Не убивайте их никогда: пять стражей сада, которые обеспечивают вам хороший и здоровый урожай
Применение пестицидов может лишить вас естественных помощников
В стремлении сделать сад и огород идеальными дачники часто стараются выселить с участка большинство насекомых. Используя пестициды, очень легко уничтожить и тех, кто обеспечивает вам здоровый, богатый и вкусный урожай. Отложите в сторону химию. Объясняем вместе с экспертами, кто из ваших маленьких помощников может попасть случайно под их удар.
— Когда наши садоводы стремятся истреблять вредителей пестицидами, то они попутно уничтожают полезных насекомых, — отмечает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Сейчас категорически нельзя травить ничего в саду химией. Лучше в принципе не прибегать к химии, так как есть множество способов борьбы с вредителями без ее помощи: существует множество биологических, безопасных средств.
Мы составили небольшой список насекомых, которые приносят большую пользу саду, но могут погибнуть от химии.
Божья коровка
Это насекомое — одно из самых полезных ваших союзников. Оно уничтожает тлю, которая легко может оставить вас без урожая. Относитесь к божьим коровкам с заботой: поставьте небольшие поилки, высадите пахучие растения, которые привлекут их на ваш участок.
— Божья коровка питается яйцами тли и съедает их очень много. Если десятка два-три божьих коровок на дереве есть, то считайте, что вашему саду повезло, — объяснила Людмила Шубина.
Пчелы
Пчелы — однозначно ваши самые главные союзники в борьбе за хороший урожай.
— Это главные природные опылители, к ним нужно относиться очень трепетно. Применение химии наносит огромный вред этим насекомым, — предостерегает агроном. — Кто опылит ваши овощи, если погибнут пчелы? Исчезновение этих насекомых легко может привести нас к голоду.
Жужелица
Она несет большую пользу участку.
— В основной рацион этого насекомого входят гусеницы, куколки и личинки насекомых-вредителей. Не пренебрегает жужелица и взрослыми особями, — объяснила Кристина Хрустова, блогер-цветовод.
Жужелица имеет внекишечное пищеварение — схожее имеют пауки. Она хватает жертву своими челюстями, обливает жидкостью, растворяющей ткани, а затем поедает полученную полужидкую массу, рассказала эксперт.
Златоглазка
Среди колоний тли вы часто можете встретить зеленокрылых насекомых — златоглазок. Это насекомое быстро расправляется с вредителями.
— Это насекомое похоже на маленького эльфа, выглядит очень хрупким, — отмечает Людмила Шубина. — Оно очень полезно для вашего сада, при этом вреда человеку никакого не несет.
Жуки-пожарники
Жуки-пожарники тоже являются садово-огородными санитарами.
— Они эффективно защищают растения от мелких садовых вредителей, поедая их. Однако в случае перенаселения территории жуки-пожарники могут нанести и вред урожаю. Поэтому все хорошо в меру, — объяснила Кристина Хрустова. — Бытует мнение, что благодаря этим жукам можно избавиться от непрошенных гостей — тараканов. Достаточно лишь принести домой пару особей.
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