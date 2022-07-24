Не убивайте их никогда: пять стражей сада, которые обеспечивают вам хороший и здоровый урожай

Божья коровка

Это насекомое — одно из самых полезных ваших союзников. Оно уничтожает тлю, которая легко может оставить вас без урожая. Относитесь к божьим коровкам с заботой: поставьте небольшие поилки, высадите пахучие растения, которые привлекут их на ваш участок.

— Божья коровка питается яйцами тли и съедает их очень много. Если десятка два-три божьих коровок на дереве есть, то считайте, что вашему саду повезло, — объяснила Людмила Шубина.



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