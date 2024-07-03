«Нам мальчики нужны с головами»: в день Ивана Купалы отключат новосибирские фонтаны

Пока нет решения по отключению только одного городского фонтана - в Центральном парке Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В день Ивана Купалы 7 июля в Новосибирске отключат фонтаны, из некоторых чаш даже спустят воду. Об этом 2 июля НГС рассказал директор МКУ «Горфонтан» Валерий Науменко.



— Фонтаны будут отключены, а чаши в наиболее травмоопасных — слиты. Мы делаем это во избежание конфликтогенных ситуаций. Если мальчик обольет какого-нибудь спортсмена с гаджетом за 200 тысяч, мальчику голову оторвут. А нам мальчики нужны с головами! — сказал НГС Науменко.



По словам директора «Горфонтанта», тема обливания через несколько лет должна сойти на нет.



— Когда люди обливаться перестанут, мы не будем так строжиться. Так у нас два самых опасных дня в году: 7 июля и 2 августа, — добавил Валерий Науменко.



В ведении МКУ «Горфонтан» находятся практически все водные аттракционы Новосибирска, за исключением фонтана в Центральном парке (за него отвечает «Дирекция городских парков»).



— Пока никаких установок о прекращении работы фонтана в Центральном парке нам не поступало, — сообщила НГС руководитель «Дирекции городских парков» Ксения Сенькова.



Ранее новосибирский Роспотребнадзор назвал пять причин не купаться в фонтанах.

