В Новосибирске забор поставили в снег — посмотрите, как выглядит это место спустя 1,5 месяца

Рабочие в Новосибирске поставили забор для безопасности пешеходов в снег
В Новосибирске на улице Дуси Ковальчук почти на
— Ставили ограждения месяца 1,5 назад, в снег. В итоге снег растаял, и ограждение повалилось. Это опасно. Забор такой у нас
Корреспондент НГС отправила официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой рассказать, почему работы не были выполнены полностью и когда забор закрепят.
В Новосибирске весна помимо тепла и радости принесла в город множество проблем — снег начал активно таять и затопил улицы города и даже детские площадки. Вместе с читателями мы составили интерактивную карту самых проблемных мест в городе (она обновляется).