18 марта четверг
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 7/10
usd 73.10
eur 86.97
Тема дняГодовщина COVID-19. Истории людей, хроника событий

Все новости

Все новости

На Бугринском мосту собралась огромная пробка — грузовик опрокинулся и перекрыл три полосы

Движение в сторону правого берега затруднено

3 719
37Обсудить

Поделиться

Машина завалилась набок

Машина завалилась набок

Поделиться

В Новосибирске опрокинулся грузовик на Бугринском мосту

На Бугринском мосту собралась большая пробка — машины стоят из-за ДТП с грузовиком, который упал на левый бок.

— В 16:15 перевернулась фура на мосту, перекрыла три полосы движения, — подтвердили НГС в службе 112.

По словам очевидцев, автомобиль все еще находится на Бугринском мосту и затрудняет проезд автомобилей в сторону правого берега.

— Грузовик потерял управление, движение на месте восстанавливает экипаж ГИБДД, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Пробка растянулась примерно на 2 км

Пробка растянулась примерно на 2 км

Поделиться

Сервис 2ГИС оценивает пробки в Новосибирске в 7 баллов.

На этой неделе, 15 марта, в массовой аварии погиб водитель «Лексуса». Им оказался начальник цеха завода Чкалова Андрей Адамчук.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ3
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

авариягрузовиклевый берег
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (37)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...