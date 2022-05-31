Подземный переход от НГУ и металлические деревья с Wi-Fi: на обсуждении пляжа Академгородка возникли футуристические идеи

В Академгородке прошел очередной воркшоп по проекту развития территории Центрального пляжа — в этот раз встреча проходила со студентами и преподавателями НГУ в помещении студенческой столовой.



Территория пляжа еще не передана мэрии Новосибирска, но процесс уже запущен. Пока мэрия участвует в проекте как третья сторона, а основные работы будут проводить на средства некоего мецената.

