В Новосибирске забор поставили в снег — посмотрите, как выглядит это место спустя 1,5 месяца

В Новосибирске на улице Дуси Ковальчук почти на 400 метрах завалился новый забор, который установили для безопасности пешеходов. В итоге на тротуаре сделали глубокие ямы, которые никто не засыпал.



— Ставили ограждения месяца 1,5 назад, в снег. В итоге снег растаял, и ограждение повалилось. Это опасно. Забор такой у нас 360 метров ориентировочно. Может быть, чуточку меньше. В районе остановки «Холодильная», по правой стороне, когда идем в сторону Заельцовского парка, — рассказала читательница НГС.