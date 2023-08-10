Самый защищенный город России? В Сочи усилили меры безопасности, смотрим, как это отразилось на туристах

«Очень крутые меры»

Туристка из Иркутска Мария Дмитриева рассказала корреспонденту SOCHI1.RU, что никаких особых мер безопасности в Сочи она не заметила, всё как всегда. При этом на отдыхе она чувствует себя в полной безопасности. Вокруг множество сотрудников полиции и Росгвардии.

— Я думаю, что нас хорошо охраняют, — рассказала Мария. По словам девушки, изначально она собиралась провести отпуск в Крыму, но после событий на Крымском мосту передумала и выбрала Сочи, где работает аэропорт, а значит безопасно.

Илья — из Самары, сам участник СВО, в Сочи поправляет здоровье после ранения, даже он своим наметанным во время боев глазом никаких особенных мер безопасности не заметил.