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Лужи по колено: собираем карту самых глубоких весенних «водоемов» Новосибирска (присылайте свои фото)

Где еще есть лужи, ради преодоления которых надо проявить смекалку? Делитесь с нами!

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Активно тающий снег затопил город

Активно тающий снег затопил город

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Дороги и дворы Новосибирска залило глубокими лужами

В Новосибирске весна помимо тепла и радости принесла в город множество проблем — снег начал активно таять и затопил улицы города и даже детские площадки.

Вместе с читателями мы составили интерактивную карту самых проблемных мест в городе (она обновляется). А также подготовили видео с самыми глубокими лужами (кстати, присылайте свои фото и видео подобных мест — это удобно сделать через наш инстаграм, добавляйтесь в друзья и пишите в Директ).

Лужи возникают не только на дорогах, но и на детских площадках, как, например, на улице Троллейной. После схода снега многие дороги оказались в плачевном состоянии.

Например, ямы на Октябрьском мосту остаются одной из проблемных точек города и затрудняют движение автомобилистов, создают пробки. Показываем, как мост выглядит сейчас.

Детям весело, родителям не очень

Детям весело, родителям не очень

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Дорога в Октябрьском районе

Дорога в Октябрьском районе

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В такой луже можно искупаться

В такой луже можно искупаться

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В Оби тоже проблемы с лужами

В Оби тоже проблемы с лужами

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В Новосибирске в конце марта объявили о режиме повышенной готовности из-за рисков паводка. Начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер также рассказал о других населенных пунктах Новосибирской области, которые может затопить во время паводка этой весной.

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лужипаводок
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