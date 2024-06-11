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Лето Град идет: что делать с посадками и как восстановить побитые растения

Град идет: что делать с посадками и как восстановить побитые растения

При серьезных повреждениях рассаду придется убирать с огорода

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Холод и град — грозные враги дачников

Новосибирские синоптики предупредили дачников о граде, ливнях и сильном ветре. Сегодня, 11 июня, в течение суток непогода может серьезно осложнить жизнь огородникам.

Град может образовываться при высоких температурах, когда приходит высокое облако с достаточно низкими температурами на верхней границе.

— Кучево-дождевая облачность развивается стремительно после обеда, часа в три-четыре. Например, хорошие условия для града, когда температура достигает +27 градусов и при этом долго шли дожди, то есть почва насыщена влагой, — объяснила Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС».

Защитить растения может плотный нетканый материал. Особенно от града страдает капуста. Ее можно закрыть 5-литровыми бутылками или стаканами. Если листву овощей град посек, то нужно оценить ущерб.

— Град спрогнозировать почти невозможно. Если не успели укрыть и повреждения серьезные, то растения придется удалять, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Если повреждена лишь часть листвы, то можно сделать корневую подкормку азотом, который необходим для формирования зеленой массы растений, или внести раствор гуматов.

Сейчас перцы и баклажаны в теплице набирают силу. Объясняем, как подкармливать кусты, поливать их и правильно подвязывать, чтобы получить в будущем крепкие и вкусные плоды.

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Град Июнь Непогода в Новосибирске Холод
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