить эту заявку в мае из-за окончательного таяния этого снега будет предсказуемо. Зыряновская, 119», — такая жалоба № 93284 висит на сайте. Решить проблему обещали 19 апреля. Последняя отметка — «В плане работ»

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«20.11.2020 к моему обращению от 17.02.2015 <nobr class="_">№ 10186</nobr> появился комментарий, что "проблема устранена". Указанное обращение было связано с тем, что на фонарном столбе, расположенном около дома <nobr class="_">№ 46</nobr> по улице Станиславского, отсутствует фонарь и, как следствие,&nbsp; нет освещения. При этом, несмотря на то что в карточке обращения от 17.02.2015 <nobr class="_">№ 10186</nobr> отражена информация о фактическом сроке его исполнения (20.11.2020), данная проблема до сих пор не решена: фонарь по-прежнему отсутствует!» — такое обращение <nobr class="_">№ 84802</nobr> написал автор 2 января 2021 года

«20.11.2020 к моему обращению от 17.02.2015 № 10186 появился комментарий, что "проблема устранена". Указанное обращение было связано с тем, что на фонарном столбе, расположенном около дома № 46 по улице Станиславского, отсутствует фонарь и, как следствие,  нет освещения. При этом, несмотря на то что в карточке обращения от 17.02.2015 № 10186 отражена информация о фактическом сроке его исполнения (20.11.2020), данная проблема до сих пор не решена: фонарь по-прежнему отсутствует!» — такое обращение № 84802 написал автор 2 января 2021 года

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Кажется, что обращение от 2015 года — это какая-то шутка. Но, вбив номер обращения, мы действительно находим заявку, датированную этим годом. Плановый срок исполнения и фактический срок исполнения отличаются на год (2019 и 2020 год соответственно). Самая последняя отметка та, где заявку по плану обещали выполнить 26 апреля.

«На фонарном столбе отсутствует лампа и, как следствие,&nbsp; нет освещения. Просим в полном объеме восстановить освещение на тротуаре Станиславского жилмассива, ведущем к поликлинике <nobr class="_">№ 24</nobr>», — такое обращение было оставлено 6 лет назад

«На фонарном столбе отсутствует лампа и, как следствие,  нет освещения. Просим в полном объеме восстановить освещение на тротуаре Станиславского жилмассива, ведущем к поликлинике № 24», — такое обращение было оставлено 6 лет назад

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Жалобы на перегоревшие лампочки можно найти в разных местах Новосибирска — на площади Ленина, на Коммунальном мосту, в отдаленных районах. Но это не самая распространенная жалоба.

«С мая месяца не горит фонарь. Предыдущая заявка закрыта со статусом "решено". По факту ничего не решено. Замените лампу в уличном фонаре», — настаивает автор обращения. Жалоба <nobr class="_">№ 80397</nobr> была написана&nbsp;28.07.2020, а решить ее пообещали почти ровно через год (26.07.2021)

«С мая месяца не горит фонарь. Предыдущая заявка закрыта со статусом "решено". По факту ничего не решено. Замените лампу в уличном фонаре», — настаивает автор обращения. Жалоба № 80397 была написана 28.07.2020, а решить ее пообещали почти ровно через год (26.07.2021)

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«На предыдущее сообщение получен ответ: "В адрес владельцев конструкций вынесены предписания". На данный момент тротуар стал еще более непроходимым: добавились могильные цветочки», — иронизирует автор заявки № 93154

«На предыдущее сообщение получен ответ: "В адрес владельцев конструкций вынесены предписания". На данный момент тротуар стал еще более непроходимым: добавились могильные цветочки», — иронизирует автор заявки № 93154

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Больше всего можно найти заявок, где жалуются на уборку тротуаров или дорог. Чаще всего такие жалобы оставляют на портале повторно, так как горожане недовольны полученным результатом.

«21.03.2021 я оставила сообщение 91821 с просьбой по уборке снега по адресу Дуси Ковальчук, 7, Дуси Ковальчук, 7/1. Сегодня 5.04.2021 — статус заявки сменился на "Решено". Сегодня же, 5.04.2021, проходя по этому же маршруту, я обнаружила, что уборка не производилась, более того, всё это превратилось в кучу грязи, которую должны были убрать после установки заборов, но, как видно на фото, ничего не убиралось! Прошу убрать снег и грязь на этом участке!» — возмущенно замечает сибирячка. Снег должны были убрать 19 апреля, как и в предыдущей заявке про снег на Зыряновской. Заявка до сих пор отмечена как «В плане работ»

«21.03.2021 я оставила сообщение 91821 с просьбой по уборке снега по адресу Дуси Ковальчук, 7, Дуси Ковальчук, 7/1. Сегодня 5.04.2021 — статус заявки сменился на "Решено". Сегодня же, 5.04.2021, проходя по этому же маршруту, я обнаружила, что уборка не производилась, более того, всё это превратилось в кучу грязи, которую должны были убрать после установки заборов, но, как видно на фото, ничего не убиралось! Прошу убрать снег и грязь на этом участке!» — возмущенно замечает сибирячка. Снег должны были убрать 19 апреля, как и в предыдущей заявке про снег на Зыряновской. Заявка до сих пор отмечена как «В плане работ»

