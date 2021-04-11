Лужи по колено: собираем карту самых глубоких весенних «водоемов» Новосибирска (присылайте свои фото)

Дороги и дворы Новосибирска залило глубокими лужами
В Новосибирске весна помимо тепла и радости принесла в город множество проблем — снег начал активно таять и затопил улицы города и даже детские площадки.
Вместе с читателями мы составили интерактивную карту самых проблемных мест в городе (она обновляется). А также подготовили видео с самыми глубокими лужами (кстати, присылайте свои фото и видео подобных мест — это удобно сделать через наш инстаграм, добавляйтесь в друзья и пишите в Директ).
Лужи возникают не только на дорогах, но и на детских площадках, как, например, на улице Троллейной. После схода снега многие дороги оказались в плачевном состоянии.
Например, ямы на Октябрьском мосту остаются одной из проблемных точек города и затрудняют движение автомобилистов, создают пробки. Показываем, как мост выглядит сейчас.
В Новосибирске в конце марта объявили о режиме повышенной готовности из-за рисков паводка. Начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер также рассказал о других населенных пунктах Новосибирской области, которые может затопить во время паводка этой весной.