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Самый защищенный город России? В Сочи усилили меры безопасности, смотрим, как это отразилось на туристах

Замечают ли отдыхающие и жители курорта, как их охраняют

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В Сочи тишь да гладь...

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После атаки беспилотников на Новороссийск, которая произошла ранним утром 4 августа, личный состав УВД Сочи переведен на усиленный вариант, на курорте увеличено количество нарядов патрульно-постовой службы и экипажей ДПС, работают сезонные посты полиции.

На учете в Сочи стоит более 2,5 тысячи маломерных судов. Причалы Сочинского морпорта оснащены и устройствами круглосуточного контроля. На причале № 7 оборудована зона досмотра пассажиров, желающих совершить морскую прогулку. Выставлены дополнительные посты охраны. Зону причалов торгового порта обнесли забором. И это всё, что предлагает мэрия для безопасности сотен тысяч туристов, которые сейчас отдыхают в Сочи. Спросили у них, чувствуют ли они какие-то особые меры.

Меры безопасности повышены, но для туристов это не заметно

Меры безопасности повышены, но для туристов это не заметно

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«Очень крутые меры»

Туристка из Иркутска Мария Дмитриева рассказала корреспонденту SOCHI1.RU, что никаких особых мер безопасности в Сочи она не заметила, всё как всегда. При этом на отдыхе она чувствует себя в полной безопасности. Вокруг множество сотрудников полиции и Росгвардии.

— Я думаю, что нас хорошо охраняют, — рассказала Мария. По словам девушки, изначально она собиралась провести отпуск в Крыму, но после событий на Крымском мосту передумала и выбрала Сочи, где работает аэропорт, а значит безопасно.

Илья — из Самары, сам участник СВО, в Сочи поправляет здоровье после ранения, даже он своим наметанным во время боев глазом никаких особенных мер безопасности не заметил.

— А они есть, в том-то и мастерство, чтобы безопасность была невидимая, но сильная. Для того, чтобы туристы могли спокойно отдыхать. Я уверен, что в Сочи очень крутые меры, поэтому отдыхаем спокойно, — говорит Илья.

Есть и такие туристы, которые реально опасаются отдыхать в Сочи

Есть и такие туристы, которые реально опасаются отдыхать в Сочи

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Туристка из Челябинска Елена Антонова специально выбрала Сочи для отдыха, потому что знает: это самый безопасный город России, раз здесь отдыхает президент.

— Конечно, думали не ездить в этом году вообще никуда, отдыхать у нас на озерах. Всё очень нервно, беспилотники эти везде летают. Но раз наш президент отдыхает и работает в Сочи, то всё же решили поехать. Чувствуем себя вполне спокойно, — рассказала Елена. При этом в торговых центрах, в парках нет никакого усиленного досмотра, просто на улицах чуть больше сотрудников правоохранительных органов, чем обычно.

Любимое развлечение курортников — тир

Любимое развлечение курортников — тир

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После заявления Украины стало не по себе

Власти Украины с 4 августа объявили акватории российских портов в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Туапсе, Сочи и на Тамани зоной «военной угрозы», после этого сообщения некоторым особо впечатлительным туристам стало не по себе. Например, Анна Горская из Красноярска отменила бронь и сдала билеты на самолет.

— Мы должны были лететь в Сочи 6 августа, но я очень испугалась. На фоне взрывов в Новороссийске и по Крымскому мосту... Сейчас не время отдыхать, конечно, да и не знаешь, куда прилетит. Поэтому дождемся лучших для отдыха времен, — заявила Анна.

А турист из Москвы Максим Давыдов рассказал, что жена заставила его поменять билеты и срочно улететь.

— Она просто видели атаку беспилотника на «Москву-Сити», после этого спать спокойно не может, боится. Пошла к психологу, — рассказал Максим. По его словам, его жена уговорила поменять билеты также их друзей.

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Самый безопасный город страны

Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в беседе с корреспондентом SOCHI1.RU отметил, что беспилотники, конечно, сегодня представляют угрозу, но больше их прилеты влияют на людей и приводят к массовому психозу. Люди очень близко к сердцу принимают также заявления западных политиков.

— Конечно, беспилотник — вещь непредсказуемая. То в Московской области, то в Коломне, то в Балашихе упадет. Но здесь нужно иметь в виду, что Сочи особо защищен, и мы с вами прекрасно понимаем, что резиденция президента Российской Федерации, которая там находится, она под надежным противоракетным и противобеспилотным зонтиком, — отметил Александр Михайлов. Поэтому курорт сейчас самый безопасный город страны, ведь в нём проводятся важные политические встречи.

Прилеты в Москве он объясняет тем, что система ПВО заточена под большие воздушные военные суда или крупные ракеты, а беспилотник идет на сверхмалых высотах, поэтому система противовоздушной обороны его не фиксирует. Что касается Сочи, эксперт полагает, что на курорте установлена противодронная защита.

— Поэтому я не разделяю тревог тех людей, которые впадают в панику. Когда речь идет о беспилотнике, который летит через Черное море или из какого-то иностранного государства, другое дело. Но ведь беспилотник можно собрать на колене и выпустить его из своего курятника. Мы прекрасно понимаем, что технологии, с помощью которых изготавливаются беспилотники, они не очень высокие. Если речь идет о каких-то маломощных беспилотниках, которые могут поднять гранату Ф-1, для умельцев это не представляет никакой проблемы, — считает Александр Георгиевич, такие летательные аппараты не могут представлять особой опасности. Поэтому эксперт просил успокоить сочинских туристов, и если есть еще места на пляжах, то пусть они спокойно отдыхают и купаются.

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