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«Была заявка № 90536 (со статусом "выполнено"), вранье, хоть не смешили бы. Ничего не делали, колея как была, так и есть, пешеходы попадают под колеса машин, соскальзывая с колеи. Теперь еще и ямы, так как не почистили вовремя», — горожанка оставила новую жалобу <nobr class="_">№ 93292</nobr> на сайте 6 апреля и приложила фото. 23 апреля была сделана отметка, что территория находится в удовлетворительном состоянии

«Была заявка № 90536 (со статусом "выполнено"), вранье, хоть не смешили бы. Ничего не делали, колея как была, так и есть, пешеходы попадают под колеса машин, соскальзывая с колеи. Теперь еще и ямы, так как не почистили вовремя», — горожанка оставила новую жалобу № 93292 на сайте 6 апреля и приложила фото. 23 апреля была сделана отметка, что территория находится в удовлетворительном состоянии

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«Заявка № 47726 не решена. Два с половиной года решали проблему и тут внезапно решили? Прям поверх снега асфальт кидали? Или мне кажется, что 24.03.2021 эта самая дырка еще не до конца оттаяла?» — пишет автор заявки <nobr class="_">№ 92252</nobr> на сайте. Исправить проблему пообещали в конце июня после второй заявки

«Заявка № 47726 не решена. Два с половиной года решали проблему и тут внезапно решили? Прям поверх снега асфальт кидали? Или мне кажется, что 24.03.2021 эта самая дырка еще не до конца оттаяла?» — пишет автор заявки № 92252 на сайте. Исправить проблему пообещали в конце июня после второй заявки

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«Яму отремонтировать сначала нужно, а потом закрывать заявку! Жду ремонта ямы!» — написал автор обращения <nobr class="_">№ 80703</nobr>. Кстати, на сайте оно висит в разделе «Принято» с 10.08.2020 года. Фото и правда заставляет грустить. Дату ремонта дороги так и не назначили

«Яму отремонтировать сначала нужно, а потом закрывать заявку! Жду ремонта ямы!» — написал автор обращения № 80703. Кстати, на сайте оно висит в разделе «Принято» с 10.08.2020 года. Фото и правда заставляет грустить. Дату ремонта дороги так и не назначили

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«17.05.2019 я оставлял обращение о столбе, перекрывающем тротуар (номер сообщения 55509). 20.07.2020 мне пришло уведомление, что проблема устранена. 24.07.2020 я писал обращение с недовольством, что проблема не решена, хотя отмечена, как "решенная" (номер 80301), однако обращение было удалено. Уважаемый диспетчер и уважаемый исполнитель, хочу повторно сообщить вам, что по состоянию на 25.07.2020 столб лежит на прежнем месте, никаких мер для его уборки не предпринято», — написал автор повторной заявки <nobr class="_">№ 80324</nobr>

«17.05.2019 я оставлял обращение о столбе, перекрывающем тротуар (номер сообщения 55509). 20.07.2020 мне пришло уведомление, что проблема устранена. 24.07.2020 я писал обращение с недовольством, что проблема не решена, хотя отмечена, как "решенная" (номер 80301), однако обращение было удалено. Уважаемый диспетчер и уважаемый исполнитель, хочу повторно сообщить вам, что по состоянию на 25.07.2020 столб лежит на прежнем месте, никаких мер для его уборки не предпринято», — написал автор повторной заявки № 80324

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Кстати, на эту заявку, как и на многие другие, был получен ответ, что тот или иной объект не находится в зоне компетенции данного исполнителя. В таком случае пользователи остаются в категории «Проинформирован за последние 365 дней» — таких заявок на сайте почти 5 тысяч.

Ответ автору заявки № 80324. Проблема так и не была решена. А найти ответственных за тот или иной участок порой невозможно

Ответ автору заявки № 80324. Проблема так и не была решена. А найти ответственных за тот или иной участок порой невозможно

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Мы направили запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, сколько заявок было принято за всё время и сколько из них решено, как происходит информирование ответственных за проблему чиновников, а также почему иногда заявка отмечена как «выполненная», но при этом никаких мер для решения проблемы не предпринималось. Публикуем ответ:

«Сообщения в МИС "Мой Новосибирск" обрабатываются с 2012 года. За это время поступило порядка 76,8 тысячи сообщений. Решено более 71,4 тысячи проблем. Порядок обработки сообщений, ответственность структур и их контроль определены Положением о муниципальной информационной системе "Мой Новосибирск", утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска "О создании муниципальной информационной системы "Мой Новосибирск"» от 16.09.2014 № 8264».

На вопрос о нерешенных заявках ответ не поступил. Как искать лиц, ответственных за ту или иную недоработку, также неизвестно. На своем сайте мэрия предоставила список ответственных за разные области проблем.

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