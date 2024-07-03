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Город «Нам мальчики нужны с головами»: в день Ивана Купалы отключат новосибирские фонтаны

«Нам мальчики нужны с головами»: в день Ивана Купалы отключат новосибирские фонтаны

Таким образом власти стремятся минимизировать травмы в фонтанных чашах и конфликты из-за обливания

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41 комментарий
Пока нет решения по отключению только одного городского фонтана - в Центральном парке

В день Ивана Купалы 7 июля в Новосибирске отключат фонтаны, из некоторых чаш даже спустят воду. Об этом 2 июля НГС рассказал директор МКУ «Горфонтан» Валерий Науменко.

— Фонтаны будут отключены, а чаши в наиболее травмоопасных — слиты. Мы делаем это во избежание конфликтогенных ситуаций. Если мальчик обольет какого-нибудь спортсмена с гаджетом за 200 тысяч, мальчику голову оторвут. А нам мальчики нужны с головами! — сказал НГС Науменко.

По словам директора «Горфонтанта», тема обливания через несколько лет должна сойти на нет.

— Когда люди обливаться перестанут, мы не будем так строжиться. Так у нас два самых опасных дня в году: 7 июля и 2 августа, — добавил Валерий Науменко.

В ведении МКУ «Горфонтан» находятся практически все водные аттракционы Новосибирска, за исключением фонтана в Центральном парке (за него отвечает «Дирекция городских парков»).

— Пока никаких установок о прекращении работы фонтана в Центральном парке нам не поступало, — сообщила НГС руководитель «Дирекции городских парков» Ксения Сенькова.

Ранее новосибирский Роспотребнадзор назвал пять причин не купаться в фонтанах.

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Иван Купала Обливание водой Фонтаны в Новосибирске Отключение фонтанов
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Комментарии
43
Grape Reflection 🍇
3 июля 2024, 13:34
Ещё доказательства нужны что власти никакого отношения к народу не имеют?
Гость
3 июля 2024, 13:42
А что, где-то ещё обливаются до сих пор? Если честно, уже лет десять не видел такого в Новосибирске. Вот во времена моего детства это было обливание - с утра пацанва по улицам носилась, окатывая из них всех вокруг. У каждого уважающего себя пацана была с собой как минимум брызгалка, сделанная из флакона от шампуня с приделанным к пробке корпусом от авторучки, чтобы далеко стреляла, а у самых продвинутых - переделанные велосипедные насосы (они вообще метали струю метров на 10-15). Фонтанов не было, но все знали где можно набрать воду: в колонках, из батарей подъездов пятиэтажек, из ручьёв в оврагах, и даже из луж. А можно было просто набрать воду в тазы и вёдра и выставить их возле подъезда, а потом там заправляться. Самые резвые пацаны дежурили с вёдрами на остановках, заливая их в открывающиеся двери автобусов или просто в открытые окна. Водители на личных машинах обливали друг дружку из водяных пистолетов на светофорах. Пассажиры автобусов и маршруток, едущих параллельными курсами, запросто могли устроить водяную перестрелку через открытые окна. Девушкам вообще было нереально вернуться домой сухими и необлитыми, на них реально велась охота. А главное, всем было весело и никто не обижался. Какое прекрасное было время сорок лет назад!
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