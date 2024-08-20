«Жалко — не то слово»: град побил посадки дачников — как спасти поврежденный урожай

По фото можно подумать, что зима в Сибирь пришла в середине августа. Столько града выпало на дачах под Новосибирском. Все побитые яблоки придется снять Источник: читатель НГС











В Новосибирской области град начался внезапно и стал серьезным ударом для дачников. В основном пострадали посадки в Новосибирском районе и Заельцовском районе города. Больше всего досталось Оби и Рыбачьему. При этом синоптики предупреждают — угроза повторения града сохраняется. Разбираемся вместе с агрономом, как спасти поврежденные растения и можно ли заранее их защитить.

Дурной сюрприз

Град начался внезапно 19 августа, около 15:00. В основном задел сторону Оби, Толмачево, Рыбачьего, Заельцовского района Новосибирска. Но синоптики дачников не обнадеживают. Ближайшие три дня ожидаются осадки и вероятность повторения града высока по всей территории Новосибирской области. При этом порывы ветра могут достигать 14 м/с.

— Кучево-дождевая облачность обычно развивается стремительно после обеда, часа в три-четыре. Например, хорошие условия для града — это когда температура днем была высокой, а в облаке она ниже -50 градусов. И еще и влажность высокая, то есть дожди шли до этого момента, — объяснила Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС».

Она добавила, что предсказать град достаточно сложно даже специалистам. Нужно обращать внимание, насколько жарко было перед грозой. Также темная тяжелая туча может говорить о том, что она несет угрозу посадкам.

Градины такого размера легко расправляются с листвой. Его сняли на фото в городе Обь Источник: читательница НГС











В поселке Ягодный дачники остались без значительной части урожая. Побиты яблоки, треснул виноград, посекло свеклу и морковь, переломало огурцы.

— Жалко — не то слово. И не говорите, такой вот «подарок» мне на день рождения, — отметил читатель НГС Анатолий. — Придется делать быстренько заготовки.

Что делать с поломанными огурцами и кабачками

Урожай еще можно спасти Источник: читатель НГС











До того как заплакать, нужно сначала осмотреть растения. То, что град посек листья — беда, конечно, но не такая большая, как кажется.

— Самое главное, чтобы остался целым стебель, — подчеркнула Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Если он сломан, то ничего не сделать, а листья — не проблема. Нужно принять срочные меры, и урожай будет. Разводим куриный помет в концентрации 1 к 20 или той, что указана на упаковке удобрения и вносим под корень после основного полива.

Такая подкормка заставит растение восстанавливать листовую пластину и не даст ему сбросить плоды, экономя силы на восстановление. Если под рукой не оказалось нужного удобрения, то стоит внести настой сброженной травы в разведении 1:10 или комплексные минеральные удобрения.

Град шел в разных частях региона и был достаточно интенсивным Источник: читательница НГС

— Будут тогда еще и огурцы, и кабачки. Успеют они восстановиться, если, конечно, опять не ударит град. Но, конечно, такая беда серьезная произошла, — отметила Людмила Шубина. — Можно сетки какие-то соорудить, укрывной материал плотный накинуть, но эффективность у таких мер не слишком высокая.

Что делать с морковью и свеклой

Справиться с ударами даже мелкого града не способна ни свекла, ни виноград Источник: читатель НГС











Нужно побороть порыв пойти и выкопать с огорода свеклу и морковь. В августе и до середины сентября эти культуры набирают основную массу.

— Если выкопать их сейчас слишком рано, то храниться они не будут. Листву сильно посекло, но пусть лучше так стоит, чем выкапывать. Часть зеленой массы осталась и она будет помогать корнеплодам, — отметила специалист.

Также не стоит беспокоиться за капусту. Весной град был для нее приговором, а вот в конце лета сильного вреда не нанесет. Развитие кочана идет сейчас изнутри, а не снаружи, так что вмятины и дырки на внешних листах капусте не страшны.

Что делать с побитыми яблоками и виноградом

Часть урожая, который повредил град, все же придется снять. Это касается яблок, винограда, груш.

— Нужно срочно отправлять все это на переработку. Виноград лопнул при граде еще и из-за переизбытка влаги. Он быстро начнет так гнить. Все побитые яблоки тоже храниться не будут и быстро испортятся, — предупредила агроном.

С огорода пора убрать зеленые помидоры. И не только для защиты от града, но и чтобы не потерять урожай из-за фитофтороза. Перцы и баклажаны в открытом грунте можно попытаться защитить плотным укрывным материалом, если набрасывать его перед грозой на дуги.

Не стоит переживать за картофель и тыкву, так как эти культуры могут справиться с такими сюрпризами погоды и без посторонней помощи.