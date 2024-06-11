Град идет: что делать с посадками и как восстановить побитые растения

Новосибирские синоптики предупредили дачников о граде, ливнях и сильном ветре. Сегодня, 11 июня, в течение суток непогода может серьезно осложнить жизнь огородникам.
Град может образовываться при высоких температурах, когда приходит высокое облако с достаточно низкими температурами на верхней границе.
— Кучево-дождевая облачность развивается стремительно после обеда, часа в три-четыре. Например, хорошие условия для града, когда температура достигает +27 градусов и при этом долго шли дожди, то есть почва насыщена влагой, — объяснила Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС».
Защитить растения может плотный нетканый материал. Особенно от града страдает капуста. Ее можно закрыть 5-литровыми бутылками или стаканами. Если листву овощей град посек, то нужно оценить ущерб.
— Град спрогнозировать почти невозможно. Если не успели укрыть и повреждения серьезные, то растения придется удалять, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Если повреждена лишь часть листвы, то можно сделать корневую подкормку азотом, который необходим для формирования зеленой массы растений, или внести раствор гуматов.
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