Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг высокой отметки. Где дышать небезопасно?

Вечером в воскресенье,
Согласно сайту, состояние воздуха хуже всего на левом берегу Новосибирска — в Кировском районе. Экспериментальная станция на улице
На правом берегу ситуация значительно лучше. В Первомайском районе уровень концентрации вредных примесей в воздухе оценивают на
Перед выходными «Западно-Сибирское УГМС» выпустило штормовое предупреждение. Согласно нему, метеоусловия в эти субботу и воскресенье способствуют накоплению вредных примесей в воздухе.
Предупреждение будет действовать ровно двое суток:
Ранее мы выяснили, в каких районах Новосибирска самый грязный воздух, и сравнили показатели с другими городами.
Эксперты рассказали, насколько опасно дышать таким воздухом.