Дожди и грозы: какой будет конец недели в Новосибирске — прогноз от синоптиков

Конец первой недели июля будет дождливым, а дневные температуры не поднимутся выше +28 градусов. Синоптики Западно-сибирского метеоцентра составили прогноз погоды на три дня.
В четверг, 4 июля, будет переменная облачность. Ночью в отдельных районах, днем повсеместно кратковременный дождь, гроза. Ветер северный 3–8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +15...+17 градусов, а днем поднимется до +24...+26 градусов.
В пятницу, 5 июля, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер обещают северный 3–8 м/с. Ночью температура опуститься до +15...+17 градусов, а днем +24...+26 градусов.
В субботу, 6 июля, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер поменяет направление на северо-восточный 3–8 м/с. Температуру ночью обещают +17...+19 градусов, а днем +26...+28 градусов.
На этих выходных в Новосибирске будет Иван Купала. В этот день в городе отключат фонтаны, из некоторых чаш даже спустят воду.
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