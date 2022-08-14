Шляпка к шляпке: как замариновать грибы на зиму — мы нашли универсальный рецепт
Разбираемся, какие грибы лучше всего подойдут для заготовок
Август по праву можно назвать самым грибным месяцем в этом году. Чаще всего грибники собирают их в Ордынском районе и Краснообске. В огромном количестве можно найти грибы и в Мошковском, и в Болотнинском районе. Собрать грибы — уже полдела, но как их правильно замариновать? Рассказываем, как не ошибиться в пропорциях и сделать классную закуску к столу.
Лучше всего мариновать трубчатые грибы таких сортов, как боровик, опенок осенний, подосиновик, подберезовик и маслята. Мариновать стоит неповрежденные молодые грибочки одного сорта.
Для начала нужно отсортировать грибы по сорту и размеру, а затем тщательно очистить от налипшего песка, земли и листьев. Если всё же было принято решение сделать грибное ассорти, то не стоит забывать, что продолжительность варки разных сортов отличается, иначе можно получить совсем иной результат. При необходимости порежьте грибы, но и здесь нужно быть осторожным: кусочки должны быть одинакового размера, чтобы они достигли готовности одновременно.
Стоит учитывать, что нарезанные грибы быстро темнеют от воздействия кислорода. Чтобы этого избежать, нужно сделать раствор из одного литра воды, двух граммов лимонной кислоты, чайной ложки соли — в него и поместите нарезанные грибы.
Юлия Ширковец, создательница группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2021», поделилась своим рецептом маринованных грибочков.
На литр маринада потребуется 2,5 столовой ложки соли, 3 столовых ложки сахара, зонтики укропа, чеснок, примерно 10 горошков черного перца, 4 соцветия гвоздики, 1 лавровый лист и 4–6 столовых ложек
Перед тем как делать маринад, нужно отдельно в течение примерно получаса отварить грибы с щепоткой лимонной кислоты, а после промыть водой. Далее беремся за маринад: кипятим и обязательно убираем пенку. Выкладываем все специи в стерилизованные банки, а грибы отправляем вариться в маринаде без специй на 10 минут. Выкладываем грибы в банки на специи, заливаем сверху маринадом и плотно закрываем крышками. Не забываем перевернуть банки и накрыть полотенцами до полного остывания.
Хранить грибы лучше всего в холодном месте в течение 8 месяцев, но к употреблению они будут готовы уже через несколько часов.
Грибы хранятся долго, а вот наклейки с их названиями легко стираются. Чтобы точно не забыть, какой сорт стоит на полке, и отличить их от других, редакция НГС подготовила быстрый тест на знание грибов.