Шляпка к шляпке: как замариновать грибы на зиму — мы нашли универсальный рецепт

Август по праву можно назвать самым грибным месяцем в этом году. Чаще всего грибники собирают их в Ордынском районе и Краснообске. В огромном количестве можно найти грибы и в Мошковском, и в Болотнинском районе. Собрать грибы — уже полдела, но как их правильно замариновать? Рассказываем, как не ошибиться в пропорциях и сделать классную закуску к столу.



Лучше всего мариновать трубчатые грибы таких сортов, как боровик, опенок осенний, подосиновик, подберезовик и маслята. Мариновать стоит неповрежденные молодые грибочки одного сорта.