«Иногда просто ничего не видно»: за неделю на Бугринском мосту произошло 2 серьезных ДТП. Разбираемся, в чём дело

Новосибирские водители признались, что им сложно ездить по Бугринскому мосту
На этой неделе на Бугринском мосту в Новосибирске случилось сразу две серьезных аварии: в понедельник микроавтобус
После ДТП люди в соцсетях начали спорить о возможных причинах, версии были разные: от плохой энергетики места до невнимательности водителей. Многие также предположили, что всё дело в плохой уборке снега — якобы из-за того, что снег сгребают к краям дороги, там образуются снежные валы, которые мешают движению. Об этом в разговоре с НГС упомянули и сами водители.
Что говорят водители?
— По Бугринскому мосту я езжу ежедневно. Состояние покрытия нормальное, а по сравнению с некоторыми направлениями в нашем городе даже отличное. Дорога чистится в обычном режиме, снег прошел — сдвинули по краям, обычно в сторону правой полосы. И регулярно роторной машиной отбрасывают снег на обочину. На самом мосту бруствер снега занимает правую полосу, — рассказывает водитель Евгений. — Проблема снега вдоль отбойников существует, в аварии с «Лексусом» снег сыграл второстепенную роль, там, на мой взгляд, виноват водитель микроавтобуса. А вот в аварии с фурой, я считаю, виноват снег. Человек, который там едет впервые, легко мог налететь на этот сугроб.
Другой автомобилист, Егор Перков, тоже ездит по мосту каждый день. По его мнению, движение осложняет не только снег, но и плиточное покрытие, на котором машина «скачет». По мнению автомобилиста, в ДТП с «Лексусом» снег никак не влиял на аварию.
— В первом ДТП сыграли роль скоростной режим и невнимательность водителя. А во втором ДТП, с «Газелью», — снег. Там есть временный знак, «Объезд препятствия», но он почему-то лежит. Он должен стоять, а он валяется, никому не нужный, снегом припорошенный. Буквально чуть-чуть отвлечешься, и всё, можно попасть. Я сам недавно то ли в зеркало смотрел, то ли что, резко повернулся, а снег —
Еще один водитель, Илья, говорит, что дорога на Бугринском мосту вполне нормальная.
— По моим впечатлениям, дорога там в добротном состоянии: и в смысле уборки снега, и в смысле самого дорожного покрытия. Бывает, что снег лежит на краю, сужает несколько проезжую часть, но не критично. Мост достаточно широкий, чтобы машины могли по-прежнему двигаться в три полосы. Единственное, заезды на сам мост узковаты, и вот там действительно иногда невывезенный снег мешает движению, — рассказал Илья.
В ДТП с «Лексусом», считает Илья, сыграло роль то, что в районе моста только одна камера, и поэтому там не все соблюдают скоростной режим.
— Во-первых, сейчас зима, и как бы идеально ни чистили дороги, они всё равно скользкие. На большой скорости даже шипы не сильно помогают сцеплению с дорогой, поэтому любое неосторожное движение может пустить машину в занос. Во-вторых, те, кто ездят на большой скорости, ездят по левому ряду почти всегда, а он ближе к встречке, поэтому это тоже повышает шанс вылететь туда, если что-то пошло не так, — объясняет Илья.
А новосибирец Сергей Сергеев как раз застрял в большой пробке из-за перевернувшегося грузовика
— Бугринский мост проезжаю каждый день, в оба направления: с работы, на работу. Как начались снегопады перед весенним периодом, дороги значительно ухудшились, из трех полос стало две. Снег только переносят по сторонам, вывозить, по ходу, не хотят. Замечу: когда приезжал Мишустин, Бугринский мост был убран идеально, — рассказал Сергей.
«Обилие снега на дорогах не позволяет правильно оценивать ситуацию»
По словам руководителя новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслава Ашуркова, ситуация с уборкой снега на дорогах в Новосибирске плохая в целом, не только на Бугринском мосту.
— Я крайне негативно оцениваю зимнее содержание в Новосибирске, особенно этой зимой. Допускаю, что причиной аварии кроме невнимательности водителя стал накат. Ограждающие конструкции, которые в общем-то нужны были для того, чтобы разграничить потоки, по факту стали причиной аварии. Потому что, по сути, во время первого ДТП автомобиль взлетел через этот разделитель и приземлился на крышу «Лексуса». То есть получается, что именно ненадлежащее содержание привело к таким плачевным результатам. Конечно, суд будет определять вину, ГИБДД. Но мы уже сейчас видим, что обилие снега на дорогах и обочинах не позволяет правильно оценивать ситуацию водителю. Иногда просто ничего не видно: ты выезжаешь и вынужден из этих сугробов выглядывать, при этом ты тихонько, но двигаешься, и может произойти ДТП, — объяснил Вячеслав Ашурков.
Эксперт рассказал, что аварию с грузовиком ему оценить сложно, но в случае с «Тойотой» и «Лексусом» уборка снега повлияла на исход ДТП.
— Судя по видео и фото, которые я видел, я делаю вывод, что очень много вопросов к тем, кто наши дороги должен убирать. Понятно, что есть еще ряд факторов. Я не знаю, с какой скоростью двигался автомобиль, который вылетел на встречную полосу, не знаю, какие до этого он делал маневры. Но если бы это был просто чистый отбойник, автомобиль бы ударился об этот отбойник и отлетел бы, но остался на своей полосе. А он именно взлетел, — рассказал Вячеслав Ашурков.
Что говорят в мэрии?
При подготовке материала НГС пытался связаться с начальником управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Юрием Сердюком, но он рекомендовал обратиться в пресс-службу мэрии.
Недавние аварии прокомментировал сегодня во время пресс-конференции мэр города Анатолий Локоть.
— Насколько мне известно, ДТП, во всяком случае одно из них, точно было связано не со снегом. Снежные валы на проезжей части Бугринского моста и развязок не лежали. Мы откликаемся. Тщательно, я вас уверяю, расследуем каждый случай вслед за правоохранительными органами. Они делают нам предписание, если причиной является ненадлежащее содержание дорожной сети. Здесь мы быстро реагируем на каждый из этих случаев, — сказал Анатолий Локоть.
Мэр при этом не уточнил, какое именно ДТП, по его информации, не было связано со снегом.
Всего за последний год НГС рассказывал о пяти авариях на Бугринском мосту, причем одна из них случилась летом. В августе таксист не справился с управлением и врезался в отбойник. А в начале ноября на мосту из-за гололеда столкнулись шесть машин.
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