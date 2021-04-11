Лужи по колено: собираем карту самых глубоких весенних «водоемов» Новосибирска (присылайте свои фото)

В Новосибирске весна помимо тепла и радости принесла в город множество проблем — снег начал активно таять и затопил улицы города и даже детские площадки.



Вместе с читателями мы составили интерактивную карту самых проблемных мест в городе (она обновляется). А также подготовили видео с самыми глубокими лужами (кстати, присылайте свои фото и видео подобных мест — это удобно сделать через наш инстаграм, добавляйтесь в друзья и пишите в Директ).