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Лето Дожди и грозы: какой будет конец недели в Новосибирске — прогноз от синоптиков

Дожди и грозы: какой будет конец недели в Новосибирске — прогноз от синоптиков

Дневные температуры будут варьироваться от +24 до +28 градусов

667
4 комментария
Не забывайте зонтики и дождевики

Конец первой недели июля будет дождливым, а дневные температуры не поднимутся выше +28 градусов. Синоптики Западно-сибирского метеоцентра составили прогноз погоды на три дня.

В четверг, 4 июля, будет переменная облачность. Ночью в отдельных районах, днем повсеместно кратковременный дождь, гроза. Ветер северный 3–8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +15...+17 градусов, а днем поднимется до +24...+26 градусов.

В пятницу, 5 июля, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер обещают северный 3–8 м/с. Ночью температура опуститься до +15...+17 градусов, а днем +24...+26 градусов.

В субботу, 6 июля, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер поменяет направление на северо-восточный 3–8 м/с. Температуру ночью обещают +17...+19 градусов, а днем +26...+28 градусов.

На этих выходных в Новосибирске будет Иван Купала. В этот день в городе отключат фонтаны, из некоторых чаш даже спустят воду.

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Комментарии
4
5050
3 июля 2024, 16:10
где обещанные дожди?
Гость
3 июля 2024, 16:14
О, иван купала - обблевай кого попало!
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