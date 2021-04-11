Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг высокой отметки. Где дышать небезопасно?

Вечером в воскресенье, 11 апреля , уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг 8 баллов из 10 . Об этом сообщает сервис мониторинга качества городского воздуха Airvoice.

Согласно сайту, состояние воздуха хуже всего на левом берегу Новосибирска — в Кировском районе. Экспериментальная станция на улице Немировича-Данченко, 119 указывает, что уровень загрязнения воздуха достиг отметки в 8 баллов около 15 часов 40 минут . При этом ожидается ухудшение.