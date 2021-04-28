Безответственные: 10 народных жалоб, которые чиновники игнорируют (а где-то даже врут, что всё починили)

Некоторые проблемы в Новосибирске перетекают из года в год — разбитые дороги, нечищеные тротуары, открытые колодцы. Раньше неравнодушные горожане писали обращения во все инстанции подряд. Но теперь можно обратиться к властям через портал «Мой Новосибирск», а заодно посмотреть жалобы от других людей по разным проблемам на интерактивной карте. Мы изучили, какие жалобы встречаются на карте, и нашли те, которые не решились даже после оповещения ответственных чиновников.

Обращение на портале может оставить любой новосибирец — нужно всего лишь описать суть проблемы и при необходимости приложить фотографии. Сейчас на сайте почти 800 принятых заявок, более 4,5 тысячи заявок — в плане работ, а еще 7 тысяч жалоб уже решены. Согласно статистике, которая приводится тут же на сайте, самые популярные категории обращений — «уборка внутриквартальных дорог», «разрушения дороги» и «уборка проезжей части». Но с решением проблем явно есть проблемы: 62% пользователей ответили, что их проблемы решены плохо.