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В Новосибирске забор поставили в снег — посмотрите, как выглядит это место спустя 1,5 месяца

Ограждение завалилось на расстоянии более 300 метров

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На тротуаре сделали глубокие ямы, которые никто не засыпал

На тротуаре сделали глубокие ямы, которые никто не засыпал

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Рабочие в Новосибирске поставили забор для безопасности пешеходов в снег

В Новосибирске на улице Дуси Ковальчук почти на 400 метрах завалился новый забор, который установили для безопасности пешеходов. В итоге на тротуаре сделали глубокие ямы, которые никто не засыпал.

— Ставили ограждения месяца 1,5 назад, в снег. В итоге снег растаял, и ограждение повалилось. Это опасно. Забор такой у нас 360 метров ориентировочно. Может быть, чуточку меньше. В районе остановки «Холодильная», по правой стороне, когда идем в сторону Заельцовского парка, — рассказала читательница НГС.

Корреспондент НГС отправила официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой рассказать, почему работы не были выполнены полностью и когда забор закрепят.

В Новосибирске весна помимо тепла и радости принесла в город множество проблем — снег начал активно таять и затопил улицы города и даже детские площадки. Вместе с читателями мы составили интерактивную карту самых проблемных мест в городе (она обновляется).

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