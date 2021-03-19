«Иногда просто ничего не видно»: за неделю на Бугринском мосту произошло 2 серьезных ДТП. Разбираемся, в чём дело

Другой автомобилист, Егор Перков, тоже ездит по мосту каждый день. По его мнению, движение осложняет не только снег, но и плиточное покрытие, на котором машина «скачет». По мнению автомобилиста, в ДТП с «Лексусом» снег никак не влиял на аварию.

— В первом ДТП сыграли роль скоростной режим и невнимательность водителя. А во втором ДТП, с «Газелью», — снег. Там есть временный знак, «Объезд препятствия», но он почему-то лежит. Он должен стоять, а он валяется, никому не нужный, снегом припорошенный. Буквально чуть-чуть отвлечешься, и всё, можно попасть. Я сам недавно то ли в зеркало смотрел, то ли что, резко повернулся, а снег — в 20 метрах . При экстренном торможении тебя либо может по колее занести куда-нибудь, либо ты можешь врезаться в этот снег. Только к приезду Мишустина что-то почистили, а так сугробы на дорогах, ездить невыносимо, — рассказал Егор.



Еще один водитель, Илья, говорит, что дорога на Бугринском мосту вполне нормальная.

— По моим впечатлениям, дорога там в добротном состоянии: и в смысле уборки снега, и в смысле самого дорожного покрытия. Бывает, что снег лежит на краю, сужает несколько проезжую часть, но не критично. Мост достаточно широкий, чтобы машины могли по-прежнему двигаться в три полосы. Единственное, заезды на сам мост узковаты, и вот там действительно иногда невывезенный снег мешает движению, — рассказал Илья.

