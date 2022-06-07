Пляж Академгородка официально не откроют в этом сезоне — там только поставят спасательный пост
Уже два года пляж не может открыться из-за проблем с документами
Этим летом пляж Академгородка не будет работать официально. Тем не менее там организуют спасательные посты, сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов.
— На сегодняшний день пляж не подал заявку, чтобы открыться. Мы прекрасно это все знаем. С прошлого года ведется работа по организации его и передаче земли в город Новосибирск, чтобы там пляж был организован. Мы надеемся, что к следующему году вопрос решится, — сказал Карпов.
О том, что Центральный пляж Академгородка передадут мэрии Новосибирска, стало известно еще в 2020 году. Через год его так и не открыли.
Обсуждение дизайн-проекта пляжа началось в конце марта 2022 года, городские власти также провели соцопрос о судьбе пляжа. При этом сегодня есть активные жители Академгородка, которые обустраивают пляж своими силами. Подробнее об их проекте НГС рассказывал в 2020 году.
В конце апреля проходил первый воркшоп, где обсуждали проект благоустройства пляжа с активистами и общественниками Академгородка. Там говорилось, что проект благоустройства пляжа будет разработан до конца июля, потому что только в июне планируется сделать комплексное дендрологическое исследование местности. В конце мая проходило еще одно обсуждение.