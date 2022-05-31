Подземный переход от НГУ и металлические деревья с Wi-Fi: на обсуждении пляжа Академгородка возникли футуристические идеи
Прошел второй воркшоп по развитию пляжной зоны
В Академгородке прошел очередной воркшоп по проекту развития территории Центрального пляжа — в этот раз встреча проходила со студентами и преподавателями НГУ в помещении студенческой столовой.
Территория пляжа еще не передана мэрии Новосибирска, но процесс уже запущен. Пока мэрия участвует в проекте как третья сторона, а основные работы будут проводить на средства некоего мецената.
Как сообщила корреспонденту НГС общественница Оксана Бабенко, принимавшая участие в воркшопе, на встрече присутствовало примерно 30 человек, которые озвучивали совершенно разные идеи.
— Говорилось, что нужно сделать некие дорожки для пешеходов и велосипедистов прям по всей продолжительности пляжа. Отдельную зону для йоги. Также обсуждалось, что в зимнее время, поскольку много кайтеров, неплохо было бы кафе какое-то сделать. И что оно будет рентабельным. Но были и такие футуристические проекты, как подземный переход от НГУ и вплоть до пляжа. Чтоб удобней было ходить, — рассказала Оксана Бабенко.
Помимо идеи подземного хода от здания НГУ до Центрального пляжа, как пояснила общественница, не менее фантастическим звучало предложение «посадить» вдоль кромки леса металлические деревья с возможностью телефонной зарядки и раздачей Wi-Fi.
Один из участников встречи подготовил доклад по сохранению природы, которая сейчас там существует. В этой лесной зоне, отметила Бабенко, до сих пор встречаются краснокнижные растения. И они могут погибнуть, уточнила общественница, из-за глобального благоустройства с вырубкой кустов облепихи, которая якобы вредна из-за большого количества клещей.
Организаторы воркшопа из архитектурной мастерской «Адаптик-А» пояснили корреспонденту НГС, что большинство идей — вполне реальны.
— Было выступление трех команд. Первыми выступила команда, которая заявила, что на пляже желательно видеть разнообразие и социальную активность для разных групп населения. Вторая группа выступала за природную, экологическую составляющую и сохранение лесного массива в его максимальной натуральности. А третья команда говорила про инфраструктуру и необходимость организовать променад: тропинки или дорожки из настилов, а также кафе и туалеты. Молодежь еще высказала пожелание, что помимо тихой зоны должна быть зона, где можно провести более громкие мероприятия. Но это всё должно быть согласовано с местной администрацией, которую люди там тоже хотели бы видеть. То есть чтобы был какой-то ответственный орган, который следил бы и за пляжем, и за внутренним наполнением пляжа. Про инфраструктуру — абсолютно необходимый посыл был сделан про природную составляющую, что ее нужно сохранять — тоже всё правильно, и про развитие социальной активности — всё правильно, — пояснил руководитель архитектурной мастерской «Адаптик-А» Игорь Карнаухов.
Карнаухов уточнил, что сейчас они обрабатывают все идеи и ждут исследования по озеленению. А после будет формироваться концепция, которую вынесут на общественное обсуждение. И уже после этого — к концу года — в мастерской планируют подготовить дизайн-проект.
В конце апреля проходила аналогичная встреча, но с активистами и общественниками Академгородка, где говорилось, что проект благоустройства пляжа будет разработан до конца июля, потому что только в июне планируется сделать комплексное дендрологическое исследование местности. После чего, скорее всего, пройдет еще одна встреча с местными жителями.
Обсуждение дизайн-проекта началось в конце марта 2022 года, городские власти также провели соцопрос о судьбе пляжа. При этом сегодня есть активные жители Академгородка, которые обустраивают пляж своими силами. Подробнее об их проекте НГС рассказывал в 2020 году.