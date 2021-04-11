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Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг высокой отметки. Где дышать небезопасно?

Самая критическая ситуация зафиксирована в Кировском районе

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Отметка в 8 баллов говорит о большом количестве вредных примесей в воздухе

Отметка в 8 баллов говорит о большом количестве вредных примесей в воздухе

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Вечером в воскресенье, 11 апреля, уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг 8 баллов из 10. Об этом сообщает сервис мониторинга качества городского воздуха Airvoice.

Согласно сайту, состояние воздуха хуже всего на левом берегу Новосибирска — в Кировском районе. Экспериментальная станция на улице Немировича-Данченко, 119 указывает, что уровень загрязнения воздуха достиг отметки в 8 баллов около 15 часов 40 минут. При этом ожидается ухудшение.

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На правом берегу ситуация значительно лучше. В Первомайском районе уровень концентрации вредных примесей в воздухе оценивают на 5 баллов из 10. В разных частях Советского района он оценивается в 2 и 3 балла. В остальных районах города — по 3 балла.

Перед выходными «Западно-Сибирское УГМС» выпустило штормовое предупреждение. Согласно нему, метеоусловия в эти субботу и воскресенье способствуют накоплению вредных примесей в воздухе.

Предупреждение будет действовать ровно двое суток: с 10 часов 10 апреля до 10 часов 12 апреля.

Ранее мы выяснили, в каких районах Новосибирска самый грязный воздух, и сравнили показатели с другими городами.

Эксперты рассказали, насколько опасно дышать таким воздухом.

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загрязнение воздуха
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