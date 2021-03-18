На Бугринском мосту собралась огромная пробка — грузовик опрокинулся и перекрыл три полосы

В Новосибирске опрокинулся грузовик на Бугринском мосту
На Бугринском мосту собралась большая пробка — машины стоят из-за ДТП с грузовиком, который упал на левый бок.
— В 16:15 перевернулась фура на мосту, перекрыла три полосы движения, — подтвердили НГС в службе 112.
По словам очевидцев, автомобиль все еще находится на Бугринском мосту и затрудняет проезд автомобилей в сторону правого берега.
— Грузовик потерял управление, движение на месте восстанавливает экипаж ГИБДД, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Сервис 2ГИС оценивает пробки в Новосибирске в 7 баллов.
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