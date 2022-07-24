СЕЙЧАС +14°С
Пробки 1/10
usd 57.39
eur 57.76
Тема дняЧто вытворяют девушки на «Лэнд Крузерах»
Все новости
Все новости
Семь кругов садаЭксперт

Не убивайте их никогда: пять стражей сада, которые обеспечивают вам хороший и здоровый урожай

Применение пестицидов может лишить вас естественных помощников

219
Многим может казаться, что странные насекомые в саду могут навредить культурам. Но зачастую это не так. На фото златоглазка, способная избавить ваши растения от тли

Многим может казаться, что странные насекомые в саду могут навредить культурам. Но зачастую это не так. На фото златоглазка, способная избавить ваши растения от тли

Поделиться

В стремлении сделать сад и огород идеальными дачники часто стараются выселить с участка большинство насекомых. Используя пестициды, очень легко уничтожить и тех, кто обеспечивает вам здоровый, богатый и вкусный урожай. Отложите в сторону химию. Объясняем вместе с экспертами, кто из ваших маленьких помощников может попасть случайно под их удар.

— Когда наши садоводы стремятся истреблять вредителей пестицидами, то они попутно уничтожают полезных насекомых, — отмечает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Сейчас категорически нельзя травить ничего в саду химией. Лучше в принципе не прибегать к химии, так как есть множество способов борьбы с вредителями без ее помощи: существует множество биологических, безопасных средств.

Мы составили небольшой список насекомых, которые приносят большую пользу саду, но могут погибнуть от химии.

Божья коровка

Это насекомое — одно из самых полезных ваших союзников. Оно уничтожает тлю, которая легко может оставить вас без урожая. Относитесь к божьим коровкам с заботой: поставьте небольшие поилки, высадите пахучие растения, которые привлекут их на ваш участок.

— Божья коровка питается яйцами тли и съедает их очень много. Если десятка два-три божьих коровок на дереве есть, то считайте, что вашему саду повезло, — объяснила Людмила Шубина.

Пчелы

Вот ваш главный помощник на даче

Вот ваш главный помощник на даче

Поделиться

Пчелы — однозначно ваши самые главные союзники в борьбе за хороший урожай.

— Это главные природные опылители, к ним нужно относиться очень трепетно. Применение химии наносит огромный вред этим насекомым, — предостерегает агроном. — Кто опылит ваши овощи, если погибнут пчелы? Исчезновение этих насекомых легко может привести нас к голоду.

Жужелица

Жужелицы уничтожают многих вредителей

Жужелицы уничтожают многих вредителей

Поделиться

Она несет большую пользу участку.

— В основной рацион этого насекомого входят гусеницы, куколки и личинки насекомых-вредителей. Не пренебрегает жужелица и взрослыми особями, — объяснила Кристина Хрустова, блогер-цветовод.

Жужелица имеет внекишечное пищеварение — схожее имеют пауки. Она хватает жертву своими челюстями, обливает жидкостью, растворяющей ткани, а затем поедает полученную полужидкую массу, рассказала эксперт.

Златоглазка

Среди колоний тли вы часто можете встретить зеленокрылых насекомых — златоглазок. Это насекомое быстро расправляется с вредителями.

— Это насекомое похоже на маленького эльфа, выглядит очень хрупким, — отмечает Людмила Шубина. — Оно очень полезно для вашего сада, при этом вреда человеку никакого не несет.

Жуки-пожарники

Жуков-пожарников многие ловили еще в детстве

Жуков-пожарников многие ловили еще в детстве

Поделиться

Жуки-пожарники тоже являются садово-огородными санитарами.

— Они эффективно защищают растения от мелких садовых вредителей, поедая их. Однако в случае перенаселения территории жуки-пожарники могут нанести и вред урожаю. Поэтому все хорошо в меру, — объяснила Кристина Хрустова. — Бытует мнение, что благодаря этим жукам можно избавиться от непрошенных гостей — тараканов. Достаточно лишь принести домой пару особей.

Интересное про сад и огород

Наступил самый активный сезон сбора огурцов, но многие дачники сталкиваются с проблемами. Сил вложено немало, растение всё увешано желтыми яркими цветами, а плодов нет. Объясняем вместе с экспертами, почему.

В июле многие дачники обнаружат в своем огороде очень неприятных вредителей — слизней. Рассказываем вместе с агрономом, как бороться с ними.

Дача должна приносить не только хороший урожай, но и радовать глаз, поэтому многие задумываются, какие растения использовать для украшения. Рассказываем о вьющихся.

По теме

дачанасекомыеогородсад
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2